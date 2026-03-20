Chàng trai 18 tử vong đột ngột vì thường xuyên tập thể dục theo cách "chẳng giống ai"

Những năm gần đây, liên tiếp ghi nhận các trường hợp tử vong do luyện tập thể dục không phù hợp, gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trong chăm sóc sức khỏe. Gần đây, một sự việc đau lòng xảy ra tại Trung Quốc được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo các chuyên gia tập luyện thể thao vô cùng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên tập luyện không đúng cách cũng sẽ gây hại cho cơ thể và trường hợp của chàng trai Tiểu Lương, 18 tuổi ở Trung Quốc là một minh chứng điển hình.

Tập thể dục cường độ mạnh chàng trai 18 tuổi tử vong đột ngột. Ảnh minh họa.

Nam thanh niên giấu tên nói trên vốn có thói quen tập luyện thể thao với cường độ cao trong thời gian dài, thường xuyên “tập quá đà”, say mê vận động đến mức bỏ qua việc nghỉ ngơi, hồi phục. Như thường lệ, vào một buổi sáng, khi đang tập luyện cường độ mạnh, anh bất ngờ ngã gục xuống đất.

Người dân xung quanh nhanh chóng chạy đến nhưng phát hiện môi anh đã tím tái. Khi nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, tim của nam thanh niên đã ngừng đập, không còn dấu hiệu hô hấp. Bước đầu, lực lượng y tế nhận định Tiểu Lương có thể bị ngừng tim do vận động quá mức.

Theo Sina, các bác sĩ cho biết “thời gian vàng” để cấp cứu đột tử chỉ khoảng 4 phút. Nếu tim được hồi phục trong khoảng thời gian này, tỷ lệ cứu sống có thể đạt tới 50%; nhưng khi vượt quá 4 phút, cơ hội sống gần như bằng không.

Những điều cấm kỵ khi tập luyện trong thời tiết nhiệt độ cao

- Tuyệt đối không nên tập thể dục quá lâu: Thời gian tập luyện hợp lý nhất trong thời tiết nóng bức là khoảng 30 phút, để mồ hôi không chảy quá nhiều, nhiệt độ cơ thể tăng quá cao sẽ dẫn đến bị cảm nắng.

- Hạn chế bài tập cường độ quá mạnh: Nhiệt độ ngoài trời cao, kết hợp với việc thể dục quá độ có thể làm cho cơ bắp vượt quá mức cho phép, từ đó rất dễ dẫn đến tổn thương, vì vậy cần phải đảm bảo cường độ tập luyện với tiết tấu nhịp nhàng.

- Tuyệt đối không nên uống nhiều nước: Nếu sau khi luyện tập uống quá nhiều nước sẽ khiến tăng gánh nặng cho hệ thống tuần hoàn máu, hệ thống tiêu hóa và đặc biệt là gánh nặng cho tim. Đồng thời, uống càng nhiều nước sẽ càng ra nhiều mồ hôi, gây hiện tượng mất muối, từ đó dẫn đến co giật và chuột rút.

Một số lưu ý quan trọng khi tập luyện trong mùa lạnh

- Nên khởi động thật kỹ trước khi tập thể thao: Nên làm ấm cơ thể và các khớp trong nhà trước khi ra ngoài, giúp máu lưu thông tốt hơn, hạn chế chuột rút và chấn thương.

- Mặc trang phục giữ ấm hợp lý: Mặc đủ ấm với nhiều lớp áo, quần dài, mũ, khăn, găng tay, tất, khẩu trang để tránh gió lùa. Tuy nhiên, không nên mặc quá kín gây bí hơi, làm thân nhiệt tăng đột ngột khi vận động.

- Ưu tiên tập trong nhà khi cần thiết: Khi trời quá lạnh, mưa rét hoặc sương mù dày, nên tập thể dục trong nhà để đảm bảo an toàn.

- Tuyệt đối không thay đổi tư thế đột ngột: Khi thức dậy, hãy ngồi dậy từ từ, ngồi ở mép giường vài phút, xoa bóp tay chân và hít thở sâu trước khi đứng lên.

- Không nên gắng sức quá mức: Chỉ nên tập các bài nhẹ nhàng, phù hợp với thể trạng, như đi bộ chậm, yoga, giãn cơ; tránh tập nặng hoặc đột ngột.

- Lắng nghe cơ thể nghỉ ngơi điều độ: Sau khi tập, nên nghỉ 20 – 30 phút cho thân nhiệt ổn định, mồ hôi ráo hẳn rồi mới tắm. Chỉ tắm bằng nước ấm vừa phải, không tắm nước quá lạnh hoặc quá nóng.