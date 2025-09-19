Bác sĩ 53 tuổi "chống giặc già" ngoạn mục khi đảo ngược tuổi sinh học về 20: "Đây là những thói quen hàng ngày của tôi mà bạn có thể làm"

Trong phần lớn cuộc đời trưởng thành, bác sĩ Alka Patel đã đẩy cơ thể đến giới hạn, làm việc nhiều giờ, ăn bánh quy để tránh kiệt sức và ngủ không quá 4 tiếng mỗi đêm. Cho đến khi cơn sốt 42 độ C khiến bà bị suy đa tạng. Bà kể lại với tờ The Times về biến cố sức khỏe năm 2011 của mình: "Tôi nghĩ mình sắp chết. Là một bác sĩ đa khoa, tôi biết tình trạng của mình nghiêm trọng như thế nào".

Với 3 đứa con và một sự nghiệp thành công nhưng thường xuyên căng thẳng, bác sĩ Patel thừa nhận rằng bà chưa bao giờ chậm lại để ý đến những dấu hiệu cảnh báo rằng bà sắp kiệt sức. Bà được chồng là Mandish, một nha sĩ, đưa đến bệnh viện sau khi nhiệt độ của bà tiếp tục tăng quá 38 độ C, nơi bà trải qua cuộc phẫu thuật bụng khẩn cấp, vì các bác sĩ nghi ngờ một ổ áp xe trong bụng bà có thể là nguyên nhân. Nhưng họ không tìm thấy gì.

Bác sĩ Alka Patel 53 tuổi "chống giặc già" ngoạn mục khi đảo ngược tuổi sinh học về 20. (Ảnh: DM)



Sau khi được xuất viện sau một tháng hồi phục trong bệnh viện, bác sĩ Patel biết rằng cần phải thay đổi điều gì đó, khi bà nhận ra rằng khả năng phục hồi sau căng thẳng của mình sau nhiều năm đẩy đến bờ vực kiệt sức chính là nguyên nhân. Giờ đây, 14 năm sau, ở tuổi 53, bác sĩ Patel đã đảo ngược thời gian và có một tuổi sinh học ấn tượng - tuổi của các tế bào của bà - ở mức 20 tuổi.

Bác sĩ Patel cho biết: "Nghe có vẻ lạ, nhưng khoa học cho thấy chúng ta có thể trẻ lại theo những cách có thể đo lường được. Tôi là bằng chứng cho điều này. Và trong khi hack tuổi sinh học có thể khiến người ta liên tưởng đến những người khổng lồ công nghệ giàu có đang cố gắng sống mãi mãi, nhiều kỹ thuật tôi hiện đang dạy cho khách hàng với tư cách một bác sĩ trường thọ là miễn phí, chỉ mất vài phút và có thể kéo dài thêm hàng thập kỷ cho cuộc sống của chúng ta".

Bà nói thêm: "Tuổi sinh học của bạn không phải là một con số thúc đẩy cái tôi. Đó là dự báo sức khỏe của bạn. Bằng cách giảm tuổi sinh học, chúng ta có thể sống lâu hơn, ít đau đớn hơn, nhiều năng lượng và sự nhanh nhẹn hơn và ít dùng thuốc hơn". Dưới đây, Daily Mail phân tích thói quen hàng ngày của bà, trong đó bà ưu tiên giấc ngủ, chế độ ăn uống và tập thể dục để có một cuộc sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn.

Sức mạnh của một thói quen tốt

Mặc dù khuyên bệnh nhân của mình ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm theo khuyến nghị nhưng bác sĩ Patel hiếm khi ngủ được quá 4 tiếng mỗi đêm. Bà làm việc rất lâu sau khi các con đã đi ngủ. Nhưng giờ đây, bà đã nghĩ ra một thói quen ban đêm giúp làm chậm quá trình lão hóa bằng cách cho phép cơ thể sửa chữa các tế bào, bổ sung năng lượng đã cạn kiệt và làm sạch chất độc hại trong não.

Mỗi đêm, bà đặt báo thức lúc 9 giờ 30 tối, báo hiệu giờ giới nghiêm màn hình của mình, trước khi bà lên giường 1 giờ sau đó.

