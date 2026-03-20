Đột quỵ rất ''sợ'' loại đồ uống này: Uống 1 ly mỗi ngày, giảm 10% nguy cơ

Trong bối cảnh đột quỵ vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, việc tìm kiếm các biện pháp phòng ngừa đơn giản, dễ áp dụng đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nutrients đã đưa ra phát hiện đáng chú ý: uống sữa mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ.

Uống bao nhiêu sữa mỗi ngày có thể giảm nguy cơ đột quỵ?

Theo nghiên cứu trên, tiêu thụ khoảng 180g sữa mỗi ngày (tương đương một ly cỡ trung bình) có thể giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ ở người trưởng thành từ 30 - 79 tuổi. Nếu mức tiêu thụ sữa trong cộng đồng đạt mức khuyến nghị trên, nguy cơ đột quỵ có thể giảm khoảng 7% trong vòng 10 năm. Ở một số nhóm dân số, con số này thậm chí có thể lên tới 10,6%.

Theo nhóm nghiên cứu, lợi ích này đến từ các dưỡng chất quan trọng có trong sữa, đặc biệt là canxi, kali và magiê. Đây đều là những khoáng chất có vai trò trong việc điều hòa huyết áp - yếu tố nguy cơ hàng đầu của đột quỵ.

Các khoáng chất này có thể hỗ trợ giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ ổn định huyết áp. Đặc biệt, canxi còn được xem là có mối liên hệ nghịch với tăng huyết áp và nguy cơ đột quỵ.

Ngoài ra, sữa còn là nguồn cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vi chất thiết yếu như vitamin B12 và i-ốt, góp phần hỗ trợ hệ thần kinh, chuyển hóa và sức khỏe tổng thể.

Một số nghiên cứu trước đó cũng cho thấy sữa ít béo có thể mang lại lợi ích nhất định đối với nguy cơ đột quỵ, trong khi sữa nhiều chất béo chưa cho thấy hiệu quả bảo vệ rõ ràng.

Dù đây là mô hình dự báo chứ không phải theo dõi trực tiếp trên người, kết quả vẫn cho thấy tiềm năng rõ rệt của việc điều chỉnh chế độ ăn uống trong phòng ngừa đột quỵ.

Đồ uống quen thuộc nhưng nhiều người vẫn dùng chưa đủ

Trong nghiên cứu trên, các nhà khoa học đã đưa ra một thực trạng đáng lưu ý: dù sữa là một đồ uống quen thuộc nhưng nhiều người vẫn dùng chưa đủ.

Họ lấy dẫn chứng mức tiêu thụ sữa trung bình tại Nhật Bản hiện chỉ khoảng 61,8g/ngày. Đây là mức thấp hơn nhiều so với mức được khuyến nghị - 180g/ngày, tờ Daily Mail thông tin. Điều này cho thấy nhiều người có thể chưa tận dụng được những lợi ích tiềm năng của loại đồ uống này đối với việc phòng ngừa đột quỵ.

Trong khi đó, tại một số quốc gia như Anh, lượng tiêu thụ sữa thậm chí còn có xu hướng giảm, khi ngày càng nhiều người chuyển sang các loại đồ uống có nguồn gốc thực vật.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng việc cắt giảm sữa có thể khiến cơ thể thiếu hụt những dưỡng chất quan trọng, đặc biệt là canxi - yếu tố cần thiết cho xương, cơ và hệ thần kinh.

Tại Việt Nam, theo số liệu từ Cục Chăn nuôi và Thú y năm 2023, mức tiêu thụ sữa và sản phẩm từ sữa trung bình của người Việt Nam chỉ đạt 27kg/người/năm. Mức tiêu thụ này cao hơn so với một số nước trong khu vực, nhưng thấp hơn nhiều so với mức tiêu thụ sữa trung bình của khu vực và trên thế giới.

Từ kết quả của nghiên cứu trên, các chuyên gia khuyến nghị, việc duy trì thói quen uống một ly sữa mỗi ngày có thể là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để hỗ trợ kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ. Dù không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp y tế, nhưng đây là một lựa chọn dễ thực hiện, phù hợp với nhiều người trong việc bảo vệ sức khỏe lâu dài.