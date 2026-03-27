Ung thư phổi là "bệnh do miệng mà ra", nghiên cứu tiết lộ 3 món nhiều người mê là "thủ phạm"

Nhắc đến "thủ phạm" ung thư phổi thì ai cũng nghĩ đến khói thuốc và môi trường ô nhiễm đầu tiên. Tuy nhiên, các báo cáo y học hiện đại đang ghi nhận một thực trạng đáng chú ý: Tỷ lệ bệnh nhân mắc ung thư phổi không liên quan tới khói thuốc đang tăng mạnh, trẻ hoá nhanh.

Tiến sĩ Li Chun-hui từ Bệnh viện Đại học Quốc gia Cheng Kung (Đài Loan, Trung Quốc), trung bình cứ 57 phút lại có một người Trung Quốc tử vong vì căn bệnh này. Điều đáng kinh ngạc hơn là thống kê chỉ ra 60% bệnh nhân ung thư phổi ở Đài Loan không hút thuốc, trong đó phụ nữ chiếm đa số. Điều này cho thấy nhiều nguyên nhân gây ung thư phổi khác chưa được người dân đánh giá thích đáng, ví dụ như chế độ ăn uống.

Một nghiên cứu chung gần đây của Đại học Florida và Đại học Kentucky đã chỉ ra 3 món ăn "vạn người mê", nhất là người trẻ tuổi hoá ra lại là "thủ phạm" gây ung thư phổi nếu ăn quá mức, duy trì lâu dài:

1. Thực phẩm chứa hàm lượng đường cao

Sử dụng công nghệ sinh học không gian thế hệ mới, các nhà khoa học trong nghiên cứu trên đã phát hiện mối liên hệ gây ngạc nhiên giữa đường và tốc độ phát triển của ung thư phổi. Khi cơ thể dung nạp quá nhiều món ngọt như trà sữa, bánh ngọt hoặc các loại siro, gan sẽ chuyển hóa chúng thành glycogen để dự trữ năng lượng. Tế bào ung thư phổi có ái lực cực mạnh với nguồn dự trữ này.

Tiến sĩ Li Chun-hui giải thích thêm, nồng độ glycogen trong máu tăng cao sẽ thúc đẩy khối u phổi phát triển với tốc độ đáng báo động. Việc kiểm soát đường huyết chính là cách cắt đứt nguồn "tiếp tế" cho tế bào ác tính.

2. Thực phẩm chiên rán ngập dầu

Đây là nhóm thực phẩm chứa hàm lượng gốc tự do cực cao. Trong khi nó là tác nhân chính gây tổn thương tế bào.

Tiến sĩ Lee Chia-ying, Phó chủ tịch y khoa của Bệnh viện Changhua Show Chwan Memorial (Đài Loan, Trung Quốc) giải thích rằng dầu mỡ bị biến đổi ở nhiệt độ cao sinh ra các gốc tự do độc hại. Khi đi vào cơ thể, chúng trực tiếp phá hủy cấu trúc DNA của các tế bào khỏe mạnh. Do phổi là cơ quan có mạng lưới mạch máu vô cùng dồi dào, các gốc tự do lưu thông trong máu dễ dàng tấn công và gây viêm nhiễm mãn tính tại đây, tạo môi trường thuận lợi cho ung thư phổi khởi phát.

3. Các món nướng, nhất là nướng than hoặc cháy khét

Đồ nướng không chỉ gây hại lá phổi qua đường ăn uống mà còn qua đường hô hấp. Quá trình nướng thịt trên lửa trực tiếp tạo ra các hợp chất gây ung thư nhóm 1. Ngoài việc hấp thụ độc tố trực tiếp vào dạ dày, khói từ đồ nướng chứa các hạt vi mô độc hại mà chúng ta vô tình hít phải, gây tác động kép lên nhu mô phổi. Tiến sĩ Li Chun-hui cảnh báo, việc tiêu thụ thường xuyên các món nướng làm gia tăng gánh nặng thải độc cho hệ hô hấp, khiến các tế bào phổi dễ bị đột biến hơn dưới tác động của các phản ứng hóa học nhiệt độ cao.

Làm gì để phòng ngừa ung thư phổi?

Để chủ động phòng ngừa ung thư phổi, các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên xây dựng chế độ ăn "kháng viêm" và chống oxy hóa. Thay vì các món ăn nhanh, hãy tăng cường thực phẩm giàu vitamin A, vitamin E từ cà rốt, rau bina và các sản phẩm từ sữa để củng cố sức khỏe niêm mạc phổi. Bên cạnh đó, các loại trái cây họ cam quýt, quả mọng giàu chất chống oxy hóa và cá biển sâu chứa axit béo không bão hòa đa sẽ giúp cơ thể chống lại các phản ứng viêm hiệu quả.

Việc tập thể dục thường xuyên là giải pháp quan trọng giúp cơ thể sử dụng glycogen hiệu quả, ngăn chặn sự tích tụ nguồn năng lượng dư thừa cho tế bào ung thư. Đặc biệt, vẫn cần tránh xa các yếu tố nguy cơ cao như khói thuốc lá, môi trường ô nhiễm, chủ động đối phó với khói bụi... và khám sức khoẻ định kỳ.

Nguồn và ảnh: Health.TVBS, Sohu