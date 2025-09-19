Phụ nữ Pháp thực ra rất chăm mặc đồ sáng màu để trẻ hóa style, và đây là 10 cách phối sang chảnh từng centimet

Phong cách thời trang của phụ nữ Pháp từ lâu đã nổi tiếng với sự thanh lịch, sang trọng. Điều này có thể khiến nhiều người lầm tưởng rằng, phụ nữ Pháp thường chỉ giới hạn style với các item đơn giản, mang tông màu tối để dễ ghi điểm trang nhã, tinh tế. Tuy nhiên, phụ nữ Pháp nhìn chung lại ưa chuộng trang phục sáng màu hơn. Outfit sáng màu sẽ giúp vẻ ngoài trở nên tươi trẻ, rạng rỡ nhưng cũng không kém phần sang trọng nếu người mặc phối đồ khéo léo.

Muốn có thêm ý tưởng diện đồ sáng màu, chị em hãy tham khảo 10 cách kết hợp sau đây của phụ nữ Pháp:

Mẫu áo lệch vai, chất liệu len là một lựa chọn khá lý tưởng cho mùa thu. Tông màu hồng pastel của mẫu áo mang đến cho người diện nét ngọt ngào, tươi trẻ. Tổng thể càng thêm tươi sáng khi áo hồng pastel được kết hợp với quần trắng. Outfit trên tôn dáng hiệu quả nhờ thao tác sơ vin, quần dài trên mắt cá chân. Sự xuất hiện của đôi giày mary jane màu đỏ nâu đã nâng cấp vẻ sang xịn mịn cho tổng thể.

Áo sơ mi trắng và chân váy ngắn denim không bao giờ mang lại cảm giác nhàm chán. Combo này toát lên nét nữ tính, ngọt ngào nhưng vẫn thanh lịch. Sức hút của bộ cánh được tăng lên mạnh mẽ nhờ đôi giày mary jane màu đỏ.

Muốn có vẻ ngoài trang nhã, thanh lịch trong tích tắc, chị em hãy áp dụng công thức gồm áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy màu be. Đôi giày mule cao gót rất hài hòa với độ trang nhã của tổng thể. Ngoài ra, mẫu giày này còn mang đến hiệu quả kéo chân dài, tôn dáng cao ráo, thanh thoát.

Đôi khi, chỉ một chiếc váy trắng là đủ để chị em hoàn thiện vẻ ngoài sành điệu xuống phố. Mẫu váy trắng nhấn eo gây ấn tượng ở nét trẻ trung, ngọt ngào, và còn là bảo chứng cho sự thanh lịch. Để không làm giảm nét tinh tế và sang trọng của bộ cánh, đôi giày mary jane và túi xách màu đen là những mảnh ghép rất phù hợp.

Bộ cánh trên vẫn hợp lý khi áp dụng vào mùa thu. Sự kết hợp giữa áo sơ mi trắng và quần short ống suông, họa tiết kẻ tạo nên tổng thể trang phục phóng khoáng nhưng vẫn rất thanh lịch. Đối với combo trang phục trên, chị em nên sơ vin gọn gàng, tô điểm thắt lưng da để nâng tầm sự chỉn chu, đồng thời phát huy tối đa hiệu quả tôn dáng.

Chị em đừng giới hạn style với áo thun màu trung tính. Áo thun xanh pastel cũng rất đáng diện thường xuyên vì sự trẻ trung, ngọt ngào. Mẫu áo này kết hợp cực kỳ ăn ý với quần denim trắng để tạo nên bộ cánh nữ tính, thanh lịch. Outfit đạt đến độ hài hòa tuyệt đối về màu sắc nhờ các item như túi xách, thắt lưng và giày mary jane màu xanh xám.

Áo sơ mi màu hồng không hề khó mặc như chị em tưởng. Bằng cách kết hợp mẫu áo này với quần denim trắng ống đứng, chị em sẽ có được bộ trang phục hài hòa và hack tuổi đỉnh cao. Độ thanh lịch của set đồ tăng thêm nhờ túi xách màu nâu, giày loafer màu đen.

Outfit mang tông màu trắng làm chủ đạo luôn được ưa chuộng vì dễ áp dụng, lại là bảo chứng cho vẻ ngoài trang nhã, thanh lịch. Để bộ cánh thêm nổi bật và yêu kiều, người diện chỉ cần tô điểm một chiếc khăn quàng họa tiết.

Công thức áo thun trắng và quần jeans xanh đơn giản bỗng trở nên vô cùng nổi bật, cuốn hút nhờ chiếc áo sơ mi kẻ sọc, mang tông màu hồng khoác ngoài. Quý cô người Pháp trên còn gợi ý cho chị em kiểu tóc đầy hút mắt để áp dụng, đó là tóc kẹp càng cua. Style tóc này phóng khoáng nhưng vẫn có sự nữ tính, lãng mạn. Chiếc túi cói mang tới nét dịu dàng, mộc mạc cho set đồ năng động.

Bộ cánh trên phảng phất nét retro, rất phù hợp với không khí mùa thu. Quý cô người Pháp đã chứng minh rằng các món phụ kiện màu đỏ đậm là lựa chọn hoàn hảo để bộ cánh denim thêm sang chảnh, quyến rũ.

Ảnh: Sưu tầm