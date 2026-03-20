Trái cây – "người bạn vàng" cho sức khỏe

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng mỗi người nên bổ sung từ 200-300g trái cây mỗi ngày. Trái cây chứa nhiều loại vitamin thiết yếu như A, C, E, nhóm B, cùng các khoáng chất như kali, magie, sắt... Không chỉ vậy, lượng chất xơ trong trái cây cũng giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, hạn chế táo bón, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa.

Một số loại trái cây như cam, bưởi, kiwi, dâu tây, lựu còn có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, góp phần làm chậm quá trình lão hóa tế bào, giảm viêm và tăng cường miễn dịch. Vì vậy, đưa trái cây vào khẩu phần ăn hàng ngày là một trong những cách đơn giản và tự nhiên để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Ăn trái cây không đúng thời điểm, lợi bất cập hại

Mặc dù tốt cho sức khỏe, nhưng ăn trái cây không đúng thời điểm có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn. Nhiều người có thói quen ăn trái cây ngay sau bữa cơm để "tráng miệng", tuy nhiên theo các chuyên gia, điều này có thể ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa.

Ảnh minh họa.

Lý do là vì sau bữa ăn chính, dạ dày đang bận tiêu hóa thức ăn, nếu tiếp tục đưa thêm trái cây vào lúc này sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Trái cây có thể bị giữ lại lâu hơn trong dạ dày, gây lên men, sinh hơi, đầy bụng, khó tiêu. Đặc biệt với những người có tiền sử trào ngược dạ dày, thực quản hoặc viêm loét dạ dày, việc ăn trái cây ngay sau bữa cơm có thể khiến tình trạng bệnh nặng hơn.

Ngoài ra, một số loại trái cây được khuyến cáo nên hạn chế ăn ngay sau khi ăn no vì chúng có thể gây khó chịu cho dạ dày như:

Chuối: Là loại trái cây quen thuộc, giàu kali và chất xơ nên thường được nhiều người lựa chọn để ăn tráng miệng sau bữa cơm. Tuy nhiên, việc ăn chuối ngay sau khi ăn no có thể khiến dạ dày phải hoạt động nhiều hơn để tiêu hóa.

Trong một số trường hợp, điều này có thể khiến nhiều người cảm thấy đầy bụng hoặc khó chịu. Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm càng nên chú ý thời điểm ăn loại quả này.

Hồng: Là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt và hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, nếu ăn hồng ngay sau bữa ăn, đặc biệt khi dạ dày đang chứa nhiều thức ăn giàu protein, có thể gây khó tiêu.

Một số chuyên gia dinh dưỡng cho rằng chất tannin trong quả hồng có thể kết hợp với protein và axit dạ dày, tạo thành khối khó tiêu, gây cảm giác nặng bụng.

Dứa: Là loại quả có vị chua ngọt đặc trưng và chứa nhiều vitamin C. Tuy nhiên, nếu ăn dứa ngay sau bữa ăn có thể khiến một số người cảm thấy cồn cào hoặc khó chịu ở dạ dày.

Nguyên nhân là do dứa chứa axit tự nhiên và enzyme bromelain, có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa nếu dùng không đúng thời điểm.

Dưa hấu: Có hàm lượng nước cao nên nhiều người thích ăn ngay sau bữa ăn để giải khát. Tuy nhiên, việc ăn dưa hấu khi dạ dày đang đầy có thể làm loãng dịch tiêu hóa, khiến quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra chậm hơn. Điều này đôi khi dẫn đến cảm giác đầy hơi hoặc khó tiêu ở một số người.

Nên ăn trái cây vào thời điểm nào?

Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến nghị nên ăn trái cây sau bữa ăn ít nhất khoảng 30 phút đến 1 giờ hoặc dùng vào giữa các bữa chính. Đây là thời điểm cơ thể dễ hấp thu vitamin và dưỡng chất có trong trái cây hơn.

Bên cạnh đó, mỗi người cũng nên lựa chọn loại trái cây phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình để đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho cơ thể.

Lưu ý đặc biệt với một số nhóm người Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, việc lựa chọn loại trái cây và thời điểm ăn là vô cùng quan trọng. Nên ưu tiên trái cây tươi, ít ngọt như bưởi, dâu tây, táo xanh, lê, thanh long... Ăn với lượng vừa phải, chia nhỏ nhiều lần trong ngày và tuyệt đối tránh trái cây sấy khô, nước ép đóng hộp vì có lượng đường cao. Phụ nữ mang thai có thể ăn trái cây vào buổi sáng hoặc giữa các bữa ăn để bổ sung vitamin và chất xơ. Tuy nhiên nên tránh các loại trái cây chứa bromelain (như dứa chưa chín) trong 3 tháng đầu thai kỳ, vì có thể gây co bóp tử cung. Ngoài ra, cần rửa sạch kỹ trái cây, tránh ăn loại trái cây ngâm thuốc bảo quản hoặc để quá lâu. Người mắc bệnh thận cần thận trọng với các loại trái cây chứa nhiều kali như chuối, cam, dưa hấu... vì có thể làm tăng kali máu. Cần tham khảo ý kiến bác sĩ dinh dưỡng để được chỉ định cụ thể tùy theo mức độ suy thận. Như vậy, trái cây là nguồn thực phẩm quý giá nhưng để tận dụng tối đa lợi ích, việc lựa chọn thời điểm ăn đóng vai trò rất quan trọng. Ăn trái cây đúng cách – đúng lúc – đúng loại không chỉ giúp tăng hiệu quả dinh dưỡng mà còn tránh được những rủi ro không đáng có cho sức khỏe. Đặc biệt với những người có bệnh nền, hãy lắng nghe cơ thể và tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng để có lựa chọn phù hợp nhất.

Hương Giang (theo saostar, suckhoedoisong)