Thêm một người ở Đà Nẵng nhập viện sau khi ăn cá ủ chua

Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn (TP Đà Nẵng) vừa có báo cáo nhanh về trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại thôn 3, xã Phước Năng, TP Đà Nẵng.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 18-3, Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc của Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn tiếp nhận bệnh nhân Y Hảo (SN 1972, trú thôn 3, xã Phước Năng) trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn nhiều, đau bụng và tiêu chảy.

Một cháu bé ở xã Phước Năng bị ngộ độc sau khi ăn món cá ủ chua, được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng hồi đầu tháng 3

Qua khai thác bệnh sử, trước đó bệnh nhân có ăn cá ủ chua do người thân cho. Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị đã phối hợp với Trạm Y tế xã Phước Năng và các cơ quan liên quan tiến hành xác minh.

Kết quả cho thấy, ngày 8-3, ông A Xuân (SN 1963; trú tại địa phương) đi rừng, bắt được một số loại cá tại sông Thanh và mang về chế biến món cá ủ chua. Đến trưa 17-3, số cá này được chia cho nhiều người thân trong gia đình sử dụng, gồm các trường hợp: Y Hảo, A Lõm, A Dun, Y Đính, Y Bun và Y Xinh.

Trong số này, những người còn lại đã ăn hết phần cá được chia và hiện chưa ghi nhận triệu chứng bất thường, đang được cán bộ y tế theo dõi sức khỏe.

Riêng bệnh nhân Y Hảo, sáng 18-3 ăn cơm với canh nấu, đến trưa cùng ngày tiếp tục ăn cơm một mình với món canh cải và cá ủ chua do ông A Xuân cho. Đến khoảng 19 giờ 15 phút cùng ngày xuất hiện các triệu chứng bất thường và được người nhà đưa đi cấp cứu.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn, bệnh nhân được chẩn đoán viêm ruột do vi khuẩn (theo dõi ngộ độc cá ủ chua) và được điều trị bằng truyền dịch, kháng sinh và thuốc chống co thắt.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định, không còn đau bụng, giảm nôn ói và đang tiếp tục được theo dõi.

Liên quan đến nguồn thực phẩm, phần cá ủ chua tại các hộ gia đình đã được sử dụng hết. Riêng phần còn lại tại gia đình người chế biến đã được lực lượng chức năng thu thập, bàn giao cho cơ quan y tế để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, tại các xã Phước Chánh, xã Phước Năng cũng ghi nhận nhiều trường hợp ngộ độc sau khi ăn món cá ủ chua.

Gần đây nhất, ngày 9-3, 6 người trong một gia đình ở xã Phước Năng phải nhập viện sau khi ăn món cá ủ chua. Trong đó, 3 anh em bị ngộ độc nặng nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Ngành y tế TP Đà Nẵng đã phải đề nghị Tổ chức Y tế thế giới hỗ trợ khẩn cấp 5 lọ thuốc có giá lên tới khoảng 8.000 USD/lọ để cứu chữa.

Năm 2023, tại khu vực Phước Sơn từng có nhiều trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua, trong đó có 1 người tử vong.