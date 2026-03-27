Loại ung thư đứng thứ 2 về tỉ lệ tử vong tại Việt Nam: 5 dấu hiệu sớm nhất ai cũng nên biết

Theo thông tin từ báo Lao Động, với hơn 24.000 ca mắc mới mỗi năm, ung thư phổi đứng thứ ba về tỉ lệ mắc mới nhưng lại chiếm vị trí thứ hai về tỉ lệ tử vong do các bệnh ung thư tại Việt Nam.

Đáng nói, độ tuổi mắc ung thư phổi tại Việt Nam đang có xu hướng trẻ hóa. Tại các nước Âu Mỹ, ung thư phổi thường gặp ở nhóm 65-70 tuổi. Thế nhưng, theo các nghiên cứu mới đây ở Việt Nam, độ tuổi trung bình mắc ung thư phổi ở nước ta thấp hơn thế giới khoảng 10 năm, báo VnExpress thông tin.

Mô phỏng ung thư phổi (Ảnh: Getty).

Ung thư phổi ở Việt Nam thường được phát hiện khá muộn. Theo báo Lao Động, khoảng 75% bệnh nhân chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Vì vậy, tỷ lệ sống sau 5 năm hiện chỉ đạt 14,8%.

Một trong những nguyên nhân khiến bệnh dễ bị bỏ sót là ung thư phổi ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng hoặc rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp khác. Chính vì thế, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện biểu hiện rõ hơn, đồng nghĩa bệnh cũng đã tiến triển nặng hơn.

Trong bối cảnh đó, việc sàng lọc sớm và chú ý nhận biết các dấu hiệu bất thường được xem là đặc biệt cần thiết, nhằm phát hiện bệnh kịp thời và nâng cao hiệu quả điều trị.

5 dấu hiệu sớm của ung thư phổi

Dưới đây là 5 dấu hiệu sớm của ung thư phổi mà nhiều người dễ bỏ qua:

1. Ho kéo dài bất thường

Ho là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của các bệnh lý tiềm ẩn ở phổi. Vì vậy, một cơn ho nhẹ, khô và kéo dài liên tục quá 3-8 tuần không nên bị xem nhẹ. Ngay cả khi kiểu ho thay đổi, dù ở người hút thuốc hay không hút thuốc, đó cũng là dấu hiệu đáng lo ngại và cần được chẩn đoán đúng cách.

2. Khó thở nhẹ, ngay cả khi sinh hoạt thường ngày

Khó thở

Cảm giác khó thở khi thực hiện các hoạt động hàng ngày không phải lúc nào cũng đơn thuần do thể lực kém. Ở giai đoạn sớm, ung thư phổi có thể âm thầm ảnh hưởng đến luồng không khí trong phổi hoặc gây tích tụ dịch quanh phổi. Điều này có thể dần dẫn đến tình trạng hụt hơi khi chỉ vận động cơ bản như đi bộ quãng ngắn hoặc leo cầu thang. Nếu tình trạng khó thở này mới xuất hiện, kéo dài hoặc ngày càng nặng hơn, cần đi kiểm tra thay vì bỏ qua.

3. Đau ngực, vai hoặc lưng không rõ nguyên nhân

Cơn đau do ung thư phổi có thể không dữ dội nhưng âm ỉ và kéo dài. Các khối u ở vùng phổi trên hoặc khu vực xung quanh dễ gây kích thích các dây thần kinh lân cận, từ đó tạo cảm giác khó chịu ở vai và vùng lưng trên. Nhiều người có thể cho rằng đó chỉ là đau cơ do làm việc quá lâu. Nhưng nếu cơn đau tăng dần hoặc đi kèm khó thở, cần đặc biệt lưu ý.

4. Thay đổi giọng nói và nhiễm trùng hô hấp tái đi tái lại

Tình trạng khàn tiếng kéo dài có thể là dấu hiệu cho thấy dây thần kinh kiểm soát dây thanh âm đang bị chèn ép. Bên cạnh đó, các đợt nhiễm trùng ở ngực hoặc vùng quanh phổi lặp đi lặp lại cũng có thể gợi ý rằng bên dưới đang tồn tại một sự tắc nghẽn nào đó.

5. Ho ra máu, kể cả chỉ một lượng nhỏ

Có máu trong đờm là một triệu chứng cần được thăm khám y tế và tuyệt đối không nên bỏ qua.

Phòng ngừa từ những thay đổi thiết thực

Các yếu tố nguy cơ hàng đầu của ung thư phổi tại Việt Nam gồm hút thuốc lá, hít khói thuốc thụ động, ô nhiễm không khí, tiền sử gia đình mắc bệnh và tiếp xúc lâu dài với môi trường độc hại.

Từ các yếu tố nguy cơ trên, việc phòng ngừa ung thư phổi cần bắt đầu từ những thay đổi thiết thực trong lối sống và môi trường sống. Trước hết, bỏ thuốc lá và tránh hít khói thuốc thụ động vẫn là biện pháp quan trọng hàng đầu. Bên cạnh đó, mỗi người nên hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm, khói bụi và các hóa chất độc hại trong lao động, sinh hoạt; đồng thời chú ý khám sức khỏe, tầm soát sớm nếu có tiền sử gia đình mắc bệnh hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao.