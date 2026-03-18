Bệnh viêm màng não do não mô cầu nguy hiểm ra sao?

Căn bệnh này nguy hiểm không chỉ bởi khả năng lây lan trong cộng đồng mà còn vì diễn tiến cực nhanh, có thể đe dọa tính mạng chỉ trong vài giờ nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Diễn tiến nhanh, khó nhận biết từ giai đoạn đầu

Theo Centers for Disease Control and Prevention, bệnh do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt, đau đầu, cứng cổ, buồn nôn hoặc rối loạn ý thức. Tuy nhiên, những dấu hiệu này rất dễ nhầm lẫn với cảm cúm thông thường.

Điểm đáng lo ngại là bệnh có thể tiến triển nhanh chóng thành nhiễm trùng huyết (nhiễm khuẩn máu), gây suy đa cơ quan chỉ trong thời gian ngắn. Khoảng 30% trường hợp có biểu hiện nhiễm khuẩn huyết nặng, kèm phát ban xuất huyết và tụt huyết áp.

Tỷ lệ tử vong cao, ngay cả khi đã điều trị

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo: viêm màng não do não mô cầu là tình trạng đặc biệt nghiêm trọng trong nhóm bệnh viêm màng não do vi khuẩn. Nếu không điều trị, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50%.

Ngay cả khi được phát hiện và điều trị kịp thời, khoảng 5-10% bệnh nhân vẫn tử vong, thường chỉ trong vòng 24-48 giờ kể từ khi khởi phát.

Dữ liệu từ CDC cũng cho thấy tỷ lệ tử vong chung của bệnh dao động khoảng 10-15%, dù đã có kháng sinh điều trị.

Di chứng nặng nề, ảnh hưởng suốt đời

Không chỉ dừng lại ở nguy cơ tử vong, bệnh còn để lại hậu quả lâu dài. Theo WHO, khoảng 1/5 người sống sót sau viêm màng não do vi khuẩn phải chịu di chứng nặng nề như mất thính lực, tổn thương não, rối loạn vận động hoặc khó khăn trong giao tiếp.

Với bệnh não mô cầu, di chứng có thể đặc biệt nghiêm trọng: hoại tử chi dẫn đến cắt cụt tay chân, suy thận hoặc tổn thương thần kinh vĩnh viễn.

Dễ lây lan trong môi trường đông người

WHO cho biết vi khuẩn não mô cầu tồn tại ở mũi và họng người và lây truyền qua giọt bắn đường hô hấp khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần.

Điều này khiến bệnh dễ lan trong các môi trường đông người như trường học, ký túc xá, doanh trại hoặc khu sinh hoạt tập thể - nơi khoảng cách tiếp xúc gần và kéo dài.

Không phổ biến nhưng luôn là tình trạng y tế khẩn cấp

Một đặc điểm khiến bệnh não mô cầu trở nên nguy hiểm là tính chất “hiếm nhưng nặng”. Phần lớn người mang vi khuẩn không phát bệnh, nhưng khi bệnh xảy ra, diễn tiến thường rất nhanh và khó kiểm soát.

Vì vậy, WHO nhấn mạnh đây là tình trạng cấp cứu y khoa, cần được điều trị kháng sinh càng sớm càng tốt để giảm nguy cơ tử vong và biến chứng.

Cảnh giác với những dấu hiệu sớm

Các chuyên gia khuyến cáo cần đặc biệt lưu ý các biểu hiện: sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, cứng cổ, nôn, sợ ánh sáng, lơ mơ hoặc xuất hiện ban xuất huyết trên da.

Việc nhận diện sớm và nhập viện kịp thời có thể quyết định khả năng sống còn của người bệnh.

Tóm lại, bệnh não mô cầu không phải là bệnh phổ biến, nhưng lại thuộc nhóm nguy hiểm hàng đầu do khả năng tiến triển nhanh, tỷ lệ tử vong cao và để lại nhiều di chứng nặng nề. Trong bối cảnh các ca bệnh vẫn xuất hiện rải rác, việc nâng cao nhận thức cộng đồng và chủ động phòng ngừa vẫn là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro.