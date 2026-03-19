Người phụ nữ tử vong sau khi nhổ răng tại phòng khám tư

Một phụ nữ đã tử vong vào ngày 17/3, sau khi nhổ răng tại một phòng khám tư nhân ở quận Palamu, bang Jharkhand, Ấn Độ. Chủ phòng khám đã bỏ trốn sau cái chết của bệnh nhân.

Theo các quan chức cảnh sát, người phụ nữ đã khuất, được xác định là Vijayanti Devi, là cư dân của Kasimpur thuộc huyện Aurangabad, bang Bihar. Sức khỏe của bà xấu đi sau khi nhổ răng tại một phòng khám tư nhân ở thị trấn Hariharganj. Người này được đưa đến Trung tâm Y tế Cộng đồng, nhưng các bác sĩ không thể cứu sống bà.

Sau cái chết của người phụ nữ, chủ phòng khám, bác sĩ Ashraf Ali, đã bỏ trốn. Cảnh sát Hariharganj vẫn đang tiếp tục truy tìm bác sĩ Ali.

Sau khi người nhà của nạn nhân nộp đơn khiếu nại bằng văn bản, cáo buộc bác sĩ tắc trách nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã niêm phong phòng khám tư nhân này.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc và có khả năng sẽ sớm lập biên bản ban đầu.

Mặc dù nguyên nhân cái chết của người phụ nữ vẫn chưa rõ ràng, nhưng các trường hợp tử vong do tắc trách y tế không phải là hiếm gặp ở Ấn Độ.

Vào tháng 12/2025, một phụ nữ ở Barabanki, bang Uttar Pradesh đã tử vong sau khi một bác sĩ lang băm thực hiện ca phẫu thuật sỏi thận cho bà trong khi xem một video trên YouTube.

Vị bác sĩ này, trong lúc say xỉn, đã không phẫu thuật lấy sỏi thận cho bệnh nhân mà lại cắt đứt nhiều dây thần kinh ở dạ dày, ruột non và thực quản, dẫn đến tử vong. Một vụ án đã được lập hồ sơ chống lại bác sĩ giả mạo.