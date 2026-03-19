Bác sĩ Kurt Hong, chuyên gia điều trị béo phì, nhà nghiên cứu dinh dưỡng và giáo sư về y học lão hóa, luôn rất nghiêm túc với việc sống khỏe. Và cho đến nay, điều đó đang mang lại nhiều tác dụng tích cực.

Ở tuổi 52, ông là cha của ba người con, vẫn duy trì cuộc sống năng động và không mắc bệnh mạn tính nào. Trong cuộc trao đổi với Business Insider, ông cho biết kết quả kiểm tra “tuổi sinh học” gần nhất cách đây khoảng 18 tháng cho thấy cơ thể ông tương đương người 41 tuổi, tức trẻ hơn 11 năm so với tuổi thật. Hiện chưa có tiêu chuẩn thống nhất về cách đo tuổi sinh học, nhưng Hong sử dụng thuật toán PhenoAge (phương pháp đánh giá dựa trên 9 chỉ dấu sinh học liên quan đến lão hóa) bao gồm mức độ viêm và sức khỏe chuyển hóa.

Ông nhấn mạnh rằng nhiều bệnh mạn tính liên quan đến tuổi tác có liên hệ trực tiếp với chế độ ăn uống và cân nặng. Theo ông, điều quan trọng nhất là phải chủ động bảo vệ sức khỏe từ sớm.

Hong duy trì chế độ ăn Địa Trung Hải, vốn nổi tiếng với lượng thực phẩm tươi dồi dào và được xem là một trong những kiểu ăn uống tốt nhất để kéo dài tuổi thọ. Song song đó, ông giữ lối sống vận động để kiểm soát cân nặng.

Ông chia sẻ 3 thói quen hằng ngày mà bản thân duy trì với mục tiêu sống lâu và khỏe mạnh.

Về vận động, Hong kết hợp giữa bài tập aerobic (cardio) và tập kháng lực mỗi tuần, bởi mỗi loại mang lại lợi ích khác nhau. Cardio giúp cải thiện sức khỏe tim mạch rõ rệt, trong khi tập tạ giúp duy trì khối cơ và mật độ xương. Ông thường chạy bộ, leo núi hoặc bơi vào mùa hè, tận dụng thời tiết tại Nam California để tập luyện ngoài trời. Với các bài tập tạ, ông đến phòng gym vài lần mỗi tuần, mỗi lần khoảng 45 phút. Ông cho rằng không cần tập quá lâu, quan trọng là duy trì đều đặn.

Ông cũng khuyên bệnh nhân nên chọn một môn vận động mình yêu thích và bắt đầu với tần suất 2 lần mỗi tuần. Quan điểm “có còn hơn không” của ông phù hợp với một nghiên cứu lớn năm 2023 đăng trên Tạp chí Y học Thể thao Anh. Nghiên cứu tổng hợp dữ liệu từ hơn 30 triệu người cho thấy những người tập thể dục trung bình 2,5 giờ mỗi tuần có nguy cơ tử vong sớm, bệnh tim mạch và ung thư thấp hơn đáng kể so với người ít vận động. Thậm chí, chỉ cần tập khoảng 1 giờ 15 phút mỗi tuần, bằng một nửa khuyến nghị, cũng đã mang lại lợi ích rõ rệt so với không tập.

Về bổ sung dinh dưỡng, Hong không ủng hộ việc sử dụng quá nhiều thực phẩm chức năng, nhưng ông cho rằng chúng có thể hữu ích trong một số trường hợp thiếu hụt. Cá nhân ông chỉ dùng một loại duy nhất là vitamin D, do kết quả xét nghiệm cho thấy cơ thể bị thiếu. Vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi, rất quan trọng cho mật độ xương, yếu tố bắt đầu suy giảm từ sau tuổi 35. Ngoài ra, vitamin này còn có lợi cho hệ miễn dịch và có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư.

Bên cạnh thể chất, Hong đặc biệt chú trọng rèn luyện trí não. Mỗi ngày, ông dành từ 1 đến 2 giờ để làm những việc kích thích tư duy như đọc sách, chơi cờ cùng con hoặc các hoạt động cần suy nghĩ. Ông cho rằng não bộ cũng giống như cơ bắp, nếu không sử dụng sẽ dần suy giảm. Ông cũng lưu ý việc dùng màn hình không được tính là hoạt động kích thích trí tuệ.

Các nghiên cứu cho thấy việc duy trì hoạt động trí não không thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình lão hóa, nhưng có thể giúp xây dựng “dự trữ nhận thức”, yếu tố giúp não bộ chống chịu tốt hơn với các triệu chứng của Alzheimer như suy giảm trí nhớ. Những người có dự trữ nhận thức cao thường phát bệnh muộn hơn và triệu chứng nhẹ hơn.

Cuối cùng, Hong nhấn mạnh rằng tuổi tác chỉ là con số. Dù cơ thể có thể cho biết bạn đã 52 tuổi, nhưng cách bạn sống và cảm nhận có thể giống như 35 tuổi, hoặc ngược lại, tùy vào lựa chọn mỗi ngày.