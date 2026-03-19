Loại thực phẩm quen thuộc bị WHO cảnh báo gây hại dạ dày, nhiều người vẫn ăn mỗi ngày

Khi nhắc đến những thực phẩm dễ gây hại cho dạ dày, nhiều người nghĩ ngay đến ớt, đồ uống lạnh hay cá sống. Họ tin rằng chỉ cần ăn ít thì dạ dày và ruột vẫn ổn. Thế nhưng ít ai biết rằng có một loại thực phẩm còn nguy hiểm hơn cả ớt và thực phẩm sống hoặc lạnh: đó là thịt chế biến sẵn. Loại thực phẩm này đã bị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa vào “danh sách đen về sức khỏe”, nhưng vẫn xuất hiện thường xuyên trên bàn ăn của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ và nhân viên văn phòng.

Hệ tiêu hóa là “trung tâm hấp thụ” của cơ thể. Khi nó bị tổn thương, nhiều vấn đề sẽ phát sinh: đầy hơi, đau bụng, khó tiêu, viêm dạ dày, loét dạ dày, thậm chí suy giảm khả năng hấp thu chất dinh dưỡng, kéo theo hệ miễn dịch suy yếu. Thịt chế biến sẵn - bao gồm giăm bông, xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội, thịt đóng hộp - tuy tiện lợi và ngon miệng, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với đường tiêu hóa. WHO khuyến cáo nên hạn chế càng sớm càng tốt.

Thịt chế biến sẵn thường chứa lượng muối cực kỳ lớn để bảo quản và tạo vị, dẫn đến nguy cơ cao mắc bệnh cao huyết áp và các vấn đề về thận

Nhiều người băn khoăn: “Ăn một ít mỗi ngày có gây hại không?” Câu trả lời là có, và tác hại âm thầm, lâu dài hơn cả ăn ớt hay thực phẩm sống/lạnh. Có ba lý do chính:

1. Hàm lượng muối và phụ gia cao

Để tăng hương vị và kéo dài hạn sử dụng, thịt chế biến thường chứa nhiều muối, chất bảo quản, tạo màu và hương liệu nhân tạo. Lượng muối dư thừa kích ứng trực tiếp niêm mạc đường tiêu hóa, phá hủy hàng rào bảo vệ. Theo thời gian, niêm mạc phù nề, tắc nghẽn, dẫn đến viêm dạ dày, loét, trào ngược axit và ợ nóng. Các chất phụ gia khó tiêu hóa còn làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng gánh nặng cho dạ dày và ruột.

2. Mất chất dinh dưỡng và khó tiêu hóa

Quá trình sản xuất như ướp, hun khói hay nướng làm giảm lượng protein, vitamin và khoáng chất có trong thịt. Đồng thời, thịt trở nên dai, khiến hệ tiêu hóa phải làm việc quá sức. Hậu quả là suy giảm chức năng đường tiêu hóa, khó tiêu, đầy hơi, táo bón - tác động còn nghiêm trọng hơn ăn đồ cay hoặc sống/lạnh.

3. Nguy cơ ung thư cao

WHO phân loại thịt chế biến sẵn là “chất gây ung thư nhóm 1”, tức có nhiều bằng chứng về nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa. Quá trình hun khói và ướp muối sinh ra các hợp chất nitrit gây đột biến tế bào khi tích tụ lâu dài.

Ngược lại, ớt hay thực phẩm sống/lạnh thường gây tổn thương tạm thời, có thể hồi phục nếu ăn điều độ. Thịt chế biến sẵn gây hại lâu dài, tích tụ theo thời gian, làm tình trạng đường tiêu hóa trở nên nghiêm trọng hơn.

Do chứa nhiều calo và chất béo nhưng lại nghèo chất xơ, thịt chế biến sẵn dễ khiến cơ thể tích tụ mỡ thừa và gây cảm giác nhanh đói.

Ai cần tránh thịt chế biến sẵn?

- Người có bệnh lý đường tiêu hóa: Viêm dạ dày, loét, viêm ruột… sẽ bị kích ứng nặng, tăng nguy cơ tái phát.

- Người cao tuổi: Hệ tiêu hóa yếu, khó tiêu, dễ bị đầy bụng, khó chịu.

- Giới trẻ và nhân viên văn phòng: Thói quen ăn sáng với giăm bông, thịt xông khói, bữa trưa với xúc xích, thịt nguội dần dần gây tổn thương đường tiêu hóa.

- Phụ nữ mang thai và trẻ em: Dạ dày nhạy cảm, hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, chất phụ gia và độc tố dễ gây hại nghiêm trọng, ảnh hưởng phát triển.

Chế độ ăn nhiều thịt chế biến sẵn làm mất cân bằng vi khuẩn có lợi, gây ra các vấn đề về tiêu hóa kéo dài.

Làm sao để bảo vệ dạ dày?

Bảo vệ sức khỏe đường ruột không khó. Người dùng nên chuyển sang:

- Thịt tươi, hải sản tươi sống.

- Rau xanh và trái cây tươi giàu chất xơ, vitamin.

- Các phương pháp nấu nướng nhẹ nhàng: hấp, luộc, hầm, xào ít dầu.

Những lựa chọn này giúp bảo toàn dinh dưỡng, giảm kích ứng niêm mạc và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Đừng nghĩ ăn một ít thịt chế biến sẵn là vô hại. Tổn thương đường tiêu hóa không xảy ra trong một đêm, mà là kết quả tích tụ của thói quen ăn uống không lành mạnh lâu dài. Thịt chế biến sẵn không chỉ gây viêm, loét, khó tiêu mà còn làm tăng nguy cơ ung thư - mức độ nguy hại thậm chí còn cao hơn ớt, thực phẩm sống hay lạnh.

Thay vì ăn các loại thịt này, hãy ưu tiên nguyên liệu tươi, chế biến nhẹ nhàng, giàu chất xơ, duy trì thói quen ăn uống lành mạnh để bảo vệ đường tiêu hóa, phòng tránh bệnh lý lâu dài và duy trì cơ thể khỏe mạnh.