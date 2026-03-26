Sở hữu mái tóc đen bóng, chắc khỏe tự nhiên luôn là biểu tượng của thanh xuân và nét đẹp phụ nữ. Tuy nhiên, có một thực trạng đáng lo ngại hiện nay là rất nhiều chị em dù còn rất trẻ, chưa đầy 40 tuổi hoặc thậm chí chỉ mới ngoài 20 hoặc đã phải đối mặt với tình trạng tóc bạc sớm, khô xơ và rụng nhiều.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Liao Hsin-yi (Đài Loan, Trung Quốc), màu tóc đến từ melanin và việc sản xuất sắc tố này cần đủ nguyên liệu thô, enzyme cũng như quá trình trao đổi chất tế bào ổn định. Nếu tóc bạc không phải do di truyền hay tuổi tác, bệnh lý thì bạn hoàn toàn có thể "nhuộm tóc đen" trở lại bằng cách tận dụng chế độ ăn uống với 6 thực phẩm quen thuộc dưới đây:

1. Thực phẩm giàu protein và tyrosine

Protein là thành phần cấu tạo nên sợi tóc, trong đó tyrosine là nguyên liệu thô then chốt để tổng hợp melanin. Việc thiếu hụt protein không chỉ khiến tóc bạc, dễ rụng mà còn làm da mất đi độ đàn hồi, dễ chảy xệ do thiếu hụt collagen. Chị em nên bổ sung các loại thịt nạc, trứng, cá và phô mai... ở mức độ vừa phải để cung cấp "nhựa sống" cho cả tóc và da, giúp làm mờ các nếp nhăn li ti và giữ bề mặt da luôn săn chắc, mịn màng.

2. Thực phẩm giàu vitamin B12

Vitamin B12 tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất melanin và tế bào hồng cầu. Những người có chế độ ăn kiêng khắt khe thường thiếu hụt loại vitamin này, khiến tóc bạc sớm và da dẻ tái nhợt, thiếu sức sống.

Theo bác sĩ Liao, việc bổ sung gan động vật, các loại cá béo hoặc nghêu giàu vitamin B12 không chỉ giúp tóc đen mượt trở lại mà còn giúp sắc diện hồng hào, tươi tắn. Đồng thời đẩy lùi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, giúp chị em luôn rạng rỡ, già chậm hơn từ trong ra ngoài.

3. Thực phẩm giàu đồng

Đồng là chất xúc tác then chốt cho các enzyme sản sinh melanin, giúp duy trì sắc tố đen đậm đà cho từng sợi tóc. Việc ăn hàu, hạt điều hay bột ca cao nguyên chất chính là cách "kích hoạt" lại cỗ máy sản xuất màu tóc tự nhiên, ngăn chặn tóc bạc màu và mất bóng. Bên cạnh đó, đồng còn hỗ trợ hình thành elastin, giúp cấu trúc da bền vững và ngăn ngừa tình trạng chùng nhão sớm.

4. Thực phẩm giàu kẽm

Kẽm chịu trách nhiệm vận chuyển oxy đến nuôi dưỡng các nang tóc. Khi thiếu kẽm, tóc không chỉ bạc mà còn khô xơ và rụng nhiều. Chị em hãy tăng cường rau lá xanh đậm như cải bó xôi hoặc thịt đỏ (có kiểm soát)... để máu lưu thông tốt, giúp tóc đen khỏe và bóng mượt. Một cơ thể đủ kẽm cũng giúp làn da căng mọng, xóa tan quầng thâm mắt và mang lại thần thái đầy sức sống.

5. Thực phẩm giàu axit folic

Axit folic cần thiết cho quá trình phân chia tế bào và duy trì sức khỏe nang tóc, giúp sợi tóc mọc ra luôn đậm màu và chắc khỏe. Nguồn axit folic từ măng tây, súp lơ xanh và cam quýt giúp nuôi dưỡng mái tóc từ sâu bên trong.

Thực phẩm giàu axit folic còn là "vũ khí" chống lão hóa mạnh mẽ, giúp tái tạo tế bào da mới liên tục để loại bỏ thâm sạm và duy trì làn da trắng sáng, đều màu. Đặc biệt, bác sĩ Liao cho biết, dưỡng chất này còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cấu trúc DNA, giúp chị em trẻ lâu và khỏe mạnh hơn.

6. Thực phẩm giàu kẽm

Kẽm kích hoạt các tế bào sắc tố và bảo vệ nang tóc khỏi sự tấn công của các gốc tự do gây lão hóa. Ăn hàu, thịt bò hoặc hạt bí ngô... là cách bổ sung kẽm dễ dàng và an toàn từ thực phẩm tự nhiên. Từ đó giúp mái tóc đen mượt, giảm hẳn tình trạng gãy rụng và hư tổn. Ngoài ra, kẽm còn giúp kiểm soát dầu thừa, ngăn ngừa mụn và bảo vệ cấu trúc DNA, giúp toàn bộ cơ thể trẻ lâu và khỏe mạnh hơn.

Ngoài việc chú trọng vào chế độ ăn uống, bác sĩ Liao Hsin-yi cũng nhắc nhở chị em cần điều chỉnh lối sống để bảo vệ màu tóc tối ưu. Việc kiểm soát căng thẳng thông qua thiền định hoặc vận động nhẹ nhàng giúp ngăn chặn sự hình thành hydrogen peroxide. Đây là một chất tẩy trắng tự nhiên bên trong cơ thể làm bạc tóc. Đồng thời, hãy hạn chế sử dụng nhiệt độ quá cao từ máy sấy, gội đầu đúng cách. Tránh thức khuya và massage da đầu thường xuyên để kích thích tuần hoàn máu, giúp dưỡng chất từ thực phẩm được vận chuyển đến nang tóc hiệu quả hơn.

Nguồn và ảnh: Skypost, Top Beauty, QQ