Người phụ nữ 41 tuổi qua đời vì suy thận, bác sĩ lắc đầu: Khát khô cổ còn hơn uống 2 loại nước này

Làm việc muộn đến tận khuya tại ngân hàng, Lý Sa, 41 tuổi ở Trung Quốc, thường thích mở một chai nước ngọt có ga lạnh hoặc lấy một gói "trà thảo dược giảm cân" pha một ấm để uống.

Cô ấy nói rằng làm như vậy sẽ giúp cô ấy vui vẻ hơn và cũng giúp cô ấy giữ dáng.

Không ai ngờ rằng những tín hiệu cảnh báo của cơ thể lại âm thầm vang lên. Ban đầu, cô chỉ cảm thấy khô miệng, mệt mỏi và đi tiểu nhiều, sau đó cô bắt đầu chán ăn, phù nề và huyết áp cao, và cuối cùng được chẩn đoán mắc "suy thận giai đoạn cuối".

Theo trang Baidu, vào ngày Lý Sa qua đời, bác sĩ ngoài phòng bệnh đã khuyên gia đình cô: "Đôi khi, chịu đựng cơn khát còn tốt hơn là đánh cược mạng sống vào những thức uống 'ngon' đó. Thứ tưởng chừng chỉ là đồ uống bình thường thực chất lại có thể gây hại cho thận của bạn".

Dữ liệu cho thấy trong những năm gần đây, số người mắc bệnh suy thận mãn tính ở Trung Quốc đang tăng với tốc độ 8,5% mỗi năm, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi từ 25 đến 45 tuổi, tỷ lệ phát hiện tổn thương thận tiềm ẩn đã lên tới 12,7%.

Nhiều người không biết rằng nước họ uống đang âm thầm và từ từ làm suy yếu sức khỏe.

Hai loại nước nào đang khiến các bác sĩ lo ngại đến vậy? Tại sao một số người lại thà chịu khát còn hơn uống những loại nước này?

Bạn có nghĩ rằng thỉnh thoảng uống một chai nước ngọt hoặc uống một ít "trà giảm cân" trong khi làm việc không phải là vấn đề gì lớn? Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đã nhiều lần cảnh báo rằng đồ uống có ga và trà giảm cân thực sự gây ra mối đe dọa kép đối với sức khỏe thận.

1. Đồ uống có ga

- Lượng đường cao: Một chai nước ngọt 500ml chứa tới 52 gram đường, nhiều hơn một nửa lượng đường khuyến nghị hàng ngày. Việc tiêu thụ đồ uống có đường lâu dài làm tăng nguy cơ béo phì lên 34% và tiểu đường lên 26%, cả hai đều là những nguyên nhân chính gây tổn thương thận.

- Phốt phát và chất phụ gia: Các loại đồ uống có ga thường chứa lượng lớn phốt phát và nhiều chất bảo quản nhân tạo để tạo vị đậm đà hơn. Những hóa chất này không chỉ làm tăng hàm lượng phốt pho trong nước tiểu, gây thêm áp lực lên thận, mà còn có thể làm tổn thương cầu thận, dẫn đến xơ hóa ống kẽ thận.

- Mất cân bằng điện giải: Uống đồ uống có ga trong thời gian dài dễ dẫn đến giảm lượng canxi trong máu, tăng axit uric và mất cân bằng kali-natri. Thận phải liên tục điều chỉnh những sự mất cân bằng này, điều này theo thời gian làm tăng gánh nặng cho thận và làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

2. Trà giảm cân

Các thành phần lợi tiểu mạnh tiềm ẩn những rủi ro: Hầu hết các loại trà giảm cân trên thị trường, chẳng hạn như "trà thảo dược giảm béo" và "trà thải độc", đều chứa các chất nhuận tràng như lá senna và hạt quế, cũng như các loại thảo dược thúc đẩy tiểu tiện. Việc tiêu thụ lâu dài buộc thận phải liên tục đối phó với những kích thích này, dễ dẫn đến mất cân bằng điện giải, mất nước và trong trường hợp nghiêm trọng, gây tổn thương cầu thận.

