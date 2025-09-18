Mùa thu mặc chân váy dài là quá chuẩn: 10 cách phối đồ giúp chị em đi đâu cũng được khen sành điệu

Chân váy dài là món thời trang mang đậm chất nữ tính. Bên cạnh đó, item này còn giúp che nhược điểm hiệu quả, ai cũng có thể tự tin mặc đẹp. Chân váy dài không chỉ phù hợp với mùa hè, item này còn lý tưởng để diện khi sang thu. Thậm chí, trong không khí mùa thu dịu dàng, mát mẻ, chân váy dài lại càng trở thành lựa chọn chuẩn không cần chỉnh.

Xoay quanh chân váy dài, chị em có nhiều cách mặc đẹp mắt và chuẩn mốt. Sau đây là 10 công thức diện chân váy dài giúp chị em tỏa sáng mọi lúc mọi nơi trong mùa thu:

Ngay cả khi diện một set đồ tối màu, chị em vẫn ghi trọn điểm phong cách. Sự kết hợp giữa áo sơ mi xám và chân váy suông tạo nên bộ cánh rất hiện đại, thời thượng. Outfit trên còn tôn dáng hiệu quả nhờ chi tiết nhấn eo và thiết kế chân váy xẻ tà. Công dụng kéo chân dài càng được phát huy tối đa nhờ đôi giày mule mũi nhọn.

Công thức áo sơ mi trắng và chân váy suông đã rất quen thuộc với chị em. Và tổng thể trang phục trên trở nên tươi mới, nổi bật hơn nhờ chiếc áo len crop top layer bên ngoài. Giày cao gót mũi nhọn đã hoàn thiện tổng thể trang phục sang xịn mịn và tinh tế.

Áo sơ mi màu hồng chính là tâm điểm của bộ cánh trên. Item này giúp tổng thể thêm nổi bật, tươi trẻ và ngọt ngào. Trong khi đó, chân váy suông màu be mang đến hiệu quả cân bằng outfit và cộng thêm điểm nữ tính, trang nhã. Áo len quàng vai màu xanh than và túi xách nâu mang đến nét sang trọng cho bộ đồ.

Nàng công sở nên tham khảo ngay công thức trên. Sự kết hợp giữa áo blouse cổ dây buộc và chân váy suông màu đen tuy không mới, nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Túi xách màu đen và giày slingback mũi nhọn chính là những mảnh ghép hoàn hảo của bộ đồ.

Mùa của những chiếc áo cardigan mỏng đã tới. Chị em nên ghim công thức gồm áo hai dây và cardigan mỏng đồng bộ, kết hợp cùng chân váy trắng dáng suông. Bộ cánh trên toát lên sự thoải mái, phóng khoáng, thích hợp với những buổi dạo phố cuối tuần.

Chị em không nên bỏ qua chân váy chấm bi khi xây dựng phong cách mùa thu, vì item này đang là mốt. Sự kết hợp giữa chân váy chấm bi và áo tank top trắng đã tạo nên bộ cánh vừa cá tính, vừa bay bổng. Chiếc áo màu xanh buộc ngang hông tạo điểm nhấn thú vị cho set đồ. Đây là ý tưởng đáng tham khảo cho những lúc chị em muốn phá cách.

Công thức áo hai dây họa tiết gingham và chân váy suông đã tạo nên bộ đồ trẻ trung, nổi bật. Dẫu vậy, tổng thể trang phục vẫn có sự hài hòa, không mang tới cảm giác sến. Vốn dĩ, áo dáng peplum đã hack chiều cao hiệu quả nhưng nhờ đôi sandal quai mảnh, đôi chân càng thêm thon dài, thanh thoát.

Áo blazer là lựa chọn hoàn hảo nhất cho mùa thu. Bằng cách kết hợp áo blazer màu xanh than với áo xuyệt tông, cùng chân váy màu đen, chị em sẽ có được tổng thể trang phục rất sang xịn mịn. Bên cạnh đó, bộ cánh còn toát lên nét trẻ trung và thời thượng. Để đảm bảo độ tinh tế cho bộ cánh, túi xách và giày dép màu đen là những item rất hợp lý.

Vào những ngày thời tiết se lạnh hẳn, một chiếc áo blazer vải thô đũi sẽ là lựa chọn đáng lưu tâm vì giúp giữ ấm nhẹ nhàng, không tạo cảm giác bức bí. Áo blazer kết hợp với chân váy suông, vải thô đũi đồng bộ đã tạo nên tổng thể trang phục hài hòa, nữ tính. Chỉ cần sơ vin và hoàn thiện outfit bằng một đôi sandal cao gót quai mảnh, chị em đã có thể tự tin tới công sở.

Đơn giản nhưng không kém phần cuốn hút là công thức diện đồ gồm áo blouse dài tay màu pastel kết hợp với chân váy trắng, chữ A. Nhờ thao tác sơ vin mà ngay cả khi đi giày bệt, người mặc cũng không lo bị dìm dáng.

Ảnh: Sưu tầm