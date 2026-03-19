Báo động nhồi máu cơ tim cấp ở người nghiện thuốc lá

Ngày 19/3, BS-CKII Lê Duy Lạc – Trưởng khoa Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, tại đây đã liên tục tiếp nhận nhiều ca nhồi máu cơ tim cấp trong tình trạng nguy kịch. Đáng lo ngại, các bệnh nhân đều có tiền sử hút thuốc lá, nhập viện khi đã xuất hiện các biến chứng nặng

Trường hợp điển hình là ông N.V.S. (61 tuổi, ngụ TP.HCM), nhập viện sau khoảng 30 phút xuất hiện cơn đau ngực dữ dội lan lên vai trái, kèm khó thở và vã mồ hôi. Dù không có tiền sử tăng huyết áp hay đái tháo đường, bệnh nhân lại có thói quen hút thuốc lá nhiều năm.

Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Tại cơ sở y tế ban đầu, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào rối loạn nhịp tim nguy hiểm kèm tụt huyết áp, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp giờ đầu, biến chứng rung thất nặng. Sau khi được sốc điện, dùng thuốc vận mạch và hồi sức tích cực, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Tại đây, các bác sĩ tiếp tục duy trì thuốc vận mạch và tiến hành can thiệp mạch vành cấp cứu, tái thông hoàn toàn động mạch bị tắc. Dù trong quá trình can thiệp xuất hiện nhiều biến cố như tụt huyết áp, nôn ói và rối loạn nhịp thất nhưng sau thủ thuật, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Sau một tuần điều trị, sức khỏe đã hồi phục tốt.

Một trường hợp khác là ông N.H.M. (54 tuổi), cũng có tiền sử hút thuốc lá nhiều, nhập viện vì đau ngực dữ dội và khó thở. Bệnh nhân nhanh chóng rơi vào rung thất, dẫn đến ngừng tim, ngừng thở. Nhờ được cấp cứu kịp thời bằng sốc điện, hồi sinh tim phổi và hỗ trợ hô hấp, sau khoảng 10 phút bệnh nhân đã có lại nhịp tim.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trong tình trạng hôn mê, phải thở máy và dùng thuốc vận mạch. Kết quả chụp mạch vành cho thấy tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước – mạch máu quan trọng nuôi tim. Ê-kíp đã nhanh chóng đặt stent, tái thông mạch thành công chỉ trong 30 phút. Khoảng một ngày sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo và được rút ống nội khí quản.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức can thiệp cho người bệnh

Theo BS-CKII Lê Duy Lạc, nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm. Mỗi phút trôi qua đều khiến một phần cơ tim bị hoại tử. Các biến chứng như sốc tim, rung thất hay ngừng tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Bác sĩ cảnh báo, hút thuốc lá làm tăng mạnh nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp do tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa và cục máu đông. Nicotine làm co thắt mạch vành, tăng nhịp tim và huyết áp, trong khi khí CO làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu. Người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao gấp 2–4 lần so với người không hút.

Đáng lo ngại, nguy cơ này tăng theo số lượng và thời gian hút, nhưng sẽ giảm dần nếu ngừng thuốc sớm.

Thực tế điều trị những trường hợp nhồi máu cơ tim cấp cho thấy, việc chẩn đoán sớm, xử trí đúng ngay từ đầu, chuyển viện nhanh và kích hoạt kịp thời hệ thống can thiệp giúp rút ngắn “thời gian vàng”, từ đó giảm nguy cơ tử vong và hạn chế biến chứng nặng.

Ngoài ra, mô hình phối hợp đa chuyên khoa trong cứu chữa người bệnh đang góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, đặc biệt với các ca bệnh nặng. Sau can thiệp, bệnh nhân cần được theo dõi sát các nguy cơ như rối loạn nhịp tim, biến động huyết động và đáp ứng điều trị để phòng ngừa biến chứng.