Các nhà khoa học từ lâu đã kêu gọi mọi người bỏ màn hình trước khi đi ngủ vì ánh sáng xanh mà chúng phát ra ức chế melatonin - một loại hormone được sản xuất tự nhiên trong cơ thể đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh chu kỳ ngủ-thức. Vào buổi tối, nó có thể báo hiệu cho cơ thể bạn rằng vẫn còn thời gian để tỉnh táo, làm gián đoạn quá trình thư giãn tự nhiên của bạn. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, việc ép buộc bản thân đi ngủ mà không có gì để chiếm giữ tâm trí cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn và gây ra chứng mất ngủ.

Khoảng thời gian 1 giờ giữa việc tắt TV và đặt điện thoại ở chế độ không làm phiền tạo ra khoảng thời gian thư giãn hoàn hảo, thúc đẩy việc sản xuất melatonin. Cầm cuốn sách trên tay, bác sĩ Patel lên giường một cách bình tĩnh và sẵn sàng cho 8 giờ nghỉ ngơi phục hồi.

Buổi sáng

Bác sĩ Patel bắt đầu buổi sáng của mình với 5 động tác kéo giãn mà bà giữ trong 50 giây, bao gồm một động tác tác động đến sự cân bằng, chẳng hạn như nâng bắp chân, trong khi đánh răng. Một nghiên cứu trên 17.000 người ở độ tuổi 50-75 cho thấy, những người không thể đứng bằng một chân trong ít nhất 10 giây có nguy cơ tử vong cao hơn 84% sau 7 năm.

Điều này tạo thành một phần trung tâm trong việc hack tuổi sinh học của bác sĩ Patel. Trong đó, bà xếp hạng các cách hack được sử dụng nhiều nhất của mình từ 1-10, với một hoạt động hoặc thời gian tương ứng, để giúp chúng dễ thực hiện hơn, cho thấy dù bạn có bận rộn đến đâu, bạn luôn có thể tìm thấy 60 giây để đảo ngược thời gian.

Vào buổi sáng, bà cũng thực hiện cách hack 1-10 của mình, bao gồm dành 1 phút dưới ánh sáng mặt trời tự nhiên, sau đó là 10 giây đặt mục tiêu cho cả ngày, với mục đích là một trong những trụ cột chính của những người sống trăm tuổi vùng xanh. Đây là lúc bà uống 3 ngụm nước đầu tiên, điều bà thực hiện 30 phút một lần trong suốt cả ngày, với một nghiên cứu cho thấy những người có lượng chất lỏng thấp hơn có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 21%. Lúc 10 giờ sáng, bác sĩ Patel dùng bữa đầu tiên, hạn chế ăn uống trong khoảng thời gian 8 giờ để khuyến khích autophagy - thuật ngữ y học chỉ việc sửa chữa tế bào.

Buổi trưa

Sau khi nạp đủ protein và chất xơ cho bữa trưa, Tiến sĩ Patel đi bộ hoặc chạy bộ, sau đó tập tạ nhanh - dụng cụ mà cô để dưới gầm bàn làm việc.

Điều này giúp chuyển hướng glucose trong máu đến các cơ, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường bằng cách kiểm soát lượng đường trong máu.

Cô cũng đảm bảo thay đổi tư thế, luân phiên giữa ngồi và đứng tại bàn làm việc sau mỗi 90 phút để tăng cường tuần hoàn máu và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Buổi tối

Đây là lúc Tiến sĩ Patel thực hành lòng biết ơn và suy ngẫm về một ngày của mình, để giảm căng thẳng và cải thiện chức năng nhận thức - thực hiện 7 giây im lặng sau mỗi 70 phút.

"Trong khi đó, việc khen ngợi rất quan trọng vì nó giải phóng hormone gắn kết oxytocin", cô nói thêm.

Oxytocin đã được chứng minh là tác động đến cùng một trung tâm não bộ như cơn đau thể xác, có thể đóng vai trò trong việc giảm viêm và cảm giác cô đơn.

Sau đó là bữa tối sớm, giúp cơ thể có đủ thời gian để tiêu hóa và trước khi đi ngủ.

Ăn quá gần giờ đi ngủ từ lâu đã được cho là có liên quan đến các vấn đề tiêu hóa, ngủ kém và lượng đường tăng cao - tất cả đều đẩy nhanh quá trình lão hóa.

(Ảnh minh họa: Internet)