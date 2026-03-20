Gần 3.000 trẻ mắc chân tay miệng trong 2 tháng, 3 dấu hiệu cần đưa con đi viện

Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thời gian gần đây, số ca mắc tay chân miệng có xu hướng gia tăng rõ rệt. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện ghi nhận gần 3.000 trẻ được chẩn đoán mắc bệnh, trong đó khoảng 1/3 trường hợp phải nhập viện điều trị. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng 56%, còn số bệnh nhi nội trú tăng gấp đôi.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ dưới 5 tuổi, do virus đường ruột gây ra. Bệnh lây lan chủ yếu qua đường tiêu hóa và có khả năng bùng phát thành dịch nếu không được kiểm soát tốt

Dù thường gặp và có thể tự khỏi ở thể nhẹ, tay chân miệng vẫn tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim hoặc phù phổi cấp, thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Một hiểu lầm khá phổ biến là trẻ chỉ mắc tay chân miệng một lần. Tuy nhiên, TS.BS Nguyễn Văn Lâm khẳng định điều này không chính xác. Tác nhân gây bệnh thuộc nhóm Enterovirus với nhiều chủng khác nhau như Coxsackievirus hay EV71, trong khi cơ thể chỉ tạo miễn dịch với từng chủng riêng biệt. Vì vậy, trẻ hoàn toàn có thể mắc bệnh nhiều lần.

Bên cạnh đó, không ít phụ huynh cho rằng bệnh chỉ nguy hiểm khi trẻ nổi nhiều mụn nước. Thực tế, mức độ nặng không phụ thuộc vào số lượng nốt phỏng mà liên quan đến chủng virus và nguy cơ biến chứng lên thần kinh, tim mạch. Có những trường hợp trẻ chỉ sốt nhẹ hoặc loét miệng nhưng diễn biến rất nhanh và trở nặng.

3 dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng

Các chuyên gia lưu ý, phụ huynh cần đặc biệt theo dõi những biểu hiện bất thường để đưa trẻ đi khám kịp thời. Ba dấu hiệu cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng gồm:

Sốt cao trên 39°C kéo dài hơn 2 ngày, đáp ứng kém với thuốc hạ sốtTrẻ giật mình chới với từng cơn, nhất là khi bắt đầu ngủ hoặc nằm ngửaRun chi, tay chân run rẩy, đi lại loạng choạng“Khi xuất hiện các dấu hiệu này, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế ngay để được theo dõi và điều trị, tránh biến chứng nguy hiểm.

Ngoài ra, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không tự ý sử dụng kháng sinh cho trẻ, bởi bệnh do virus gây ra nên kháng sinh không có tác dụng, thậm chí có thể gây hại nếu dùng sai cách.

Trong chăm sóc tại nhà, cần giữ vệ sinh cơ thể cho trẻ bằng cách tắm rửa nhẹ nhàng hằng ngày với nước sạch hoặc xà phòng sát khuẩn, tránh chà xát mạnh làm vỡ các nốt phỏng. Tuyệt đối không tự ý chọc vỡ mụn nước hay đắp lá lên da. Sau khi tắm, có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn theo hướng dẫn, đồng thời cắt móng tay cho trẻ để hạn chế gãi gây trầy xước, nhiễm trùng.