1 thành viên nhóm TWICE gãy xương, bác sĩ lên tiếng cảnh báo dạng chấn thương dễ bị nhiều người bỏ qua

Sự việc khiến nhiều người chú ý, đặc biệt khi bác sĩ cảnh báo đây là dạng chấn thương dễ bị bỏ qua vì triệu chứng ban đầu rất giống đau mỏi sau vận động.

Theo xác nhận từ phía công ty, Dahyun bắt đầu cảm thấy đau cổ chân trong quá trình lưu diễn và đã đi khám. Kết quả cho thấy cô bị gãy xương do mỏi, hay còn gọi là gãy xương do stress (stress fracture). Tình trạng này nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu, buộc đội ngũ y tế phải khuyến nghị tạm dừng mọi hoạt động để tránh tổn thương nặng thêm. Vì vậy, concert tại Đài Bắc sẽ diễn ra với đội hình thiếu một thành viên.

Dahyun (TWICE)

Trên thực tế, Dahyun đã cố gắng điều trị trong thời gian qua bằng nhiều phương pháp như cố định tạm thời và đeo nẹp, với hy vọng có thể tiếp tục lên sân khấu. Tuy nhiên, sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ cho rằng việc tiếp tục biểu diễn với cường độ cao có thể khiến vết thương nặng hơn và kéo dài thời gian hồi phục. Quyết định tạm dừng hoạt động được đưa ra nhằm đảm bảo phục hồi hoàn toàn trước khi quay trở lại.

Bác sĩ Quách Lượng Tăng, chuyên khoa Y học thể thao tại Bệnh viện Quốc tế Lianxin, cho biết gãy xương do mỏi là dạng tổn thương xương thường gặp ở vận động viên hoặc những người tập luyện cường độ cao như chạy bộ, nhảy múa. Khác với gãy xương cấp tính do chấn thương mạnh, tình trạng này xuất hiện khi xương phải chịu áp lực lặp đi lặp lại trong thời gian dài, dẫn đến những vết nứt nhỏ tích tụ dần và cuối cùng hình thành gãy xương hoàn chỉnh. Những vị trí dễ gặp nhất là xương chày, xương mác ở cẳng chân và các xương ở bàn chân; trường hợp xảy ra ở vùng cổ chân như Dahyun ít phổ biến hơn.

Một điểm đáng lưu ý là gãy xương do mỏi không xảy ra ngay lập tức mà là hệ quả của việc vận động quá mức, tăng cường độ tập luyện đột ngột, thay đổi bề mặt tập luyện hoặc sử dụng giày không phù hợp. Ngoài ra, các yếu tố như dáng đi bất thường cũng có thể làm tăng nguy cơ. Đặc biệt ở nữ giới, mật độ xương thấp hơn cùng ảnh hưởng của nội tiết tố khiến nguy cơ cao hơn, nhất là khi cơ thể thiếu canxi, vitamin D hoặc gặp tình trạng rối loạn kinh nguyệt. Ở những người hoạt động nghệ thuật như idol, nếu kết hợp với chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, nguy cơ càng tăng.

Điều khiến nhiều người chủ quan là triệu chứng ban đầu của gãy xương do mỏi rất giống đau nhức cơ sau tập luyện. Người bệnh vẫn có thể đi lại, vận động nên dễ bỏ qua. Tuy nhiên, cơn đau thường kéo dài, tăng dần khi hoạt động và không cải thiện rõ rệt khi nghỉ ngơi ngắn hạn. Việc chẩn đoán cũng không đơn giản, vì ở giai đoạn sớm, chụp X-quang thường khó phát hiện tổn thương. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ cần khai thác kỹ tiền sử vận động và sử dụng các phương pháp như chụp cộng hưởng từ (MRI) hoặc xạ hình xương để xác định chính xác.

Về điều trị, phần lớn các trường hợp gãy xương do mỏi có thể hồi phục bằng phương pháp bảo tồn. Người bệnh cần nghỉ ngơi hoàn toàn vùng bị tổn thương trong khoảng 4 đến 6 tuần, tránh các hoạt động như chạy bộ hoặc tập luyện cường độ cao. Khi xương bắt đầu lành và hình thành can xương, có thể quay lại vận động một cách từ từ. Tuy nhiên, nếu không tuân thủ nghỉ ngơi, đặc biệt ở những người chịu áp lực thi đấu hoặc biểu diễn, tình trạng có thể trở nên nghiêm trọng hơn và cuối cùng phải can thiệp phẫu thuật.

Các chuyên gia nhấn mạnh, để phòng tránh gãy xương do mỏi, cần duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, đảm bảo đủ canxi và vitamin D, đồng thời tập luyện với cường độ phù hợp, tăng dần theo khả năng của cơ thể. Việc lựa chọn giày dép đúng cũng rất quan trọng, giúp giảm áp lực lên xương và hạn chế chấn thương. Quan trọng hơn, nếu xuất hiện cơn đau kéo dài sau vận động, đừng vội cho rằng đó chỉ là mỏi cơ thông thường, bởi đôi khi đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của một tổn thương nghiêm trọng hơn.

Nguồn và ảnh: Health