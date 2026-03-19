Người phụ nữ không đau, không u vẫn mắc ung thư vú: BS ung bướu cảnh báo 3 việc chị em phải làm đều đặn để bảo vệ mình

ThS.BSNT Nguyễn Xuân Tuấn (Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, giảng viên tại Trường Đại học Y Dược-ĐHQGHN) chia sẻ, anh mới tiếp nhận một bệnh nhân nữ ngoài 40 tuổi, đến tầm soát định kỳ. Chị không hề có triệu chứng gì: Không sờ thấy u, không đau, không tiết dịch, không thay đổi da.

Siêu âm ban đầu cũng bình thường. Nhưng khi chụp nhũ ảnh tức X-quang tuyến vú thì phát hiện một đám vi vôi hóa rất nhỏ. Nhìn trên phim thì thấy, nhưng sờ bằng tay hoặc thậm chí cả siêu âm thì hoàn toàn không.

Từ kinh nghiệm của mình, BS Tuấn chẩn đoán kiểu vôi hóa này có khả năng liên quan đến ung thư. Anh quyết định cho bệnh nhân sinh thiết. Kết quả là: Ung thư vú thể ống tại chỗ - Tis.

Nhũ ảnh là phương pháp duy nhất phát hiện được vi vôi hóa, dấu hiệu sớm nhất của ung thư vú giai đoạn 0. (Ảnh minh họa: Internet)

Đây là giai đoạn sớm nhất có thể phát hiện. Lúc này ung thư chỉ nằm trong lòng ống tuyến, chưa xâm lấn, chưa lan hạch, chưa di căn. Nếu điều trị ngay, gần như chặn đứng hoàn toàn khả năng ung thư phát triển thêm.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt rộng rãi vùng tổn thương và tin vui là giữ lại toàn bộ tuyến vú. Không cần cắt toàn bộ. Không cần xạ trị kéo dài. Sau mổ hồi phục nhanh và tiếp tục cuộc sống bình thường.

Vậy, làm sao để phát hiện ung thư vú sớm như vậy?

Từ trường hợp của người phụ nữ trên, BS Tuấn rút ra những điều chị em cần ghi nhớ để có thể phát hiện ung thư vú sớm nhất:

1. Chụp nhũ ảnh hàng năm

Đây là chìa khóa quan trọng nhất. Nhũ ảnh là phương pháp duy nhất phát hiện được vi vôi hóa, dấu hiệu sớm nhất của ung thư vú giai đoạn 0. Từ 40 tuổi trở lên, chị em nên chụp mỗi năm một lần. Nếu có mẹ, chị gái từng mắc ung thư vú, nên bắt đầu từ 35 tuổi. "Đây chính là lý do giúp bệnh nhân của mình phát hiện bệnh khi còn cực kỳ sớm", BS Tuấn nhấn mạnh.

2. Kết hợp siêu âm vú

Điều này đặc biệt phù hợp với phụ nữ Việt Nam có mô vú dày. Siêu âm giúp phát hiện u nhỏ, vùng bất thường hoặc dấu hiệu cần sinh thiết. Nhưng hãy nhớ, siêu âm không thấy được vôi hóa vi thể nên không thể thay thế nhũ ảnh.

3. Tự khám vú mỗi tháng và khám vú định kỳ

Việc này không thay thế được tầm soát nhưng giúp phát hiện những thay đổi mới như lõm da, co kéo núm vú, cục bất thường. Nếu có điều gì lạ, đi khám ngay. Ung thư vú giai đoạn 0 gần như không có triệu chứng gì. Chỉ tầm soát mới phát hiện ra. Và phát hiện được ở giai đoạn Tis thì cơ hội chữa khỏi gần như tuyệt đối.