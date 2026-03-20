Nam bệnh nhân bất ngờ đột tử sau phẫu thuật vì uống quá nhiều nước

Theo Daily Mail , ông Sean O'Donnell (59 tuổi, sống tại Dublin, Ireland) nhập viện để thực hiện một thủ thuật y tế thông thường vào tháng 1/2020. Ca can thiệp diễn ra suôn sẻ, không có dấu hiệu bất thường, và sau đó ông được khuyến khích uống nhiều nước để hỗ trợ hồi phục.

Tuy nhiên, lượng nước ông nạp vào không được theo dõi sát sao. Chỉ vài giờ sau, vào khoảng 19h cùng ngày, ông bất ngờ tử vong. Sự việc khiến gia đình và dư luận bàng hoàng bởi trước đó bệnh nhân hoàn toàn ổn định.

Uống nước tốt cho sức khỏe nhưng uống quá nhiều lại gây hại. Ảnh minh họa: Newstrack

Tại tòa, các bác sĩ xác nhận nguyên nhân tử vong là phù não do uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn. Lượng chất lỏng dư thừa khiến ông bị co giật, ngừng tim và không qua khỏi. Bệnh viện St Vincent's sau đó thừa nhận đã vi phạm nghĩa vụ chăm sóc, đồng thời chấp nhận bồi thường cho gia đình 35.000 euro vì tổn thất tinh thần.

Kết luận điều tra cho thấy ông O'Donnell tử vong do hạ natri máu – tình trạng xảy ra khi nồng độ natri trong cơ thể bị pha loãng vì uống quá nhiều nước. Natri là chất điện giải quan trọng giúp điều hòa lượng nước trong tế bào. Khi nồng độ này giảm mạnh, nước sẽ tràn vào tế bào, khiến chúng sưng lên.

Đặc biệt nguy hiểm là khi tình trạng này xảy ra ở não. Do hộp sọ không thể giãn nở, não bị chèn ép, gây áp lực lớn dẫn đến đau đầu, co giật, rối loạn ý thức, thậm chí ngừng tim và tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

Các chuyên gia cảnh báo chỉ cần uống khoảng 1,4 lít nước trong vòng một giờ đã có thể gây nguy cơ hạ natri máu ở một số người. Thống kê cho thấy tình trạng này có thể gây tử vong ở khoảng 25% bệnh nhân mắc phải nếu diễn biến nặng.

Trong trường hợp của ông O'Donnell, việc uống quá nhiều nước sau thủ thuật đã khiến cơ thể mất cân bằng điện giải nghiêm trọng. Từ phù não, ông nhanh chóng rơi vào co giật rồi ngừng tim chỉ trong thời gian ngắn.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ khuyến cáo không nên uống quá 1,4 lít chất lỏng trong một giờ. Lưu ý, con số này áp dụng cho tất cả các loại đồ uống, không riêng nước lọc.

Một số trường hợp khác cũng ghi nhận bệnh nhân phải nhập viện sau khi uống 7–8 lít nước trong một ngày. Đặc biệt, những người có bệnh lý nền như suy thận hoặc cơ địa nhạy cảm có nguy cơ cao hơn, ngay cả khi lượng nước tiêu thụ không quá lớn.

Câu chuyện của ông O'Donnell là lời cảnh báo rằng ngay cả những thói quen tưởng chừng lành mạnh như uống nhiều nước cũng có thể trở nên nguy hiểm nếu vượt quá giới hạn.