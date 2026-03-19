Nguy cơ suy thượng thận do lạm dụng thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc

Đơn vị Nội tiết - Huyết học lâm sàng, Bệnh viện 199 vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 80 tuổi trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, ăn uống kém, cơ thể suy kiệt. Theo người nhà, do đau nhức thường xuyên, bệnh nhân tự mua thuốc giảm đau sử dụng trong thời gian dài mà không rõ nguồn gốc, thành phần.

Khi thăm khám, các bác sĩ ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường như mặt tròn đỏ, tích mỡ vùng bụng, da mỏng, dễ bầm tím, teo cơ tứ chi. Kết quả xét nghiệm xác định người bệnh mắc hội chứng Cushing kèm suy thượng thận mạn, nguyên nhân liên quan đến việc sử dụng thuốc chứa corticoid kéo dài.

Theo bác sĩ chuyên khoa, corticoid là nhóm thuốc có tác dụng kháng viêm mạnh, thường được chỉ định trong nhiều bệnh lý. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc kéo dài, đặc biệt qua các loại thuốc không rõ nguồn gốc, có thể gây rối loạn hoạt động của tuyến thượng thận, dẫn đến suy thượng thận mạn - tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.

Đáng lo ngại, một số loại thuốc giảm đau, thuốc "gia truyền" hoặc sản phẩm không rõ xuất xứ có thể bị trộn corticoid nhằm tạo hiệu quả giảm đau nhanh, khiến người dùng dễ lệ thuộc mà không nhận biết được nguy cơ.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là các sản phẩm không rõ nguồn gốc. Khi có các biểu hiện như thay đổi ngoại hình bất thường, mệt mỏi kéo dài, chóng mặt, buồn nôn hoặc đang sử dụng thuốc kéo dài, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời.

Việc tuân thủ điều trị và thăm khám định kỳ đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm liên quan đến thuốc.