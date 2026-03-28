Trang Pháp tuổi 37 vẫn trẻ như gái 18: Ăn uống nạp collagen, chăm chút nội tiết thế này thì bảo sao "đóng băng tuổi tác"!

Xác nhận xuất hiện tại chương trình đình đám của đài Hồ Nam, Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng (phiên bản gốc của "Chị đẹp" tại Việt Nam), Trang Pháp nhanh chóng gây sốt không chỉ bởi tài năng mà còn bởi nhan sắc "lão hóa ngược". Ở tuổi 37, nữ ca sĩ khiến nhiều người ngỡ ngàng với làn da căng mịn, vóc dáng gọn gàng và thần thái tươi trẻ như mới đôi mươi.

Không cần đến những phương pháp làm đẹp cầu kỳ, bí quyết của Trang Pháp lại đến từ những điều rất "đời thường": Thói quen ăn uống khoa học, nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng giúp tăng sinh collagen, cân bằng nội tiết và làm chậm lão hóa, điều mà mọi phụ nữ đều nên học theo.

Ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi

Một trong những nguyên tắc ăn uống quan trọng giúp duy trì làn da trẻ trung chính là tăng cường rau xanh và trái cây tươi. Đây cũng là thói quen được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích, trong đó có các nghiên cứu được công bố trên Harvard Health Publishing.

Rau xanh và trái cây chứa hàm lượng cao vitamin C, beta-carotene và polyphenol – những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp:

Bảo vệ collagen khỏi sự phá hủy của gốc tự do

Kích thích cơ thể sản sinh collagen tự nhiên

Làm sáng da, giảm thâm nám và nếp nhăn

Đặc biệt, các loại quả như cam, kiwi, dâu tây hay rau lá xanh đậm như cải bó xôi, bông cải xanh… đều được chứng minh có khả năng hỗ trợ làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Với phụ nữ sau 30 tuổi – giai đoạn collagen bắt đầu suy giảm rõ rệt – việc duy trì khẩu phần rau củ mỗi ngày không chỉ là "ăn cho đẹp" mà còn là chiến lược chống lão hóa dài hạn.

Nạp đủ protein và chất béo tốt

Không ít chị em khi muốn giữ dáng thường cắt giảm protein và chất béo, nhưng đây lại là sai lầm khiến cơ thể nhanh lão hóa hơn.

Theo Cleveland Clinic, protein đóng vai trò là "nguyên liệu gốc" để cơ thể sản xuất collagen. Thiếu protein, làn da sẽ trở nên kém đàn hồi, dễ chảy xệ.

Những nguồn protein chất lượng nên ưu tiên gồm:

Cá (đặc biệt là cá hồi giàu omega-3)

Trứng

Thịt nạc

Các loại đậu

Song song với đó, chất béo tốt, như omega-3 và omega-9, lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc:

Duy trì độ ẩm tự nhiên của da

Giảm viêm trong cơ thể

Hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ

Các thực phẩm giàu chất béo tốt bao gồm bơ, các loại hạt, dầu ô liu… Đây cũng là nhóm thực phẩm thường xuyên xuất hiện trong chế độ ăn của những phụ nữ có làn da đẹp tự nhiên.

Hạn chế đồ ngọt, thực phẩm chế biến sẵn

Nếu rau xanh và protein là "bạn", thì đồ ngọt và thực phẩm chế biến sẵn chính là "kẻ thù" của nhan sắc.

Nhiều nghiên cứu đăng tải trên Mayo Clinic chỉ ra rằng việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể gây ra quá trình glycation, làm phá vỡ cấu trúc collagen và elastin, khiến da nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ.

Không chỉ vậy, đường và thực phẩm siêu chế biến còn:

Làm rối loạn nội tiết tố

Tăng nguy cơ viêm mạn tính

Gây nổi mụn, da xỉn màu

Đặc biệt với phụ nữ, nội tiết ổn định chính là "chìa khóa vàng" để duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Việc hạn chế trà sữa, bánh ngọt, đồ ăn nhanh… vì thế không chỉ giúp giữ dáng mà còn giúp giữ cả thanh xuân.

Nhìn vào những thói quen ăn uống của Trang Pháp, có thể thấy điểm chung không nằm ở sự cầu kỳ mà ở tính cân bằng và bền vững. Không kiêng khem cực đoan, không chạy theo xu hướng, mà là nuôi dưỡng cơ thể một cách khoa học mỗi ngày.

Thực tế, theo các chuyên gia, làn da đẹp không đến từ mỹ phẩm đắt tiền mà bắt nguồn từ:

Dinh dưỡng hợp lý

Nội tiết ổn định

Lối sống lành mạnh

Với phụ nữ hiện đại, đặc biệt sau tuổi 30, nếu muốn "trẻ lâu như Trang Pháp", hãy bắt đầu từ những điều đơn giản nhất: ăn sạch, ăn đủ và ăn thông minh.

Đôi khi, bí mật của thanh xuân không nằm ở đâu xa… mà nằm ngay trong chính bữa ăn mỗi ngày của bạn.

(Ảnh: FB)