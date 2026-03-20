Bác sĩ Mỹ tiết lộ 6 bài tập đơn giản giúp kéo dài tuổi thọ: Không cần dụng cụ hay đến phòng tập, ai cũng có thể thực hiện

Hoạt động thể chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe khi về già. Theo bác sĩ lão khoa người Mỹ Wendolyn Gozansky, một trong những cách hiệu quả nhất để kéo dài tuổi thọ chính là duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bạn phải đến phòng gym hay tập luyện với cường độ cao. Trên thực tế, nhiều bài tập đơn giản hoàn toàn có thể thực hiện ngay tại nhà, không cần dụng cụ, nhưng vẫn mang lại lợi ích đáng kể nếu duy trì đều đặn.

Theo các chuyên gia, không phải mọi hình thức vận động đều tác động giống nhau đến quá trình lão hóa. Bác sĩ Gozansky cho biết, ba nhóm bài tập quan trọng nhất đối với sức khỏe lâu dài bao gồm: tập luyện sức mạnh cơ bắp, aerobics và các bài tập giữ thăng bằng.

Tiến sĩ Mark Kovacs cho rằng, khi tuổi tác tăng lên, cơ thể cần được hỗ trợ để duy trì khối lượng cơ, cải thiện chức năng tim mạch, tăng cường nhận thức và phối hợp thần kinh cơ. Tin vui là những mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được thông qua các bài tập đơn giản tại nhà.

Bên cạnh việc vận động, các yếu tố như ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh và duy trì các mối quan hệ xã hội cũng góp phần quan trọng vào việc kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, tập thể dục vẫn là nền tảng cốt lõi.

Dưới đây là 6 bài tập dễ thực hiện nhưng mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe.

1. Đi bộ

Đi bộ là một trong những hình thức vận động đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Đây là bài tập aerobic giúp tăng nhịp tim, cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ lưu thông máu.

Ngoài ra, đi bộ còn là bài tập chịu trọng lượng, giúp tăng cường mật độ xương. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương khi về già, đồng thời duy trì khả năng vận động linh hoạt.

2. Bước lên bục

Nếu muốn nâng cao hiệu quả, bạn có thể thử bài tập bước lên bục. Động tác này mô phỏng chuyển động quen thuộc trong đời sống như leo cầu thang, giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với các hoạt động hàng ngày.

Theo chuyên gia, bài tập này không chỉ cải thiện sức bền tim mạch mà còn tăng khả năng giữ thăng bằng trên một chân và sự ổn định của khớp - những yếu tố quan trọng để phòng ngừa té ngã. Bạn có thể tập với trọng lượng cơ thể hoặc tăng độ khó bằng cách cầm thêm tạ nhẹ hay tăng tốc độ thực hiện.

3. Squat

Squat là bài tập nền tảng giúp xây dựng sức mạnh phần thân dưới - yếu tố then chốt để duy trì sự độc lập khi lớn tuổi.

Bài tập này tác động đến nhiều nhóm cơ lớn, giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ mật độ xương, đặc biệt ở vùng hông và cột sống. Đồng thời, squat còn góp phần giảm nguy cơ té ngã và cải thiện khả năng vận động.

Điểm thuận tiện là bạn không cần dụng cụ. Tuy nhiên, để tăng độ thử thách, có thể cầm thêm các vật nặng trong nhà hoặc thực hiện động tác “ngồi lơ lửng” trên ghế để tăng sức bền cơ.

4. Chống đẩy biến thể

Chống đẩy là bài tập giúp tăng cường sức mạnh phần thân trên và cải thiện độ ổn định của cơ lõi. Ngoài ra, nó còn tạo ra phản ứng tim mạch trong thời gian ngắn, hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Đáng chú ý, việc duy trì sức mạnh phần thân trên có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do nhiều nguyên nhân ở người trung niên và cao tuổi.

Nếu chống đẩy truyền thống quá khó, bạn có thể bắt đầu với các biến thể đơn giản hơn như chống tay vào tường hoặc mặt bàn. Khi thể lực cải thiện, có thể chuyển sang chống đẩy bằng đầu gối rồi đến chống đẩy tiêu chuẩn.

5. Đứng một chân

Đây là bài tập giữ thăng bằng đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng, đặc biệt đối với người lớn tuổi. Té ngã là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương nghiêm trọng và tử vong ở người trên 65 tuổi.

Việc tập đứng một chân thường xuyên giúp cải thiện khả năng kiểm soát cơ thể và giảm nguy cơ té ngã. Bạn có thể thực hiện bài tập này trong sinh hoạt hàng ngày, chẳng hạn khi đánh răng hoặc rửa bát. Khi đã quen, hãy thử đứng mà không cần điểm tựa để nâng cao hiệu quả.

6. Plank

Plank là bài tập tưởng chừng đơn giản nhưng mang lại lợi ích toàn diện. Động tác này kích hoạt các nhóm cơ sâu, cải thiện sự phối hợp thần kinh cơ và hỗ trợ sự ổn định của cột sống.

Những yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động hàng ngày và giúp giảm nguy cơ té ngã, từ đó duy trì khả năng vận động độc lập khi về già. Nếu plank tiêu chuẩn quá khó, bạn có thể điều chỉnh bằng cách chống đầu gối xuống sàn.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, bạn không cần phải tập luyện với cường độ cao để đạt được lợi ích cho tuổi thọ. Điều quan trọng nhất là sự kiên trì và duy trì hoạt động thể chất thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ.