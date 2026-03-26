7 thời điểm tuyệt đối không nên làm "chuyện ấy"

Theo các bác sĩ, có những thời điểm "chuyện ấy" nên được trì hoãn. Bởi, nếu cố gắng duy trì lúc cơ thể không ở trạng thái phù hợp, chất lượng cuộc yêu không chỉ giảm đi mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của một hoặc cả hai người.

"Chuyện ấy", khi nào nên tránh?

Theo các khuyến cáo chuyên môn, có 7 thời điểm dưới đây cần đặc biệt thận trọng.

Đang mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc viêm đường tiết niệu

Nếu đang mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc viêm đường tiết niệu, việc quan hệ nên tạm hoãn. Lý do là "chuyện ấy" lúc này có thể khiến người bệnh khó chịu hơn, làm triệu chứng nặng thêm, kéo dài thời gian điều trị và tăng nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình.

Một số khuyến nghị còn cho rằng chỉ nên quan hệ trở lại sau khi kết thúc điều trị và không còn triệu chứng trong một thời gian nhất định.

Đang mang thai nhưng có yếu tố nguy cơ

Với thai phụ, "chuyện ấy" không phải lúc nào cũng bị cấm. Tuy nhiên, nếu có các yếu tố nguy cơ như vỡ màng ối, vị trí thai nhi hoặc nhau thai bất thường, cổ tử cung mở sớm, tiền sử chuyển dạ sớm hoặc mắc một số bệnh lý nhất định, việc quan hệ cần được cân nhắc rất kỹ. Trong những trường hợp này, thai phụ nên tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh những rủi ro không đáng có.

Có một số thời điểm cần tránh làm "chuyện ấy" (Ảnh minh họa).

Đang bị nhiễm nấm men

Khi bị nhiễm nấm men, tốt nhất nên tạm dừng "chuyện ấy" trong một thời gian. Quan hệ lúc này có thể khiến cảm giác khó chịu tăng lên, làm triệu chứng trầm trọng hơn và trong một số trường hợp còn có nguy cơ lây sang bạn tình. Đây là tình huống mà ưu tiên hàng đầu vẫn là điều trị dứt điểm trước khi quay lại sinh hoạt bình thường.

Đang điều trị bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp và có chỉ định kiêng hoạt động mạnh

Theo các bác sĩ, với người đang điều trị bệnh tim mạch, suy tim, tăng huyết áp hoặc có chỉ định hạn chế gắng sức, "chuyện ấy" cũng cần được xem như một hoạt động thể lực phải cân nhắc. Nếu cơ thể chưa ổn định, việc quan hệ có thể làm tim phải làm việc nhiều hơn, gây khó chịu, chóng mặt, khó thở hoặc làm tình trạng bệnh nặng thêm. Những trường hợp này cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ điều trị.

Sau khi ăn quá no

Sau khi ăn quá no không phải là thời điểm lý tưởng để quan hệ. Khi đó, dạ dày và đường ruột đang hoạt động mạnh để tiêu hóa thức ăn, cơ thể cũng dồn năng lượng cho quá trình này. Nếu quan hệ ngay, nhiều người có thể thấy nặng nề, khó chịu, mệt hơn và cuộc yêu cũng khó đạt cảm giác thoải mái.

Khi mệt mỏi, căng thẳng

Tình trạng kiệt sức sau một ngày làm việc dài, lao động nặng hoặc căng thẳng tâm lý cũng là lúc nên tránh "chuyện ấy". Khi cơ thể và tinh thần đều không ở trạng thái tốt, việc quan hệ dễ trở thành một gánh nặng hơn là sự gắn kết. Điều này không chỉ làm giảm khoái cảm mà còn có thể khiến một trong hai người cảm thấy miễn cưỡng, mệt mỏi hơn sau đó.

Khi say rượu

Sau khi uống nhiều rượu bia, "chuyện ấy" cũng là việc nên tránh. Cồn có thể làm giảm khả năng phán đoán, ảnh hưởng đến quyết định đồng thuận và làm cơ thể phản ứng kém ổn định hơn. Ngoài ra, lạm dụng rượu bia còn được cho là liên quan đến giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản nếu tình trạng này kéo dài.

Nhìn chung, "chuyện ấy" chỉ thực sự mang lại lợi ích khi diễn ra trong điều kiện cơ thể khỏe mạnh và tâm lý thoải mái. Biết tránh đúng lúc không phải là né tránh nhu cầu tự nhiên, mà là cách bảo vệ sức khỏe và giữ sự hài hòa cho mối quan hệ.

Tổng hợp