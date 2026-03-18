Một sự việc đầy xúc động vừa xảy ra tại sân bóng chuyền phường Vinh Hưng (Quán Bàu, TP.Vinh, Nghệ An). Trong lúc đang dẫn con đi dạo, nghe tiếng tri hô, BSCKII Trần Văn Biên (Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh) đã nhanh chóng chạy đến và tiến hành ép tim cấp cứu ngay tại chỗ, duy trì liên tục suốt 15 phút trong lúc chờ xe cấp cứu. Một lúc sau, có thêm sự hỗ trợ của Bác sĩ Nguyễn Cao Việt (Khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh).

Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Người bệnh đã có mạch và nhịp thở trở lại, giành lại cơ hội sống quý giá. Hiện, bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị tại Khoa Hồi sức (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

Bác sĩ cứu người chơi bóng chuyền bị đột quVideo ghi lại cảnh bác sĩ kịp thời cứu bệnh nhân bị đột quỵ khi chơi bóng chuyền. (Nguồn: Page Nghệ An)

Chia sẻ với Dân Việt, BS Trần Văn Biên cho biết: “Khi nghe tiếng kêu cứu, tôi lập tức quan sát nhanh tình hình, nhận thấy ông Nguyễn Văn Nam (64 tuổi) nằm bất động, có dấu hiệu ngừng tuần hoàn. Lúc đó không kịp suy nghĩ nhiều, tôi chạy đến và tiến hành cấp cứu ngay tại chỗ”.

Theo mô tả, nạn nhân rơi vào trạng thái bất tỉnh, không phản ứng, ngừng thở. Nhận định đây là tình huống khẩn cấp, bác sĩ Trần Văn Biên nhanh chóng thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, kết hợp kiểm tra đường thở và áp dụng các kỹ thuật hồi sức tim phổi (CPR) cơ bản ngay trên sân.

“Lúc đó mình không kịp nghĩ nhiều, chỉ tập trung toàn bộ vào việc cấp cứu. Mỗi giây trôi qua đều rất quan trọng”, bác sĩ Trần Văn Biên nhớ lại.

1 người đàn ông đang chơi bóng chuyền thì ngã lăn ra sân. Ảnh: Cắt từ Clip

ThS.Bs.CKII. Trần Văn Biên bế con đi dạo thì gặp tình huống bất ngờ. Ảnh: Cắt từ Clip

ThS.Bs.CKII. Trần Văn Biên ép tim cho nạn nhân ngừng tuần hoàn sau khi đang chơi bóng chuyền hơi. Ảnh: Cắt từ clip

Sau khoảng 2-3 phút kiên trì ép tim liên tục, nạn nhân bắt đầu có dấu hiệu hồi phục như cử động nhẹ và dần có nhịp thở trở lại. Nhận thấy tình trạng chuyển biến tích cực, những người có mặt tại hiện trường lập tức gọi xe cấp cứu để đưa nạn nhân đến bệnh viện tiếp tục theo dõi và điều trị.

Một người dân có mặt tại sân bóng chuyền hơi thời điểm xảy ra sự việc cho biết: “Chúng tôi đang chơi thì thấy ông ấy đột ngột ngã xuống. Mọi người rất hoảng loạn vì không ai biết xử lý ra sao. May mắn có bác sĩ Trần Văn Biên ở gần, anh đã nhanh chóng chạy đến và thực hiện cấp cứu rất chuyên nghiệp. Nếu không có bác sĩ, có lẽ hậu quả đã rất nghiêm trọng".

Hiện nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị. Theo thông tin ban đầu, sức khỏe của người đàn ông đã dần ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi sát sao.

Hành động của bác sĩ Trần Văn Biên không chỉ thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là tấm gương về tinh thần sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh. Giữa đời thường, những khoảnh khắc như vậy càng làm nổi bật giá trị của y đức và lòng nhân ái – những yếu tố cốt lõi của ngành y.