Nhiều loại trà giảm cân trên thị trường là "sản phẩm không đạt chuẩn" - chúng thiếu nhãn mác thành phần và sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Chúng có thể chứa các chất phụ gia độc hại không rõ nguồn gốc, dẫn đến các trường hợp ngộ độc, tổn thương gan và thận thường xuyên xảy ra, điều này thực sự đáng lo ngại.

Mất chất dinh dưỡng đáng kể cũng là một yếu tố đáng lo. Chỉ dựa vào thuốc lợi tiểu và thuốc nhuận tràng không chỉ khiến cơ thể mất nước mà còn mất các nguyên tố vi lượng như natri, kali và magiê, dễ dẫn đến yếu cơ, nhịp tim bất thường và trong trường hợp nặng, tổn thương thận cấp tính.

Số liệu cho thấy trong những năm gần đây, số ca bệnh ngoại trú do tổn thương thận ở phụ nữ độ tuổi 20-40 tại Trung Quốc do tin tưởng mù quáng vào "trà giảm cân" đã tăng gấp 3 lần. Hơn 70% bệnh nhân hoàn toàn không biết rằng những loại "trà tốt cho sức khỏe" này lại có tác động đáng kể đến thận.

Điều gì xảy ra với thận nếu bạn vẫn uống nhiều những loại nước này?

Thận hoạt động như nhà máy lọc nước của cơ thể, xử lý khoảng 180 lít nước tiểu mỗi ngày. Việc uống các loại đồ uống có hàm lượng đường, phốt pho và chất phụ gia cao sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho "nhà máy" này, khiến cho tổn thương không thể phục hồi xảy ra sớm hơn. Nhiều dữ liệu cho thấy những người thường xuyên uống đồ uống có ga có nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính cao hơn 22%.

Điều này có thể dẫn đến viêm thận tiềm ẩn và protein niệu. Sau khi bị "tấn công bởi nước", các mạch máu trong thận dễ bị tổn thương vi mô, dẫn đến viêm mãn tính và rò rỉ protein. Nếu không được điều trị, chức năng thận sẽ suy giảm dần, cuối cùng dẫn đến tăng nồng độ urê huyết và creatinine. Khi các triệu chứng trở nên rõ ràng, bệnh thường đã ở giai đoạn giữa hoặc cuối.

Suy thận cấp tính là một sát thủ thầm lặng. Ví dụ, tình trạng lợi tiểu quá mức do uống trà giảm cân trong thời gian dài có thể làm tăng đáng kể nguy cơ suy thận trước thận. Nếu không được điều trị kịp thời, nó có thể chỉ dẫn đến suy giảm chức năng thận tạm thời, nhưng nếu tình trạng trở nên nghiêm trọng, có thể dẫn đến cần phải chạy thận nhân tạo, rất khó để hồi phục.

Điều đáng sợ hơn nữa là khi "đèn cảnh báo" của thận nhấp nháy, thời kỳ điều trị vàng đã qua: hầu hết những người mắc bệnh thận giai đoạn đầu không nhận thức được rằng có điều gì đó không ổn với cơ thể họ. Một khi phù nề nghiêm trọng, protein niệu hoặc các triệu chứng nghiêm trọng khác xuất hiện, chức năng thận đã ở trên bờ vực nguy hiểm.

Làm gì để bảo vệ thận?

- Hãy ưu tiên nước uống an toàn và uống càng nhiều nước đun sôi, ấm càng tốt. Tránh đồ uống đông lạnh và đồ uống chế biến sẵn. Đối với người lớn, nên uống khoảng 1500 đến 2000 ml nước mỗi ngày. Bạn có thể uống nhiều hơn một chút khi trời nóng hoặc khi tập thể dục nhiều. Bạn không cần phải uống hết một lúc; chỉ cần uống từ từ từng ngụm nhỏ khi khát.

- Hãy hạn chế uống đồ uống có ga và các loại trà thời thượng. Cho dù quảng cáo có phóng đại đến đâu hay hương vị có hấp dẫn đến mức nào, chìa khóa để bảo vệ thận của bạn là tránh xa các loại đồ uống nhiều đường và chứa nhiều chất phụ gia, chẳng hạn như đồ uống có ga, nước tăng lực và trà giảm cân. Nếu bạn đã quen với chúng, bạn có thể dần dần chuyển sang uống trà loãng hoặc nước ép trái cây tươi, điều này sẽ giúp giảm gánh nặng cho thận.