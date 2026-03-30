Siêu mẫu 51 tuổi vẫn trẻ đẹp như mới 30 nhờ 5 bí quyết chống lão hóa mà không cần ăn kiêng

Dù đã lui khỏi ánh đèn sân khấu sau khi kết hôn và có 1 con trai vào năm 2019, vẻ ngoài xinh đẹp của Lâm Chí Linh luôn khiến người ta kinh ngạc. Ở tuổi 51, dù là sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2025, xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris, hay gần đây tham dự một buổi dạ tiệc nghệ thuật của thương hiệu tại Hồng Kông (Trung Quốc), vẻ ngoài trẻ trung và vóc dáng săn chắc của cô không hề có dấu hiệu lão hóa, khiến cô trông như mới 30, thực sự đáng ghen tị.

Làm thế nào mà nữ thần thanh lịch này duy trì được vẻ ngoài hoàn hảo như vậy trong nhiều thập kỷ? Hãy cùng xem 5 bí quyết về vẻ ngoài trẻ trung và giữ gìn vóc dáng mà cô đã hào phóng chia sẻ.

1. Cấp ẩm từ bên trong: Uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày

Lâm Chí Linh rất coi trọng việc cung cấp đủ nước cho cơ thể. Cô ấy luôn uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Ngoài việc uống nước, cô ấy còn chú trọng duy trì độ ẩm môi trường, hạn chế tối đa việc sử dụng điều hòa không khí và dùng máy xông tinh dầu để tăng độ ẩm trong nhà ngăn ngừa da bị khô.

Cô thậm chí còn chia sẻ một bí quyết nhỏ là luôn đặt 1 chiếc khăn ẩm bên cạnh giường để đảm bảo da luôn được giữ ẩm khi ngủ.

2. Chống nắng toàn diện: Kem chống nắng là vật dụng thiết yếu khi ra ngoài

Khi được hỏi nếu chỉ được mang theo một sản phẩm chăm sóc da, câu trả lời của Lâm Chí Linh chắc chắn sẽ là kem chống nắng. Cô nhấn mạnh rằng không chỉ ánh nắng mặt trời gay gắt mà cả ánh sáng trong nhà và các yếu tố môi trường khác cũng có thể ảnh hưởng đến da, vì vậy cần phải thoa lại kem chống nắng thường xuyên.

Ngoài việc sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên, cô còn sử dụng các phương pháp chống nắng vật lý, chẳng hạn như luôn dùng ô hoặc đội mũ khi ra ngoài, để đạt được sự bảo vệ toàn diện.

3. Tập thể dục thường xuyên: Bạn có thể rèn luyện cơ bụng ngay cả khi mang giày cao gót

Để duy trì vóc dáng săn chắc, tập thể dục là điều thiết yếu. Lâm Chí Linh thích bơi lội vào mùa hè và chạy bộ vào các ngày trong tuần, kết hợp sử dụng các thiết bị tập gym vào bài tập của mình để giảm mỡ và xây dựng cơ bắp một cách lành mạnh.

Ngoài ra, cô ấy có một phương pháp độc đáo để giữ dáng, đó là đi giày cao gót để rèn luyện cơ bụng. Cô tin rằng điều này không chỉ giúp đôi chân trông dài hơn mà còn tăng cường sự ổn định cho mắt cá chân và cơ bụng, giúp cô luôn thể hiện phong thái điềm tĩnh và thanh lịch khi tham dự các sự kiện.

4. Ủng hộ chế độ ăn uống lành mạnh, không ăn kiêng

Lâm Chí Linh tiết lộ rằng cô thực sự không ăn kiêng. Cô tin rằng sức khỏe là điều quan trọng nhất, và việc ăn kiêng quá mức có thể dễ dàng làm suy giảm chức năng cơ thể. Đối với cô, chế độ ăn uống cân bằng và tập luyện phù hợp là cách tốt nhất để duy trì vóc dáng.

Do đó, cô rất chú trọng đến chế độ ăn uống cân bằng và dinh dưỡng đầy đủ, đặc biệt là việc thưởng thức trái cây và rau củ tươi để duy trì quá trình trao đổi chất khỏe mạnh.

5. Duy trì năng lượng tích cực: Thức dậy với nụ cười mỗi ngày

Luôn nở nụ cười và toát lên vẻ thanh lịch dịu dàng là ấn tượng nhất quán mà Lâm Chí Linh mang đến cho công chúng, và thái độ tích cực này là bí quyết quan trọng nhất giúp cô giữ gìn tuổi trẻ. Cô chia sẻ rằng mỗi sáng thức dậy, cô đều tự nhắc mình phải mỉm cười, tin rằng điều này sẽ tiếp thêm năng lượng tích cực cho cơ thể và giữ cho tâm trí luôn trẻ trung. Rõ ràng, vẻ đẹp bên ngoài bắt nguồn từ một tư duy tích cực bên trong.