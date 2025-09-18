Thái tử phi đẹp nhất Hàn Quốc tiết lộ bí quyết để có mái tóc dày dặn, khỏe đẹp lại giảm rụng

Yoon Eun-hye (41 tuổi) là một trong những ngôi sao đa tài của làng giải trí xứ sở Kim Chi. Nổi tiếng từ bộ phim Thái tử phi đình đám một thời, Yoon Eun Hye gắn liền với biệt danh "thái tử phi đẹp nhất Hàn Quốc" từ đó. Ngoài diễn xuất, cô còn hoạt động như người mẫu, đạo diễn, và gần đây tích cực trên nền tảng YouTube, nơi cô chia sẻ cuộc sống hàng ngày, bí quyết làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.

Với vẻ ngoài trẻ trung và mái tóc dày dặn, Yoon Eun-hye thường được khen ngợi về cách duy trì nhan sắc, và lần này, cô đã tiết lộ thói quen cá nhân để ngăn ngừa rụng tóc – một vấn đề phổ biến ở phụ nữ trưởng thành.

Gần đây, trên kênh YouTube cá nhân của mình, Yoon Eun-hye đã đăng tải một video đặc biệt và trả lời các câu hỏi từ người hâm mộ về nhiều chủ đề, từ cuộc sống hàng ngày đến bí quyết chăm sóc bản thân. Trong đó, một người hâm mộ đã bày tỏ nỗi lo lắng sâu sắc về tình trạng rụng tóc: "Càng lớn tuổi, tóc tôi rụng càng nhiều hơn. Tôi bị stress đến mức phải cắt tóc ngắn để dễ quản lý hơn".

Đáp lại với sự đồng cảm và kinh nghiệm cá nhân, Yoon Eun-hye đã chia sẻ một mẹo đơn giản nhưng hiệu quả: Hãy gội đầu vào buổi tối thay vì buổi sáng. Sau khi gội xong, hãy thoa tinh chất dưỡng tóc và massage nhẹ nhàng da đầu. Cách này sẽ giúp tóc con mọc lên nhiều hơn, mang lại mái tóc dày dặn và khỏe mạnh.

Gội đầu vào buổi tối giúp giữ da đầu sạch sẽ, tốt cho việc ngăn ngừa rụng tóc

Như lời khuyên từ Yoon Eun-hye, việc gội đầu vào buổi tối mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe tóc và da đầu. Trong suốt một ngày dài, da đầu chúng ta tiếp xúc với vô số yếu tố gây hại như bụi bẩn từ môi trường, mồ hôi từ hoạt động thể chất, bã nhờn tích tụ từ tuyến dầu, và cả bụi mịn (PM2.5) từ ô nhiễm không khí.

Việc gội đầu buổi tối giúp loại bỏ hoàn toàn những tạp chất này, cho phép da đầu được "thở" tự do và nghỉ ngơi trong trạng thái sạch sẽ suốt đêm. Kết quả là, chân tóc ít bị kích ứng hơn, giảm nguy cơ viêm nang lông và thúc đẩy sự phát triển của tóc mới, từ đó hỗ trợ ngăn ngừa rụng tóc hiệu quả.

Ngoài ra, thói quen này còn giúp tiết kiệm thời gian vào buổi sáng, đặc biệt phù hợp với những người bận rộn như Yoon Eun-hye, vốn có lịch trình dày đặc. Một lợi ích khác là giảm nhu cầu sử dụng máy sấy nhiệt cao vào buổi sáng, giúp tóc tránh khỏi tổn thương do nhiệt độ, dẫn đến mái tóc mềm mượt và ít gãy rụng hơn.

Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi ích này, cần lưu ý một số điểm quan trọng để tránh tác dụng ngược. Trước hết, tuyệt đối không nên đi ngủ khi tóc còn ướt hoặc ẩm, vì điều này tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển, dẫn đến các vấn đề như gàu, viêm da đầu (dermatitis), hoặc thậm chí là nhiễm nấm.

Các chuyên gia khuyên nên sấy khô tóc hoàn toàn bằng máy sấy ở chế độ mát hoặc để tóc khô tự nhiên trước khi ngủ ít nhất 1-2 giờ. Nếu tóc bạn thuộc loại mỏng hoặc dễ dầu, việc gội buổi tối có thể khiến tóc bết dính vào sáng hôm sau do bã nhờn tích tụ qua đêm, vì vậy hãy thử nghiệm để xem phù hợp với loại tóc của mình. Ngoài ra, sử dụng gối lụa hoặc satin thay vì cotton sẽ giảm ma sát, giúp tóc ít rối và giữ nếp tốt hơn khi ngủ.

Cuối cùng, tránh dùng nước quá nóng khi gội vì có thể làm khô da đầu, và luôn xả sạch shampoo bằng nước ấm để loại bỏ dư thừa, ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông.

Thoa tinh chất dưỡng và massage giúp cung cấp dinh dưỡng tốt hơn

Tinh chất dưỡng da đầu là sản phẩm cung cấp dinh dưỡng cho nang tóc. Khi thoa tinh chất và massage, lưu lượng máu tăng lên, giúp oxy và dưỡng chất được cung cấp tốt hơn cho chân tóc. Tuy nhiên, massage quá mạnh hoặc dùng móng tay có thể gây tổn thương chân tóc và viêm da. Ngoài ra, sử dụng quá nhiều tinh chất có thể làm tắc nghẽn chân tóc, vì vậy cần điều chỉnh lượng dùng phù hợp.

Ngoài ra, để ngăn ngừa rụng tóc, nên duy trì chế độ ăn giàu protein, sắt, kẽm và vitamin D – những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của tóc. Uống đủ nước cũng rất quan trọng. Stress mãn tính có thể gây mất cân bằng hormone, thúc đẩy rụng tóc, vì vậy quản lý stress là điều cần thiết.

Việc thường xuyên nhuộm hoặc uốn tóc có thể làm hỏng tóc và da đầu do hóa chất, dẫn đến rụng tóc. Hút thuốc và uống rượu làm co mạch máu, ảnh hưởng xấu đến việc cung cấp dinh dưỡng và sự phát triển của tóc, nên cần tránh. Ngay cả khi gội đầu vào buổi tối, sử dụng nước quá nóng hoặc không xả sạch có thể gây khô và tổn thương da đầu, dẫn đến rụng tóc. Vì vậy, hãy dùng nước ấm và xả tóc nhiều lần để bảo vệ da đầu.