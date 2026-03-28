Người phụ nữ 42 tuổi chưa từng hút thuốc vẫn mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, bác sĩ cảnh báo 1 thứ "nuôi tế bào ung thư" luôn ẩn trong căn bếp mọi nhà

Theo trang 163.com, vụ việc một người mẹ đơn thân 42 tuổi ở Trung Quốc mới đây nhận chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối đã thu hút sự chú ý của không ít người. Bà không hút thuốc cũng không uống rượu, nhưng lại thường xuyên tiếp xúc với khói bếp và khói thuốc thụ động. Ban đầu, bà chỉ bị đau họng và ho nhẹ, nhưng việc bỏ qua các triệu chứng này đã làm chậm quá trình chẩn đoán và điều trị.

Có thể bạn không biết khói bếp độc hại đến mức nào. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo: trong điều kiện thông gió kém, nồng độ PM2.5 do chiên rán ở nhiệt độ cao tạo ra có thể tăng vọt lên đến 800 µg/m³. Điều đó có nghĩa là nó tương đương với việc hít phải khói thuốc thụ động bên cạnh một điếu thuốc đang cháy. Những hạt nhỏ li ti này có thể xâm nhập vào phế nang và đi vào máu của bạn. Tổ chức Y tế Thế giới đã phân loại benzo[a]pyrene, một thành phần của "khói và khí thải" này, là chất gây ung thư nhóm 1.

Nguy hiểm hơn nữa là khói thuốc thụ động. Ngay cả khi bạn không hút thuốc, nếu các thành viên trong gia đình bạn hút thuốc, hoặc nếu ai đó trong môi trường làm việc của bạn hút thuốc, khói thuốc đó chứa hơn 70 chất gây ung thư, gây hại cho đường hô hấp của bạn như một chất độc ngấm từ từ.

Nhiều phụ nữ ban đầu chỉ bị đau họng và ho khan, cho rằng đó là viêm họng hoặc "nóng trong người" và nghĩ rằng bệnh sẽ tự khỏi. Đây chính là khía cạnh nguy hiểm nhất của ung thư phổi - nó không gây đau và không có triệu chứng ở giai đoạn đầu, và một khi xuất hiện đau ngực và ho ra máu, bệnh thường đã ở giai đoạn giữa hoặc cuối.

Các bác sĩ khuyên người dân, đặc biệt là những người trên 40 tuổi, hãy ghi nhớ ba điểm sau:

- Hãy chú ý hơn khi nấu ăn: Đừng đợi đến khi dầu bốc khói mới cho nguyên liệu vào. Làm nóng chảo với dầu lạnh, bật máy hút mùi trước khi xào và để máy hút mùi hoạt động thêm 5 phút sau khi nấu để loại bỏ hết khói còn sót lại.

- Tránh xa môi trường "độc hại": Vì sức khỏe của con cái và người bạn đời, hãy thuyết phục các thành viên trong gia đình bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt. Nếu không thể tránh khỏi, hãy đảm bảo họ hút thuốc ngoài trời, bởi vì ngay cả khi họ không hút thuốc trước mặt bạn, "khói thuốc thụ động" còn sót lại trên quần áo và tường cũng nguy hiểm không kém.

- Đừng chờ đợi "dấu hiệu", hãy chủ động "giảm thiểu rủi ro": Đừng cho rằng chụp X-quang ngực là tất cả những gì bạn cần biết. Đối với những người thường xuyên tiếp xúc với khói bếp và khói thuốc thụ động, chụp CT xoắn ốc liều thấp là tiêu chuẩn vàng để sàng lọc ung thư phổi giai đoạn sớm và được khuyến cáo nên thực hiện hàng năm.