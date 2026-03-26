Cô gái 20 tuổi hoại tử, phải cắt bỏ 2 ngón chân vì mỗi ngày đều uống 1 loại nước "vạn người thích"

Mới đây, trang Goody25 đưa tin bác sĩ Chin Tsze Vui, một bác sĩ phòng cấp cứu ở Malaysia, đã chia sẻ trường hợp trên. Theo đó, một phụ nữ trẻ khoảng hai mươi tuổi ban đầu nghĩ rằng mình chỉ bị nhiễm trùng ngón chân và sốt thông thường, nhưng khi đến phòng cấp cứu, vấn đề dường như nguy hiểm hơn thế rất nhiều.

Cụ thể, nữ bệnh nhân đến phòng cấp cứu do vết thương ở ngón chân bị sưng và viêm trong 4 ngày, kèm theo sốt. Khám lâm sàng cho thấy các ngón chân của cô gái không có máu và các mép có dấu hiệu hoại tử đen. Chụp X-quang cho thấy có bọt khí trong mô, xác nhận đây là trường hợp viêm cân hoại tử nặng (thường được gọi là nhiễm trùng do vi khuẩn ăn thịt).

Tuy nhiên, điều thực sự khiến bác sĩ bất ngờ là máy đo đường huyết hiển thị ở mức cao và nồng độ ketone trong máu cao tới 4,0 mmol/L. Điều này xác nhận rằng bệnh nhân đang ở trong tình trạng nguy hiểm của **nhiễm toan ceton do tiểu đường" (DKA).

Để cứu sống bệnh nhân và ngăn ngừa vi khuẩn lây lan thêm, đội ngũ y tế đã phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ hai ngón chân bị hoại tử cho bệnh nhân.

Tìm hiểu bệnh sử, bệnh nhân cho biết sức khỏe của cô nhìn chung tốt, nhưng cô có thói quen ăn uống lâu năm là uống ít nhất một đến hai cốc trà sữa mỗi ngày. Ngoài ra, cô thường xuyên uống trà sữa trân châu, nước ngọt và cà phê có đường. Các bác sĩ chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều đường này là nguyên nhân chính khiến cô ấy mắc bệnh tiểu đường tiềm ẩn ở độ tuổi còn rất trẻ.

5 dấu hiệu cảnh báo chính của bệnh tiểu đường

Vì người trẻ có tốc độ trao đổi chất nhanh hơn, các triệu chứng ban đầu dễ bị bỏ qua. Nếu xuất hiện các dấu hiệu sau, hãy chú ý và kiểm tra lượng đường trong máu:

- Những người có chế độ ăn nhiều đường thường dựa vào trà sữa trân châu, nước ngọt, nước tăng lực hoặc cà phê có đường mỗi ngày.

- Mệt mỏi bất thường: Ngay cả khi ngủ đủ giấc, bạn vẫn cảm thấy kiệt sức và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần suy giảm.

- Thường xuyên khát nước: Lượng nước uống vào tăng lên đáng kể, nhưng miệng và họng vẫn cảm thấy khô, và đi tiểu thường xuyên.

- Giảm cân nhanh: Giảm cân đáng kể mà không chủ động giảm cân hoặc thay đổi lượng vận động.

- Tiền sử gia đình: Những người có người thân trong gia đình (cha mẹ hoặc anh chị em ruột) mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ cao hơn.

Thay vì chờ đợi cơ thể đưa ra cảnh báo đỏ, hãy thử giảm và kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể ngay từ hôm nay! Ngay cả việc chuyển từ độ ngọt thông thường sang ít ngọt hơn, hoặc chỉ uống ít hơn hai cốc mỗi tuần, cũng là cách tốt nhất để chịu trách nhiệm cho sức khỏe của mình.