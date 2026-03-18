Người phụ nữ 55 tuổi kiên trì tự nấu ăn bằng 1 loại dầu đặc biệt, 3 tháng sức khỏe thay đổi rõ rệt

Tự nấu ăn ở nhà, ăn thanh đạm, tập thể dục thường xuyên nhưng một phụ nữ 55 tuổi vẫn rơi vào tình trạng đường huyết, huyết áp mất kiểm soát, cholesterol LDL tăng vọt và chức năng thận suy giảm. Theo bác sĩ Hong Yongxiang, chuyên khoa thận, Đài Loan (Trung Quốc), nguyên nhân không nằm ở chuyện ăn ngoài hay đồ ngọt, mà đến từ loại dầu ăn bà dùng mỗi ngày.

Nhiều người tin rằng chỉ cần hạn chế ăn ngoài, tự nấu ăn ở nhà và duy trì vận động là đã đủ để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít trường hợp vẫn gặp rối loạn đường huyết, mỡ máu hay huyết áp dù sinh hoạt nhìn bề ngoài khá điều độ.

Bác sĩ Hong Yongxiang mới đây chia sẻ trên chương trình “Vũ trụ nhỏ, vụ nổ lớn” về một trường hợp điển hình như vậy. Bệnh nhân là một phụ nữ 55 tuổi mắc tiểu đường, có thói quen tự nấu ăn, ăn uống thanh đạm và tập thể dục đều đặn. Dù vậy, các chỉ số sức khỏe của bà lại liên tục xấu đi.

Theo bác sĩ, đường huyết và huyết áp của bệnh nhân không ổn định trong thời gian dài. Chỉ số cholesterol LDL tăng lên mức 210 mg/dL, cao gấp 3 lần ngưỡng khuyến nghị 70 mg/dL. Không chỉ vậy, tốc độ lọc cầu thận của bà cũng chỉ còn 35, cho thấy chức năng thận đã suy giảm đáng kể.

Điều khiến bác sĩ bất ngờ là khi hỏi kỹ về thói quen ăn uống, bệnh nhân khẳng định bà hầu như không ăn ngoài, cũng ít đụng đến bánh ngọt hay bánh mì kiểu phương Tây. Phần lớn bữa ăn đều do bà tự chuẩn bị, với tiêu chí càng thanh đạm càng tốt.

Tưởng như không có vấn đề gì trong chế độ sinh hoạt, nhưng sau khi rà soát kỹ hơn, bác sĩ phát hiện một chi tiết quan trọng: loại dầu ăn bệnh nhân sử dụng hằng ngày. Trước đó, bà thường dùng dầu hỗn hợp có hàm lượng chất béo bão hòa cao trong suy nghĩ rằng đây là lựa chọn phổ biến và an toàn cho nấu nướng.

Sau khi được khuyên đổi sang dầu ô liu, đặc biệt là loại ép lạnh nguyên chất, tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã thay đổi rõ rệt. Chỉ sau 3 tháng tái khám, tốc độ lọc cầu thận của bà trở lại bình thường, cholesterol LDL giảm mạnh xuống dưới 70 mg/dL. Đồng thời, đường huyết và huyết áp cũng ổn định hơn đáng kể.

Theo bác sĩ Hong Yongxiang, nhiều người chú ý đến việc ăn gì nhưng lại bỏ qua câu hỏi nấu bằng dầu gì. Đây là chi tiết nhỏ trong căn bếp, nhưng có thể tạo ra khác biệt lớn nếu lặp lại mỗi ngày trong thời gian dài.

Ông giải thích rằng chất béo bão hòa thường có ưu điểm là bền nhiệt, điểm bốc khói cao, nhưng nếu sử dụng thường xuyên thì không phải lựa chọn tối ưu cho sức khỏe tim mạch và chuyển hóa. Ngược lại, để nấu ăn lành mạnh hơn, người dân nên ưu tiên các nguồn chất béo không bão hòa.

Trong số đó, dầu ô liu là lựa chọn được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Tuy nhiên, bác sĩ cũng lưu ý người tiêu dùng cần tỉnh táo khi mua sản phẩm này. Ngoài việc chọn thương hiệu đáng tin cậy, yếu tố giá bán cũng rất quan trọng. Nếu một chai dầu ô liu có giá quá rẻ, người mua nên đặt dấu hỏi về chất lượng, bởi lượng dầu ép được từ quả ô liu thực tế không nhiều, nên giá thành khó có thể quá thấp.

Ông khuyến nghị người tiêu dùng nên ưu tiên dầu ô liu ép lạnh nguyên chất, tức loại dầu được ép ở lần đầu tiên và ít qua xử lý. Đây thường là dòng sản phẩm có chất lượng tốt hơn và giữ lại được nhiều giá trị dinh dưỡng hơn.

Trường hợp trên cũng là lời nhắc rằng ăn ở nhà chưa chắc đã đồng nghĩa với ăn đúng. Muốn bảo vệ sức khỏe lâu dài, điều cần quan tâm không chỉ là bớt ăn ngoài hay ăn nhạt hơn, mà còn là rà soát lại từng lựa chọn nhỏ trong gian bếp, bao gồm cả chai dầu ăn dùng mỗi ngày.

Theo Abloluowang