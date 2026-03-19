Lê là loại quả nhiều nước, vị ngọt mát, thơm ngon, đặc biệt giàu dinh dưỡng. Một khẩu phần100g quả lê cung cấp 57 calo (Kcal) và nhiều chất dinh dưỡng khác.

Chất dinh dưỡng Số lượng Lipid (chất béo) 0,1 g Protein 0,4 g Natri 1 mg Kali 116 mg Carbohydrate 15 g Chất xơ 3 g

Lợi ích của quả lê đối với sức khỏe:

Giàu dinh dưỡng: Lê là loại trái cây thơm ngon, được nhiều người ưa chuộng, cung cấp nhiều dưỡng chất như vitamin C, vitamin K, kali cùng các thành phần dinh dưỡng thiết yếu khác.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Lê chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp hỗ trợ hoạt động của đường ruột, duy trì tiêu hóa ổn định.

Hỗ trợ làn da: Loại quả này còn cung cấp folate, provitamin A và niacin, góp phần duy trì chức năng tế bào, hỗ trợ quá trình tái tạo và phục hồi da.

Có lợi cho tim mạch: Một số giống lê chứa anthocyanin (tạo màu đỏ) có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Trong khi đó, các hợp chất như lutein và zeaxanthin trong lê vỏ xanh cũng tốt cho mắt.

Hỗ trợ phòng ngừa bệnh: Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất như anthocyanin và axit cinnamic trong lê có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh, bao gồm ung thư phổi, dạ dày và bàng quang.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Lê có hàm lượng calo thấp, giàu nước và chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, phù hợp với chế độ ăn kiểm soát cân nặng.

Lưu ý khi ăn lê:

Mặc dù tốt cho sức khỏe, khi ăn lê nên loại bỏ phần hạt. Theo một số nguồn, hạt lê khi bị nghiền nát có thể sinh ra hợp chất không có lợi cho cơ thể. Nếu tiêu thụ với lượng lớn, chất này có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, nặng hơn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn, người dùng nên bỏ hạt trước khi ăn.

Theo Business insider, hạt của táo và lê có khả năng chuyển thành chất độc xyanua khi bị nghiền nát. Mỗi cân hạt táo/lê chứa khoảng 700 miligram hydrogen cyanide. Nếu ăn liên tục 25 lõi táo hoặc lê, có thể tử vong do ngộ độc xyanua.

Thông tin này cũng được PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) từng chia sẻ với Tri Thức hạt quả táo hoặc lê đều có thể tạo thành hydrogen cyanide trong ruột.

Đáng chú ý ở liều thấp, nó gây mệt mỏi, buồn nôn, choáng váng… Còn ở liều cao, chất độc này làm rối loạn hô hấp, hạ huyết áp, đau đầu, hôn mê, thậm chí có thể dẫn tới tử vong.

Mặc dù quả lê giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe khi ăn để an toàn, tốt nhất bạn nên bỏ hạt, đặc biệt khi cho trẻ nhỏ ăn, không xay lẫn hạt khi làm nước ép trái cây, sinh tố.

Còn theo lương y Đa khoa Bùi Hồng Minh, người ta vẫn dùng hạt táo tàu (táo Trung Quốc) để chế thành thuốc chống mất ngủ, tuy nhiên khi chế thuốc phải có cách thức riêng. Với người bình thường, không nên ăn, nuốt hạt các loại quả này.

Trúc Chi (t/h)