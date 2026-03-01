Khi nhắc đến ô nhiễm nhựa, nhiều người thường nghĩ đến rác thải trôi nổi ngoài biển. Nhưng thực tế, các hạt vi nhựa đã len lỏi vào chính bữa ăn mỗi ngày.

Một số chuyên gia cảnh báo rằng lượng vi nhựa con người hấp thụ qua thực phẩm và đồ uống có thể lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu hạt mỗi ngày. Điều đáng nói là nhiều nguồn lại đến từ những thực phẩm tưởng chừng vô hại.

Theo phân tích của Catherine Rolph, kỹ sư môi trường tại Open University (Anh), đăng trên The Conversation, nguồn gây bất ngờ nhất chính là kẹo cao su. Mỗi viên kẹo cao su đều có thể khiến một lượng lớn vi nhựa đi vào cơ thể. Nguyên nhân là phần “gôm” trong đa số sản phẩm này có chứa thành phần nhựa. Các nghiên cứu cho thấy, chỉ 1 gram kẹo cao su có thể giải phóng tối đa tới 637 hạt vi nhựa, và phần lớn xảy ra trong 8 phút đầu khi nhai. Điều đó đồng nghĩa với việc càng thay kẹo thường xuyên, lượng vi nhựa hấp thụ càng nhiều.

Nhóm thứ hai là rau củ quả. Một số loại như táo và cà rốt được phát hiện có hàm lượng vi nhựa tương đối cao. Vì vậy, việc rửa sạch kỹ trước khi ăn là rất quan trọng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng rau quả vẫn chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe, nên không vì lo ngại mà loại bỏ khỏi khẩu phần ăn, việc duy trì chế độ ăn cân bằng vẫn là yếu tố then chốt.

Thứ ba là muối. Nhiều nghiên cứu trên toàn cầu cho thấy có tới 94% mẫu muối được kiểm tra có chứa vi nhựa. Nguồn gốc không chỉ đến từ ô nhiễm môi trường biển mà còn có thể xuất phát từ quá trình sản xuất và đóng gói. Ngoài ra, việc sử dụng dụng cụ nghiền muối bằng kim loại hoặc gốm sứ thay vì nhựa cũng được xem là lựa chọn an toàn hơn.

Thứ tư là trà và cà phê trong túi lọc hoặc cốc dùng 1 lần. Một số loại túi trà khi ngâm trong nước nóng có thể giải phóng lượng lớn vi nhựa. Tương tự, khi đựng đồ uống nóng trong cốc nhựa, nhiệt độ cao cũng có thể khiến vật liệu này phân rã và thôi ra nhiều vi nhựa hơn. Việc hạn chế sử dụng túi trà và ưu tiên dùng cốc thủy tinh hoặc kim loại sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ.

Cuối cùng là hải sản. Khi ô nhiễm đại dương ngày càng nghiêm trọng, vi nhựa trong các loài sinh vật biển đã trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Không chỉ vậy, quá trình chế biến cũng có thể làm tăng thêm lượng vi nhựa trong thực phẩm. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc tiêu thụ hải sản bị ô nhiễm trong thời gian dài có thể gây ra những rủi ro nhất định đối với sức khỏe.

Làm gì để giảm hấp thu vi nhựa?

Một trong những thay đổi quan trọng nhất là hạn chế dùng nhựa khi tiếp xúc với nhiệt. Đồ ăn nóng, nước sôi hay cà phê nếu đựng trong hộp hoặc cốc nhựa có thể khiến vật liệu này phân rã, giải phóng vi nhựa và hóa chất vào thực phẩm. Việc chuyển sang dùng ly thủy tinh, inox hoặc gốm sứ cho đồ nóng là cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm nguy cơ.

Nước uống cũng là nguồn dễ “nạp” vi nhựa mà nhiều người không để ý. Một số nghiên cứu cho thấy nước đóng chai có thể chứa nhiều vi nhựa hơn nước máy. Nếu có điều kiện, bạn có thể sử dụng nước lọc qua hệ thống lọc chất lượng tốt và hạn chế uống nước từ chai nhựa dùng một lần.

Thói quen ăn uống cũng cần điều chỉnh. Rau củ quả nên được rửa kỹ dưới vòi nước chảy, có thể ngâm nước muối loãng để loại bỏ phần nào bụi bẩn và vi nhựa bám trên bề mặt. Với hải sản, nên đa dạng nguồn thực phẩm, không ăn quá thường xuyên một loại để tránh tích lũy. Ngoài ra, hạn chế dùng thực phẩm đóng gói sẵn, đặc biệt là đồ ăn bọc nhiều lớp nhựa, cũng giúp giảm tiếp xúc không cần thiết.

Không khí trong nhà cũng là một “nguồn” vi nhựa ít ai nghĩ tới. Sợi tổng hợp từ quần áo, thảm, rèm… có thể phân tán trong không khí và bị hít vào. Việc vệ sinh nhà cửa thường xuyên, mở cửa thông thoáng và sử dụng máy lọc không khí (nếu có điều kiện) có thể giúp giảm lượng hạt này. Khi giặt quần áo, hạn chế đồ sợi tổng hợp hoặc dùng túi giặt chuyên dụng cũng là một cách giảm phát tán vi nhựa ra môi trường.

Một điểm nhỏ nhưng đáng chú ý là thói quen dùng trà túi lọc, hộp xốp hay hộp nhựa dùng một lần. Những vật dụng này khi gặp nhiệt cao có thể giải phóng vi nhựa. Thay vào đó, bạn có thể dùng trà lá, hộp đựng bằng thủy tinh hoặc kim loại để an toàn hơn.

Dù không thể loại bỏ hoàn toàn vi nhựa khỏi cuộc sống, việc thay đổi từng thói quen nhỏ sẽ giúp giảm đáng kể lượng hấp thụ theo thời gian. Đây không phải là câu chuyện “tránh tuyệt đối”, mà là giảm dần những nguồn tiếp xúc không cần thiết để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

(Tổng hợp)