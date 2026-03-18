Mỗi khi trời trở nóng, chúng ta thường tìm đến những loại nước giải nhiệt để làm mát cơ thể, mát gan, tăng cường miễn dịch. Đó là kinh nghiệm dân gian truyền lại bao đời nay. Nhưng bạn có biết, thực sự thì trong y học cổ truyền và y học hiện đại, nước rau má có tác dụng gì?

Nước rau má có tác dụng gì?

Trong cuốn sách cổ "Thần Nông thảo dược kinh" ở thời nhà Hán cũng từng ghi chép về công dụng của rau má. Theo đó, rau má có vị ngọt, hơi đắng, tính bình, không độc, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, làm mát gan, giảm sưng, giúp vết thương nhanh lành, chữa thổ huyết, tả lỵ.

Y học hiện đại cũng chứng minh rằng rau má có thể đem đến một số lợi ích sức khoẻ tiềm năng. Theo chuyên trang y tế Mỹ Healthline, rau má có thể cải thiện sức khỏe não bộ, cải thiện các vấn đề về da, bổ gan, thận.

Theo BSCKI Dương Ngọc Vân chia sẻ trên Website của Medlatec, rau má là một trong những loại thực phẩm mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng và có tác dụng như một vị thuốc, mang đến nhiều lợi ích sức khỏe. Người ta có thể dùng rau má để ăn sống, hoặc chế biến theo rất nhiều cách khác nhau như luộc, xào, nấu canh, dùng làm nước ép,…

Trong Đông y, đây là một loại thảo dược có thể sử dụng để làm thuốc điều trị những trường hợp bị nhiễm trùng do vi khuẩn, virus hay do một số loại ký sinh trùng, chẳng hạn một số bệnh cụ thể như sau:

- Nhiễm trùng đường tiết niệu.

- Bệnh tả, phong, lỵ.

- Bệnh zona.

- Bệnh giang mai

- Bệnh cúm.

- Lao.

- Bệnh sán máng.

Rau má cũng có thể được sử dụng để điều trị một số bệnh về tâm lý như trầm cảm, rối loạn tâm thần. Những thành phần dưỡng chất trong rau má còn giúp cải thiện trí nhớ rất tốt nên có thể phòng ngừa và điều trị bệnh Alzheimer.

Bên cạnh đó, rau má cũng được cho là một loại dược liệu có công dụng hiệu quả trong việc chữa lành vết thương, giúp lưu thông máu, cải thiện tình trạng suy giãn tĩnh mạch.

Theo dân gian, loại thảo dược này còn có tác dụng trị say nắng, đau dạ dày, viêm amidan, vàng da, viêm gan, viêm màng phổi, lupus đỏ hệ thống, động kinh…

Trong y học Ấn Độ, rau má được sử dụng để tăng cường dinh dưỡng cho cơ thể và là một loại thuốc lợi tiểu hiệu quả.

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu cho rằng, rau má có tác dụng chữa viêm loét dạ dày rất hiệu quả, giúp những tổn thương nhanh lành hơn.

Rau má có chứa lượng lớn saponin, có tính kháng khuẩn và chống viêm da cũng như chữa lành da rất hiệu quả. Vì thế mà rau má có thể tái tạo vùng da bị tổn thương rất hiệu quả, tránh để lại sẹo ngay từ giai đoạn kết da non. Do đó, nhiều người sử dụng rau má thoa lên da để vùng da tổn thương mau lành và tránh để lại sẹo.

Bên cạnh đó, trong rau má còn có chứa các axit amin, axit béo beta carotene và chất phytochemical… Đây là những dưỡng chất có thể giúp da săn chắc, làm chậm nguy cơ lão hóa và bảo vệ da hiệu quả. Đó cũng chính là do vì sao rau má rất phổ biến trong các công thức làm đẹp da của chị em.

Lưu ý khi dùng rau má

Rau má rất tốt cho sức khỏe nhưng cần sử dụng đúng cách thì mới có được hiệu quả tốt nhất. Ngược lại, việc sử dụng sai cách có thể gây ra một số hậu quả không đáng có. Dưới đây là một số lưu ý dành cho bạn:

- Những người không nên uống rau má: Loại rau này thường rất lành tính nhưng không phải phù hợp với tất cả mọi người. Những trường hợp không nên sử dụng rau má bao gồm bà bầu, phụ nữ đang cho con bú hoặc đang mong muốn có thai, người mắc bệnh gan, người mắc bệnh tiểu đường, người đang dùng thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm…

- Tuy rau má rất lành tính nhưng không nên lạm dụng. Mỗi ngày chỉ nên sử dụng từ 30 đến 40g rau má. Đặc biệt, không nên dùng trong thời gian dài. Nếu như không có chỉ định của bác sĩ thì không nên dùng rau má trong khoảng 6 tuần liên tiếp.

- Mỗi đối tượng với tình trạng bệnh lý khác nhau, độ tuổi khác nhau sẽ phù hợp với liều dùng khác nhau. Do đó trước khi dùng rau má, bạn cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

- Không nên uống rau má để thay thế nước lọc.

- Không nên uống rau má khi dùng thuốc tây.