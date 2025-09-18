Chiếc túi được Phương Oanh lựa chọn từng là thương hiệu “ngồi chiếu dưới”, nhưng nay "vượt mặt" Hermès

Phim Việt giờ vàng "Gió ngang khoảng trời xanh" đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong tập 15, phân cảnh nhân vật Mỹ Anh (Phương Oanh) góp mặt tại bữa tiệc của hội phu nhân, khi lên sóng đã tạo chủ đề hot xoay quanh những chiếc túi và tạo hình được xem là chưa đủ đẳng cấp sang chảnh so với bản gốc. Mỹ Anh và chiếc Jacquemus Le Bambino chưa đến 30 triệu của cô cũng bị hội nhà giàu chê thẳng mặt.

Quyết tâm lấy lại thể diện Mỹ Anh được Quỳnh Ngân (Việt Hoa) đưa đi mua hàng hiệu qua tay. Cuối cùng, cô đã chiếc Goyard Saïgon Souple Mini Bag phiên bản màu xám. Thiết kế này được bán với giá chính hãng khoảng 4750 Euro (147 triệu đồng), trên phim chiếc túi second-hand này đã được chốt đơn với giá 75 triệu đồng.

Goyard lần đầu vượt Hermès giành hạng nhất, với tỷ lệ giữ giá lên tới 104%!

Câu cửa miệng quen thuộc của nhiều cô gái chính là: “Mua túi cũng là một khoản đầu tư”. Nhưng không phải chiếc túi nào trên kệ cũng có thể lấy làm lý do hợp lý để tiêu tiền. Chỉ khi chọn đúng mẫu túi, nó mới thực sự mang giá trị đầu tư.

Cuối năm 2024, nền tảng túi xách second-hand nổi tiếng Rebag đã kết hợp với công cụ Clair, tổng hợp dữ liệu từ cả thị trường sơ cấp và thứ cấp để công bố báo cáo thường niên 2024. Báo cáo này hé lộ bảng xếp hạng những mẫu túi giữ giá nhất cùng các thương hiệu bứt phá bất ngờ. Vậy năm 2025 nên đầu tư vào chiếc túi nào? Hãy cùng khám phá!

Top 3 thương hiệu túi second-hand có tỷ lệ giữ giá tăng trưởng mạnh nhất:

TOP 3 – Prada (+13%)

Prada vài năm trở lại đây trở thành thương hiệu được thế hệ trẻ yêu thích nhất. So với năm ngoái, tỷ lệ giữ giá của Prada trong năm 2024 đã từ 56% tăng lên 69%. “Công thần lớn” chính là dòng Re-Edition 2000, chiếc túi kẹp nách nhỏ gọn, giá dễ tiếp cận, vừa tiện dụng vừa dễ phối đồ. Đặc biệt, mẫu này đạt tới 109% tỷ lệ giữ giá, gần như năm nào cũng tăng giá tại store, xứng đáng là món “càng mua sớm càng lời”.

Ngoài ra, những chiếc túi như Triangle Logo Open Tote bằng cói cho mùa hè hay dòng Cleo cũng góp phần kéo tỷ lệ giữ giá của Prada đi lên.

TOP 2 – The Row (+14%)

Đắt “chóng mặt”, không quảng cáo rầm rộ, nhưng The Row vẫn khiến giới mộ điệu thời trang mê mẩn. BLACKPINK và Kendall Jenner chính là những “gương mặt đại diện ngầm” cho thương hiệu, giúp các mẫu túi của The Row trở nên cháy hàng, như N/S Park Tote, Margaux Tote, Half Moon Shoulder Bag – thường xuyên sold-out trên website chính thức.

Sự khan hiếm này khiến nhiều tín đồ buộc phải tìm đến thị trường second-hand, giúp tỷ lệ giữ giá của The Row từ 60% tăng lên 74%. Cộng thêm sự hậu thuẫn từ các tập đoàn lớn như CHANEL và gia tộc đứng sau L’Oréal, The Row chắc chắn là thương hiệu đáng “đặt cược” trong tương lai.

TOP 1 – CELINE (+16%)

Dưới thời Giám đốc sáng tạo Hedi Slimane, CELINE liên tục tung ra những mẫu túi đình đám, từ Ava đến Triomphe, trở thành “tân kinh điển” của thương hiệu. Nhờ đó, tỷ lệ giữ giá trung bình của CELINE tăng thêm 16% trong năm qua.

Tuy nhiên, với sự thay đổi nhân sự khi Michael Rider tiếp quản vị trí sáng tạo, liệu CELINE có tiếp tục giữ vững phong độ hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Bảng xếp hạng tỷ lệ giữ giá túi second-hand 2024

Hạng 3 – CHANEL: 92%

Hạng 2 – Hermès: 100%

Hạng 1 – Goyard: 104%

Trong nhiều năm, Hermès luôn ngồi vững ở ngôi đầu bảng, với những chiếc Birkin Sellier được coi là “vua giữ giá”, thậm chí năm 2023 còn tăng tới 52%, đạt tỷ lệ giữ giá trung bình 250% – con số “không tưởng”.

Nguồn hình ảnh: Rebag

Nhưng năm nay, vị trí số 1 đã đổi chủ: Goyard với chiếc túi Plumet Messenger trở thành “ngựa ô” xuất sắc, lần đầu tiên vượt qua Hermès, bỏ xa Chanel và để Louis Vuitton phải chấp nhận đứng thứ 4.

Nhìn vào bảng xếp hạng này, có thể thấy 2025 sẽ là một năm đầy bất ngờ cho giới sưu tập và đầu tư túi xách: những thương hiệu vốn “ngồi chiếu dưới” như Goyard hay The Row đang bứt phá mạnh mẽ, đủ sức thách thức những tên tuổi huyền thoại như Hermès hay Chanel.