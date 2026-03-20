Vì sao xu hướng Tiktok 'đi bộ tĩnh lặng' đang 'hút' dân mạng toàn cầu?

Mạng xã hội liên tục xuất hiện những trào lưu chăm sóc sức khỏe mới, xu hướng “đi bộ tĩnh lặng” (silent walking) trên TikTok đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của dân mạng toàn cầu. Không cần thiết bị hỗ trợ, không âm nhạc, không podcast hay bất kỳ yếu tố gây xao nhãng nào, hình thức vận động tưởng chừng đơn giản này lại được các chuyên gia đánh giá là mang đến nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe tim mạch và tinh thần.

Tập luyện tối giản nhưng hiệu quả

"Đi bộ tĩnh lặng” được hiểu là việc bước ra ngoài và đi bộ mà không sử dụng các thiết bị điện tử hoặc phương tiện giải trí. Những người theo đuổi phong trào này cho rằng việc loại bỏ âm thanh và sự phân tâm giúp con người tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm vận động, từ đó tăng cường sự tỉnh thức, nhận thức bản thân và tính chủ động trong cuộc sống.

Khái niệm này không hoàn toàn mới, các nhà sư Phật giáo Thiền tông từ lâu đã thực hành hình thức “thiền định chuyển động” thông qua những bước đi trong im lặng, nhưng trào lưu hiện đại lại bắt đầu từ một câu chuyện rất đời thường.

Mùa hè năm 2023, nhà sáng tạo nội dung kiêm người dẫn podcast “Okay Sis” Mady Maio chia sẻ rằng, chuyên gia dinh dưỡng đã khuyên cô thay thế các bài tập cardio cường độ cao bằng 30 phút đi bộ mỗi ngày. Từ đó, bạn trai cô đưa ra thử thách đi bộ mà không nghe nhạc, podcast hay trò chuyện.

Ban đầu, Maio thừa nhận những phút đầu tiên không có sự sao nhãng khiến tâm trí cô trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu nhanh chóng nhường chỗ cho sự tĩnh lặng. Cô cho biết chính khoảng thời gian yên tĩnh ấy mang lại sự minh mẫn và nguồn cảm hứng sáng tạo bất ngờ.

“Đi bộ tĩnh lặng” là bước ra ngoài mà không bị phân tâm bởi các thiết bị điện tử hay âm nhạc.

Lợi ích vượt xa vận động thông thường

Việc đi bộ mỗi ngày vốn đã được chứng minh là tốt cho sức khỏe, giúp hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tâm trạng và góp phần kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, yếu tố “im lặng” có thể giúp khuếch đại những lợi ích này.

Tiến sỹ Mitchell Weinberg, chủ nhiệm khoa tim mạch tại Bệnh viện Đại học Staten Island thuộc hệ thống Northwell, cho biết đi bộ là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để cơ thể kiểm soát căng thẳng.

Theo ông, khi loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng từ thiết bị điện tử và chỉ tập trung đi bộ trong môi trường yên tĩnh, hệ thần kinh có cơ hội được thư giãn. Điều này giúp giảm các hormone căng thẳng như cortisol và adrenaline, những yếu tố làm gia tăng áp lực lên tim.

Không chỉ dừng lại ở việc giảm stress, đi bộ còn mang lại nhiều lợi ích trực tiếp cho hệ tim mạch. Hoạt động này giúp cải thiện tuần hoàn máu, hạ huyết áp và góp phần phòng ngừa bệnh tim cũng như đột quỵ.

Tiến sỹ Weinberg nhấn mạnh rằng đi bộ có thể làm giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương. Khi người tập thực hiện một cách có ý thức và cảm thấy bình tĩnh hơn, trạng thái tinh thần tích cực này tiếp tục hỗ trợ duy trì mức huyết áp khỏe mạnh.

Tác động tích cực đến tinh thần và cảm xúc

Dù đi bộ trong im lặng hay không, hoạt động này đều giúp cơ thể giải phóng endorphin, loại hormone tạo cảm giác vui vẻ và cải thiện tâm trạng. Bên cạnh đó, việc dành thời gian ngoài trời còn được chứng minh có khả năng giảm căng thẳng, lo âu, tăng cường khả năng tập trung và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Điểm khác biệt của “đi bộ tĩnh lặng” nằm ở khía cạnh suy tư. Khi không bị âm thanh hay thông tin bên ngoài chi phối, người đi bộ có cơ hội kết nối sâu sắc hơn với chính mình.

Julia Salvia, nhà sáng tạo nội dung về làm đẹp và yêu bản thân, từng chia sẻ rằng cô thường đi bộ từ 20 đến 30 phút mà không nghe nhạc hay xem mạng xã hội. Với cô, những buổi đi dạo trong im lặng là khoảng thời gian quý giá để nhìn lại một ngày đã qua, suy nghĩ về mục tiêu cá nhân và học cách tận hưởng sự cô đơn một cách tích cực.

Theo Salvia, việc lắng nghe nhịp thở và cảm nhận nhịp tim giúp cô tăng cường sự hiện diện trong hiện tại, mang lại cảm giác bình yên và cân bằng cảm xúc.

Đi bộ im lặng có thể bền vững hơn đối với một số người vì nó khiến việc tập thể dục trở nên thư giãn hơn là bắt buộc.

Tính bền vững là yếu tố khiến xu hướng lan rộng

Các chuyên gia cũng cho rằng một trong những lý do khiến “đi bộ tĩnh lặng” trở nên phổ biến là tính bền vững. Không giống các hình thức tập luyện cường độ cao dễ gây áp lực hoặc nhanh khiến người tập bỏ cuộc, đi bộ nhẹ nhàng trong im lặng mang lại cảm giác thư giãn hơn là nghĩa vụ phải hoàn thành.

Tính kiên trì đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng sức bền và duy trì lối sống lành mạnh. Khi việc vận động trở nên dễ chịu, người tham gia có xu hướng duy trì thói quen lâu dài hơn.

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho thấy việc thực hành thiền định hằng ngày có thể giúp giảm lo âu, cải thiện sức khỏe tổng thể và thậm chí tăng cường chất lượng các mối quan hệ xã hội. “Đi bộ tĩnh lặng” được xem như một hình thức thiền định đơn giản, dễ tiếp cận đối với đại đa số mọi người.

Dù vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng sự im lặng không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu cho tất cả. Tiến sỹ Weinberg cho rằng, âm nhạc vẫn có thể đóng vai trò như một nguồn động lực mạnh mẽ giúp nhiều người duy trì thói quen vận động.

Ông khuyến nghị nên linh hoạt kết hợp cả đi bộ tĩnh lặng và đi bộ cùng âm nhạc trong một kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn diện, tùy theo nhu cầu và trạng thái tinh thần của từng cá nhân.

Trong thời đại mà con người luôn bị bao quanh bởi thông báo, âm thanh và dòng thông tin liên tục, việc dành ra 20–30 phút mỗi ngày để bước đi trong yên lặng trở thành một trải nghiệm hiếm hoi nhưng cần thiết.

Xu hướng TikTok “đi bộ tĩnh lặng” vì thế không chỉ là một trào lưu mạng xã hội nhất thời, mà còn phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của con người hiện đại, tìm lại sự cân bằng giữa cơ thể và tâm trí thông qua những điều giản dị nhất.