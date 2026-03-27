Loại thực phẩm ''có mùi'' nhưng lại giúp kéo dài tuổi thọ hơn 11%, bảo vệ não và giảm nguy cơ ung thư dạ dày

Theo trang QQ, Trung tâm Phòng chống Ung thư, Đại học Trung Sơn (Trung Quốc) phát hiện trong tỏi có một hợp chất hoạt tính quan trọng là S-allyl-L-cysteine (viết tắt SAC). Chất này giúp tăng cường hoạt động của tế bào NK, tức tế bào miễn dịch có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư. Không chỉ vậy, SAC còn giúp “hồi sinh” các tế bào miễn dịch đã suy yếu trong môi trường khối u. Thí nghiệm trên chuột mắc ung thư biểu mô thực quản cho thấy, nhóm được bổ sung SAC có khối u phát triển chậm hơn, kích thước nhỏ hơn và trọng lượng nhẹ hơn so với nhóm điều trị thông thường.

Một hướng nghiên cứu khác từ Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) theo dõi suốt 22 năm cũng ghi nhận, những người bổ sung chiết xuất tỏi lâu dài có nguy cơ tử vong do ung thư dạ dày giảm tới 34%. Lý do là trong tỏi có allicin, một hợp chất có khả năng ức chế vi khuẩn Helicobacter pylori, tác nhân liên quan đến khoảng 70% ca ung thư dạ dày.

Không dừng lại ở đó, tỏi còn chứa diallyl sulfide (DAS), một chất có thể giải phóng hydrogen sulfide sinh học trong cơ thể, giúp chống oxy hóa và cải thiện chuyển hóa. Ở các nghiên cứu trên động vật, dù bước vào “tuổi già” tương đương 60-70 tuổi ở người, những cá thể được bổ sung DAS vẫn duy trì khả năng vận động tốt hơn và nhận thức ổn định hơn.

Về chuyển hóa, việc ăn tỏi thường xuyên cũng được ghi nhận giúp giảm đường huyết lúc đói, giảm HbA1c (chỉ số phản ánh đường huyết trung bình) và cải thiện mỡ máu. Ngay cả khi ăn chế độ nhiều chất béo, bổ sung DAS vẫn giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Đáng chú ý, DAS còn liên quan đến các con đường tín hiệu chống lão hóa. Trong thí nghiệm, chuột bổ sung chất này sống lâu hơn, với tuổi thọ tăng khoảng 11,4% so với bình thường.

Dù nhiều kết quả vẫn chủ yếu từ nghiên cứu trên động vật, chúng vẫn gợi ý rằng việc ăn tỏi hợp lý có thể mang lại lợi ích đáng kể. Tuy nhiên, cách ăn cũng rất quan trọng. Khi băm hoặc giã tỏi, nên để yên khoảng 10–15 phút trước khi ăn để allicin được hình thành đầy đủ. Khi nấu ăn, nên cho tỏi vào sau cùng để tránh mất chất do nhiệt độ cao. Và dù tốt, tỏi cũng không nên ăn quá nhiều, đặc biệt với người bị viêm loét dạ dày hoặc đang dùng thuốc chống đông.

Theo khuyến nghị, người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 2–5g tỏi mỗi ngày, tương đương 1–2 tép. Có thể chia nhỏ trong các bữa ăn hoặc dùng tỏi ngâm giấm để giảm vị hăng.

Tỏi không phải “thần dược”, nhưng nếu dùng đúng cách, đây là một trong những thực phẩm đơn giản nhất giúp tăng cường sức khỏe mỗi ngày.