Nghiên cứu mới từ Mỹ cảnh báo hiện tượng đáng ngại về một loại ung thư

Theo nghiên cứu mới từ Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), tỉ lệ mắc và tử vong do ung thư đại trực tràng (ung thư ruột) ở người dưới 50 tuổi đã tăng lên mỗi năm kể từ năm 2013 và 2004. Trong đó, số ca phát hiện trễ cũng gia tăng.

Đây là một hiện tượng đáng ngại, bởi trước đây ung thư đại trực tràng được coi như "bệnh người già", thường khởi phát ở người 65 tuổi trở lên.

Ung thư đại trực tràng đang có xu hướng gia tăng ở người dưới 50 tuổi - Minh họa AI: Thu Anh

"Xu hướng này rất nghiêm trọng" - các đồng tác giả nghiên cứu Rebecca Siegel, Nikita Sandeep Wagle và Ahmedin Jemal từ ACS nhấn mạnh với tờ Live Science.

Nghiên cứu của họ cũng chỉ ra rằng số ca mắc ung thư đại trực tràng cũng đang tăng ở nhóm tuổi 50-64.

Để đi đến kết quả này các nhà nghiên cứu đã tổng hợp dữ liệu về số ca mắc ung thư đại trực tràng mới từ năm 1998 đến năm 2022 cùng với số ca tử vong do ung thư đại trực tràng từ năm 1930 đến năm 2023, đồng thời tập trung vào các nhóm tuổi khác nhau.

Dữ liệu được lấy từ Viện Ung thư Quốc gia và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy danh sách yếu tố nguy cơ đối với bệnh ung thư đại trực tràng sẽ phải điều chỉnh lại.

Ví dụ nếu tính chung các độ tuổi, thuốc lá là nguyên nhân lớn gây bệnh này, chiếm 14% các trường hợp. Nhưng người dưới 50 tuổi lại rất ít hút thuốc so với thế hệ trước.

Các tác giả cho rằng kể từ nửa sau thế kỷ XX, con người đã tiếp xúc với các yếu tố môi trường mới có thể làm tăng nguy cơ ung thư, chẳng hạn như vi nhựa và thực phẩm chế biến sẵn.

Kết quả này phù hợp với một xu hướng chung đáng lo ngại mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo trong một bài viết đăng tải trên trang chủ hồi tháng trước: Dạng ung thư này đang gia tăng ở người trưởng thành từ 30-50 tuổi.

Theo thống kê của tổ chức này, ung thư đại trực tràng hiện đang là loại ung thư phổ biến thứ 3 thế giới và gây chết người thứ 2 thế giới, chỉ sau ung thư phổi.

"Một số yếu tố lối sống góp phần vào sự phát triển của ung thư đại trực tràng như tiêu thụ nhiều thịt chế biến sẵn, ít trái cây và rau quả, lối sống ít vận động, béo phì, hút thuốc và uống rượu" - WHO giải thích.

Tuy nhiên, WHO cũng khuyến nghị rằng tỉ lệ mắc và tác động của loại ung thư này có thể giảm đáng kể nhờ lối sống lành mạnh, tránh các yếu tố nguy cơ. Bên cạnh đó, cần theo dõi các triệu chứng để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.