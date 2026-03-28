Nữ sinh 21 tuổi nhiễm HPV, bác sĩ cảnh báo: 3 cách giặt đồ lót nguy cơ nhiễm bệnh

"Bác sĩ, cháu mới 21 tuổi, sao lại dương tính với HPV?" Tiểu Anh (21 tuổi ở Trung Quốc) ngồi trong phòng khám, mắt đỏ hoe sưng húp. "Cháu thường rất cẩn thận về vệ sinh, thay đồ lót mỗi ngày và ngâm chúng trong dung dịch khử trùng. Sao cháu vẫn bị nhiễm trùng?". Bác sĩ Lý từ phòng khám phụ khoa nhìn vào kết quả xét nghiệm của nữ sinh rồi xem xét phương pháp giặt đồ lót của bệnh nhân. Lông mày bà nhíu lại càng thêm sắc. "Với ba cách giặt đồ lót của cháu, ngay cả tử cung sắt cũng không thể chịu đựng được".

Theo trang Sohu, nhiều cô gái trẻ tin rằng mình "rất sạch sẽ" và "kỹ lưỡng", nhưng họ không nhận ra rằng phương pháp giặt đồ lót không đúng cách thực sự có thể tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các mầm bệnh như HPV. Điều này đặc biệt đúng đối với những cô gái đã xét nghiệm dương tính với HPV; giặt đồ lót theo cách này không chỉ khiến việc loại bỏ virus trở nên khó khăn hơn mà còn có thể làm tăng nguy cơ tổn thương tiền ung thư cổ tử cung.

Trước hết, cần phải nói rõ, HPV chủ yếu lây truyền qua đường tình dục. Đồ lót không phải là "thủ phạm", nhưng nó có thể khuếch đại và tạo điều kiện cho các hành vi có nguy cơ cao.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng HPV có thể tồn tại từ vài giờ đến vài ngày trên bề mặt vải ẩm ướt và ấm áp. Giặt giũ đồ lót không đúng cách, để chúng trong môi trường ẩm ướt với dịch tiết còn sót lại và vi khuẩn phát triển mạnh, tương đương với việc "kéo dài tuổi thọ" của virus. Điều này cũng có thể làm tăng tình trạng viêm mãn tính ở âm hộ và âm đạo, khiến niêm mạc cổ tử cung dễ bị tổn thương hơn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho virus xâm nhập.

Do đó, phương pháp vệ sinh không đúng cách không phải là nguồn gốc của HPV, nhưng chúng khiến cổ tử cung ngày càng khó chịu đựng được sự kích thích lặp đi lặp lại từ virus.

3 phương pháp giặt đồ lót gây hại cho tử cung

- Cho quần áo, tất vào máy giặt cùng với tất cả quần áo của cả gia đình

Vì sự tiện lợi, nhiều người thường cho thẳng đồ lót vào máy giặt, đôi khi còn giặt chung với tất, quần... Vấn đề là nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều loại vi khuẩn và nấm, bao gồm cả E. coli và Staphylococcus aureus, có thể được tìm thấy bên trong lồng máy giặt.

Hệ vi khuẩn trên da và đường ruột trên tất và quần ngoài có thể truyền sang đồ lót trong quá trình giặt. Kết quả là, mặc dù đồ lót có vẻ sạch sẽ, nhưng thực chất lại tạo điều kiện cho vùng sinh dục hấp thụ một "hỗn hợp vi khuẩn". Theo thời gian, điều này dễ dẫn đến ngứa âm hộ, viêm âm đạo và viêm vùng chậu. Khi viêm mãn tính phát triển, chức năng hàng rào niêm mạc cổ tử cung suy yếu, khiến việc loại bỏ HPV càng khó khăn hơn.

Nếu bạn tiếp tục sử dụng các phương pháp vệ sinh này trong vòng sáu tháng đến một năm, bạn có thể nhận thấy rằng viêm âm đạo tái phát, mùi hôi tăng lên, dịch tiết âm đạo trở nên bất thường và HPV vẫn khó điều trị.

- Ngâm kỹ với "chất khử trùng mạnh và chất tẩy rửa quần áo nồng độ cao"

Một số cô gái tin rằng "càng diệt nhiều vi trùng, bạn càng an toàn", vì vậy họ ngâm đồ lót của mình trong dung dịch khử trùng nồng độ cao, thuốc tẩy và chất tẩy rửa kiềm mạnh quanh năm, tự an ủi mình bằng suy nghĩ rằng "không sao nếu nó có mùi hơi nồng, ít nhất nó cũng sạch sẽ".

Tuy nhiên, các bác sĩ phụ khoa lo ngại nhất về kiểu "khử trùng quá mức" này. Các chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh hoặc oxy hóa có thể dễ dàng làm hỏng sợi vải đồ lót và để lại cặn trên vải. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình đã xả sạch, một lượng nhỏ hóa chất vẫn có thể còn sót lại. Những cặn này bám chặt vào da và niêm mạc xung quanh âm hộ và cửa âm đạo, và theo thời gian có thể gây ra các triệu chứng bao gồm dị ứng tại chỗ, mẩn đỏ, sưng tấy và cảm giác nóng rát. Ngoài ra, nó còn dẫn đến sự mất cân bằng hệ vi khuẩn âm đạo, với lượng vi khuẩn Lactobacillus giảm, tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh sinh sôi nảy nở dễ dàng hơn, gây kích ứng mãn tính cổ tử cung và làm tăng gánh nặng viêm nhiễm. Bản thân virus HPV tấn công các tế bào cổ tử cung; nếu điều này kết hợp với kích ứng hóa học và viêm nhiễm tái phát, cổ tử cung sẽ càng trở nên dễ bị tổn thương hơn.

- Sau khi giặt, treo quần áo vào một góc phòng tắm và mặc khi nó mới chỉ "hơi khô"

Một thói quen phổ biến khác là giặt đồ lót rồi treo chúng ở nơi ẩm ướt trong phòng tắm, dưới bình nước nóng, hoặc cạnh rèm tắm, nơi chúng gần như được che chắn hoàn toàn khỏi ánh nắng trực tiếp. Một số người thậm chí còn giặt đồ lót trong cùng ngày và mặc chúng vào ngày hôm sau trước khi chúng khô hoàn toàn.

Các nghiên cứu cho thấy môi trường ẩm ướt là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn và nấm phát triển. Ở nhiệt độ 20-37 độ C, nhiều vi sinh vật có thể sinh sôi nảy nở gấp nhiều lần. Vùng kín vốn dĩ là môi trường ấm áp và ẩm ướt, về cơ bản tạo ra sự bảo vệ kép cho các tác nhân gây bệnh: bên ngoài, quần lót ẩm ướt, không khô ráo chứa một lượng lớn vi khuẩn và nấm; bên trong, hệ vi khuẩn âm đạo bị phá vỡ, và sức đề kháng giảm xuống. Trong điều kiện này, HPV có nhiều khả năng tồn tại lâu dài hơn.

