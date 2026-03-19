Nam vận động viên thể hình 26 tuổi đột ngột qua đời trong lúc ngủ, khiến cộng đồng thể hình không khỏi bàng hoàng.

Người được nhắc đến là Bi Jiaqi, 26 tuổi, đến từ thành phố Ninh Ba (Trung Quốc). Sự ra đi bất ngờ của anh khiến bạn bè trong giới và người hâm mộ sửng sốt, đặc biệt khi cuộc sống của anh vừa bước sang một giai đoạn mới đầy hứa hẹn.

Đau xót trước mất mát này, người bạn thân thiết nhất của Bi Jiaqi chia sẻ với truyền thông địa phương rằng anh vừa hoàn thiện căn nhà mới và chỉ mới nhận chìa khóa không lâu trước khi sự việc xảy ra.

Đáng chú ý, trước khi qua đời, anh được cho là đã xuất hiện một số biểu hiện bất thường như mạch máu nổi rõ khác thường, môi chuyển sang màu tím sẫm. Sự ra đi quá đột ngột đã để lại nỗi đau lớn cho gia đình và những người xung quanh.

Người đàn ông 26 tuổi tử vong khi đang ngủ. Ảnh minh họa.

Điều đáng chú ý cùng lúc đó, nhiều người hâm mộ sau khi xem lại hình ảnh, video của anh trước thời điểm qua đời đã đặt ra nghi vấn: phải chăng cơ thể anh đã phát đi những tín hiệu cảnh báo từ sớm.

Trong một bức ảnh chụp khi chơi mạt chược không lâu trước đó, Bi Jiaqi lộ rõ vẻ mệt mỏi, môi sẫm màu khác thường, khiến không ít người nghi ngờ anh có thể đã rơi vào tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng.

Bi Jiaqi là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng thể hình tại Ninh Ba, nổi tiếng với cường độ tập luyện cao và tinh thần thi đấu quyết liệt.

Trên mạng xã hội, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh tập luyện, chuẩn bị cho các giải đấu, khoe thân hình săn chắc và khối cơ rõ nét. Anh thậm chí đã hẹn bạn bè sẽ tổ chức tiệc mừng sau thi đấu, nhưng mọi kế hoạch đều dang dở.

Đáng chú ý, trước đó không lâu, Bi Jiaqi từng đăng bài tự trêu rằng "đầu tôi sưng lên như bột đang lên men". Khi ấy, nhiều người cho rằng đây chỉ là hệ quả của việc siết nước, giảm mỡ khắc nghiệt trước thi đấu nên không quá lo ngại. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, chi tiết này bị nghi ngờ là dấu hiệu bất thường, có thể liên quan đến tình trạng thiếu máu cơ tim hoặc rối loạn tuần hoàn.

Các chuyên gia y tế khẳng định, hiện tượng môi chuyển sang màu tím thường liên quan đến nồng độ oxy trong máu thấp hoặc tuần hoàn máu kém, những vấn đề có mối liên hệ chặt chẽ với bệnh lý tim mạch và phổi. Nếu tình trạng này không phải do thời tiết lạnh và đi kèm các triệu chứng như khó thở, tức ngực, chóng mặt, người bệnh cần được thăm khám y tế ngay lập tức.

Theo ETToday trường hợp của Bi Jiaqi được xem là lời cảnh báo đáng suy ngẫm đối với cộng đồng thể hình nói riêng và những người tập luyện cường độ cao nói chung, khi các tín hiệu nguy hiểm từ cơ thể đôi khi bị che lấp bởi tham vọng thành tích và sự chủ quan với sức khỏe của chính mình.

Những thay đổi nhỏ trong bữa ăn giúp bạn sống thọ

Lâu nay, nhiều người cho rằng sống thọ phụ thuộc vào yếu tố di truyền. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định lối sống và chế độ ăn uống mới là yếu tố quyết định lớn đến tuổi thọ.

Bên cạnh việc tập luyện thể dục đều đặn, không hút thuốc và hạn chế rượu bia, xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh được xem là chìa khóa quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh và sống thọ hơn.

Điều đáng chú ý, bác sĩ Anthony Youn nổi tiếng tại Mỹ từng chia sẻ một số thói quen ăn uống, con người có thể kéo dài tuổi thọ.

Nhận định này dựa trên nghiên cứu đăng tải trên PLOS Medicine năm 2022 của các nhà khoa học thuộc University of Bergen (Na Uy).

Dưới đây những thay đổi đơn giản trong chế độ ăn uống có thể giúp bạn khỏe mạnh hơn và tăng cơ hội sống thọ.

- Nên ăn nhiều cá: Các chuyên gia cho rằng việc duy trì thói quen ăn cá thường xuyên không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn góp phần quan trọng giúp cơ thể sống thọ hơn. Cá là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào – loại chất béo cần thiết giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch và não bộ. Omega-3 còn có tác dụng giảm viêm và hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh lý mạn tính.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ sung omega-3 từ cá có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như ung thư vú, trầm cảm và nhiều rối loạn viêm khác.

Một nghiên cứu theo dõi hơn 40.000 nam giới tại Mỹ phát hiện rằng những người ăn ít nhất một khẩu phần cá mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn khoảng 15%.

- Tránh xa đường: Các loại nước ngọt đóng chai, đặc biệt là nước ngọt có ga, chứa lượng đường rất cao nhưng lại gần như không mang lại giá trị dinh dưỡng. Ăn và uống nhiều đồ có đường còn khiến lượng đường trong máu và insulin tăng đột biến.

Theo thời gian, tình trạng này có thể dẫn đến kháng insulin và làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Do đó, việc giảm đồ uống có đường là bước quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, ổn định đường huyết và tạo nền tảng cho một cuộc sống sống thọ hơn.

- Hãy bổ sung các loại hạt: Các loại hạt rất giàu dinh dưỡng. Điển hình như các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, đậu phộng hay hạt thông được xem là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh, protein và nhiều vi chất có lợi cho cơ thể.

- Nên giảm thịt đỏ và thịt chế biến sẵn: Theo chuyên gia dinh dưỡng mặc dù thịt đỏ cung cấp protein và nhiều khoáng chất quan trọng, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư ruột. Giảm bớt các loại thực phẩm này trong khẩu phần ăn hằng ngày sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn và góp phần tăng cơ hội sống thọ.