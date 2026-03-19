Loại rau gia vị phải 'bịt mũi' khi ăn nhưng hỗ trợ thải độc gan cực tốt

Diếp cá là loại rau không “dễ ăn” với tất cả mọi người bởi mùi tanh nồng khá đặc trưng. Đằng sau mùi vị khiến nhiều người phải “bịt mũi” ấy lại là hàng loạt lợi ích sức khỏe đã được ghi nhận trong cả y học cổ truyền và nghiên cứu hiện đại.

Theo bác sĩ Bùi Thanh Hoài, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), diếp cá còn có tên gọi là ngư tinh thảo (Houttuynia cordata Thunb), thường mọc hoang ở những nơi ẩm thấp như ven ao, bờ ruộng. Trong đời sống hằng ngày, loại cây này được sử dụng linh hoạt, có thể ăn sống như rau gia vị hoặc phơi, sấy khô để làm dược liệu.

Rau diếp cá hỗ trợ thải độc gan cực tốt.

Các nghiên cứu cho thấy, trong diếp cá chứa một lượng nhỏ tinh dầu và các hoạt chất sinh học. Thành phần chính tạo nên mùi đặc trưng của loại rau này là metylnonylxeton, ngoài ra còn có các hợp chất như mycren, axit caprinic và laurinaldehyt. Chính những thành phần này không chỉ quyết định mùi vị mà còn góp phần tạo nên các tác dụng sinh học của diếp cá.

Diếp cá được ghi nhận có tác dụng hỗ trợ chức năng gan. Trong dân gian, nước ép lá diếp cá tươi thường được sử dụng như một biện pháp giúp mát gan, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng bức hoặc khi cơ thể có dấu hiệu nhiệt trong. Một số tài liệu cũng cho thấy các hoạt chất trong diếp cá có thể góp phần hỗ trợ quá trình thải độc của gan.

Một trong những công dụng nổi bật của diếp cá là khả năng lợi tiểu. Theo bác sĩ Hoài, tác dụng này chủ yếu nhờ hoạt chất quexitrin cùng một số chất vô cơ, giúp tăng bài tiết nước tiểu, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố và các chất cặn bã. Nhờ đó, diếp cá thường được sử dụng trong các trường hợp cần thanh nhiệt, giải độc.

Ngoài ra, với đặc tính chống viêm tự nhiên, diếp cá còn được cho là có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol trong máu, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo đây chỉ là thực phẩm hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị.

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng diếp cá cũng cần phù hợp với thể trạng từng người. Những người có cơ địa lạnh, dễ rối loạn tiêu hóa hoặc đang mắc bệnh lý đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên, đặc biệt là dưới dạng nước ép.

Có thể nói, dù mùi vị không phải ai cũng yêu thích, diếp cá vẫn là một loại rau gia vị “nhỏ mà có võ”. Khi được sử dụng đúng cách, loại rau này không chỉ làm phong phú bữa ăn mà còn góp phần hỗ trợ chăm sóc sức khỏe một cách tự nhiên và an toàn.