Phát hiện ung thư gan di căn, người đàn ông 53 tuổi hối hận vì đã không làm 1 việc từ 20 năm trước

Bệnh nhân nhập viện ngày 13/3/2026 sau khi được phát hiện u gan tại bệnh viện tỉnh. Khai thác bệnh sử cho thấy, bệnh nhân đã biết mình có viêm gan từ khoảng 20 năm trước, nhưng chỉ uống thuốc nam trong thời gian ngắn rồi không tái khám, không theo dõi định kỳ. Do không có triệu chứng rõ ràng, bệnh nhân chủ quan, không điều trị và nghĩ là mình đã khỏi. Bệnh nhân còn có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường 11 năm đang điều trị duy trì; đồng thời có thói quen uống rượu bia kéo dài trên 20 năm, trung bình khoảng 200 ml mỗi ngày.

Khoảng 3 tháng gần đây, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện mệt mỏi, ăn uống kém, sụt khoảng 3 kg nhưng không đi khám. Chỉ đến khi kiểm tra gần đây mới phát hiện đồng thời viêm gan virus C và khối u gan ác tính.

BSCKI. Phạm Diệu Trang, khoa Viêm Gan cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, ăn kém, da sạm, không phù, huyết động ổn định, gan lách không sờ thấy. Đặc biệt, chỉ số PIVKA-II tăng rất cao lên tới 2909 (bình thường <40). Đây là dấu ấn gợi ý mạnh đến ung thư biểu mô tế bào gan.

BS Trang đang thăm khám cho bệnh nhân. (Ảnh: BV)

Kết quả chụp CT Scanner ổ bụng ghi nhận khối u gan kích thước khoảng 61x55 mm, có đặc điểm ngấm thuốc, hướng nhiều đến tổn thương ác tính. Đồng thời xuất hiện hạch vùng rốn gan - đầu tụy, nghi ngờ di căn tại chỗ. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) trên nền viêm gan virus C mạn, kèm tiền sử uống rượu kéo dài, tăng huyết áp và đái tháo đường.

BS Trang nhấn mạnh, đây là trường hợp điển hình cho diễn biến âm thầm của viêm gan virus C. Người bệnh có thể không có triệu chứng trong nhiều năm, nhưng tổn thương gan vẫn tiến triển, từ viêm gan mạn, xơ gan đến ung thư gan nếu không được phát hiện và điều trị. Hiện bệnh nhân đã ở giai đoạn muộn với khối u lớn và có dấu hiệu di căn, khiến quá trình điều trị trở nên phức tạp. Ngày 19/3/2026, bệnh nhân đã được chuyển sang Trung tâm phẫu thuật gan mât – tiêu hóa để tiếp tục đánh giá và điều trị chuyên sâu.

Cũng theo BS Trang, với sự phát triển của y học hiện nay, viêm gan virus C hoàn toàn có thể điều trị khỏi với tỷ lệ trên 95% nếu được phát hiện sớm, bằng các thuốc kháng virus đường uống, ít tác dụng phụ. Tuy nhiên, khi bệnh đã tiến triển đến ung thư gan, việc điều trị sẽ cần các can thiệp chuyên sâu như phẫu thuật, nút mạch gan, hóa trị và theo dõi sát với tiên lượng khó khăn hơn nhiều.

Theo tổ chức y tế thế giới (WHO), Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư gan cao trên thế giới. Ước tính có khoảng 8 triệu người tương đương 1/12 dân số mắc viêm gan virus B, C hoặc cả 2. Trong đó 90% người mắc viêm gan virus C không biết mình mang virus và do đó không được chẩn đoán và điều trị bệnh. Theo Globocan, tổ chức Ung thư Quốc tế hiện nay Ung thư gan đã trở thành bệnh lý ung thư phổ biến ở Việt Nam với 26.500 ca mắc mới hàng năm và chiếm 14,5% tổng số ca mắc ung thư.

Các nghiên cứu cho thấy khoảng 5-25% bệnh nhân viêm gan virus C mạn tiến triển dẫn đến xơ gan sau 10 đến 20 năm. Trong số này, mỗi năm có khoảng 1- 4% bệnh nhân viêm gan virus C mạn, xơ gan tiến triển Ung thư. Từ thực tế trên, BS Trang khuyến cáo, viêm gan virus B và C thường diễn tiến âm thầm nên người dân cần chủ động tầm soát. Người bình thường nên kiểm tra định kỳ ít nhất 1 lần/năm, nhóm nguy cơ cao cần tầm soát 6 tháng/lần. Đặc biệt, người đã mắc viêm gan virus C có chỉ định điều trị cần điều trị ngay bằng thuốc theo ý kiến của bác sỹ chuyên khoa, không tự ý dùng thuốc nam hay trì hoãn điều trị.

Trường hợp bệnh nhân trên là lời cảnh báo rõ ràng: một bệnh lý hoàn toàn có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm, nhưng do không theo dõi trong thời gian dài đã tiến triển thành ung thư gan với khối u kích thước lớn, làm giảm đáng kể cơ hội điều trị và tiên lượng bệnh.