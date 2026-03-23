Người phụ nữ 30 tuổi đột ngột tử vong 1 ngày sau khi nhập viện vì… ăn quá no, sự thật là cô quá "LƯỜI" làm 1 việc

Nguy hiểm tính mạng đôi khi không đến từ những tai nạn bất ngờ, căn bệnh vô phương cứu chữa mà lại do sự chủ quan của mỗi người. Câu chuyện về người phụ nữ 30 tuổi, nhìn bề ngoài rất khỏe mạnh nhưng đột ngột tử vong chỉ sau 1 ngày nhập viện khiến nhiều người phải "lạnh sống lưng". Bất ngờ hơn, lý do cô nhập viện ban đầu chỉ vì cảm thấy... quá no bụng sau một bữa ăn tối. Phía sau còn có bí mật gì ẩn giấu?

Người phụ nữ này họ Lâm, sống tại Đài Loan (Trung Quốc). Bi kịch bắt đầu sau khi cô cùng nhóm bạn thưởng thức bữa tiệc buffet cao cấp tại một khách sạn hạng sang. Khi trở về nhà vào giữa đêm, cơn đau bụng dữ dội vùng thượng vị ập đến nhưng cô chỉ cho rằng mình ăn quá no. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu ngày càng tăng khiến cô phải gọi người nhà đưa đến bệnh viện giữa đêm.

Thật không ngờ, những cảm giác cô Lâm tưởng tại ăn quá no lại được bác sĩ vạch trần là dấu hiệu viêm tuỵ cấp. Bác sĩ cũng phải giật mình khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ triglyceride trong máu của cô vọt lên mức hơn 4000 mg/dL, gấp gần 30 lần mức bình thường. Dù được cấp cứu khẩn cấp, tình trạng suy thận và sốc diễn tiến quá nhanh đã cướp đi sinh mạng của người phụ nữ trẻ ngay ngày hôm sau.

Kể câu chuyện của cô Lâm trên chương trình sức khoẻ trực tuyến Health 2.0 như một lời cảnh báo, bác sĩ Hsu Ping-yi, Phó giám đốc Bệnh viện An Nam (Đài Loan, Trung Quốc) tiết lộ: "Quả thật có uẩn khúc. Do nữ bệnh nhân này chủ quan, lười làm một việc".

Hoá ra, cô Lâm vốn bị mỡ máu cao và được kê thuốc kiểm soát. Tuy nhiên người nhà kể lại, cô rất lười uống thuốc. Một phần vì từ nhỏ cô vốn không thích uống thuốc, mắc chứng "sợ bệnh viện". Phần nữa vì cô cảm thấy không uống thuốc cơ thể cũng không có khó chịu rõ rệt, sợ rằng uống nhiều sẽ "nhìn thuốc". Khoảng 4 tháng trước khi sự việc đau lòng xảy ra, cô đã tự ý ngừng thuốc hoàn toàn.

Theo bác sĩ Hsu, chính sự thiếu kỷ luật khi điều trị bệnh, kết hợp với áp lực tiêu hóa quá tải từ bữa ăn no, đã đẩy nồng độ mỡ máu lên ngưỡng "tử thần". Từ đó làm tắc nghẽn vi tuần hoàn tụy và gây hoại tử tạng. Càng nghiêm trọng hơn khi các món trong bữa tiệc tối đó toàn thịt và hải sản, cô còn uống thêm bia. Đây đều là những thực phẩm gây áp lực lên tuỵ rất nhanh.

Bác sĩ nhắc nhở 4 điều người mỡ máu cao tuyệt đối không nên làm!

Để tránh những bi kịch tương tự, bác sĩ Hsu Ping-yi chỉ ra 4 sai lầm "chí mạng" mà những người có chỉ số mỡ máu cao nên tránh càng xa càng tốt để tự bảo vệ mình. Đó là:

1. Tự ý ngừng thuốc điều trị, khám định kỳ

Việc "lười" uống thuốc hoặc tự ý bỏ dở liệu trình vì thấy cơ thể vẫn bình thường là hành động nguy hiểm nhất. Điều này gây ra hiệu ứng dội ngược, dễ khiến nồng độ triglyceride tăng vọt đột ngột, trực tiếp dẫn đến viêm tụy cấp hoại tử và suy đa tạng chỉ trong vài giờ nếu có thêm tác động. Nếu chưa phải dùng thuốc, cũng không chủ quan mà bỏ lịch kiểm tra định kỳ.

2. Dung nạp lượng calo khổng lồ trong một bữa ăn

Ăn quá no, đặc biệt là các thực phẩm giàu chất béo và đường trong các bữa tiệc, buộc tuyến tụy phải làm việc quá công suất trên nền "máu đặc". Sự quá tải này kết hợp với độ nhớt máu cao làm tắc nghẽn vi tuần hoàn, kích hoạt cơn đau bụng dữ dội và gây sốc nhiễm khuẩn nhanh chóng.

3. Lạm dụng rượu bia và đồ uống có đường

Chất cồn và đường tinh luyện là "nhiên liệu" thúc đẩy gan tổng hợp triglyceride mạnh mẽ hơn. Thói quen này không chỉ làm mỡ máu khó kiểm soát mà còn đẩy nhanh quá trình xơ cứng động mạch, gây xơ gan và làm tăng gấp đôi nguy cơ đột quỵ hoặc đau tim đột ngột.

4. Lười vận động và chủ quan với cân nặng

Việc thiếu 150 phút tập thể dục nhịp điệu mỗi tuần khiến mỡ thừa tích tụ lâu ngày, làm giảm khả năng chuyển hóa lipid tự nhiên của cơ thể. Khi cân nặng không được kiểm soát, các biến chứng tại võng mạc và da sẽ xuất hiện, báo hiệu hệ thống đào thải của cơ thể đã hoàn toàn kiệt quệ.

Nguồn và ảnh: EBC, The Paper, Sohu