1 MC truyền hình đột tử khi đang đi vệ sinh, bác sĩ cảnh báo 2 hành động này cực nguy hiểm

Theo trang SETN, 1 cựu MC chương trình ẩm thực 50 tuổi họ Chiu được tìm thấy đã chết trong phòng tắm của mình ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào chiều ngày 14/3. Khám nghiệm tử thi xác nhận nguyên nhân tử vong là sốc tim. Bằng chứng tại hiện trường cho thấy ông Chiu có thể đã bị đau tim do rặn quá mức khi đi vệ sinh. Nói về trường hợp này, bác sĩ chuyên khoa Phổi Su Yifeng đã chỉ ra hai hành động có thể dẫn đến tử vong đột ngột khi đi vệ sinh mà người dân cần chú ý.

Cụ thể, ông cho rằng việc rặn khi ngồi xổm trên bồn cầu thực sự có thể dẫn đến tử vong đột ngột, và chìa khóa của sự nguy hiểm nằm ở hai hành động: "nín thở" và "rặn".

Su Yifeng giải thích khi bạn nín thở mạnh, áp lực bên trong khoang ngực tăng lên, quá trình máu từ tim trở về qua tĩnh mạch trở nên kém hiệu quả hơn, dẫn đến lượng máu về tim giảm. Điều này cũng kích hoạt dây thần kinh phế vị, khiến nhịp tim dần chậm lại.

Nó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu máu và thậm chí gây giảm oxy trong máu, làm tăng gánh nặng cho tim và phổi. Kết quả thường gặp nhất là sau khi gắng sức quá mức, bạn có thể đột ngột bị ngất xỉu vì huyết áp giảm quá thấp.

Ông cũng cảnh báo rằng hành động "dùng hết sức để đi đại tiện" cũng rất nguy hiểm, vì nó có thể gây tăng huyết áp. Một số người bị đỏ mặt và cổ khi đi đại tiện, và huyết áp của họ tăng nhanh lên đến 200. Đôi khi, huyết áp cao có thể gây xuất huyết não hoặc bệnh tim. Vì vậy, rất phổ biến trường hợp người ta đột ngột ngất xỉu và tử vong trên nhà vệ sinh.

8 triệu chứng khi đi vệ sinh là dấu hiệu bệnh cần chú ý

Theo University Urology Associates of New Jersey, khi đi vệ sinh, nếu bạn thấy có 8 dấu hiệu này cần hết sức chú ý.

- Nước tiểu có màu hồng/đỏ: Nước tiểu màu hồng hoặc đỏ thường cho thấy có máu, đây là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe phức tạp. Các vấn đề này có thể bao gồm nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc bệnh thận, vì vậy tốt nhất bạn nên đi khám bác sĩ ngay khi màu nước tiểu thay đổi. Đây là những vấn đề sức khỏe bạn không nên bỏ qua, vì nếu không được điều trị, chúng có thể gây tử vong. Mặc dù tiểu ra máu là hiện tượng thường gặp trong thời kỳ kinh nguyệt, nhưng điều này chỉ đáng lo ngại nếu bạn không trong kỳ kinh nguyệt.

- Nước tiểu sẫm màu hơn: Tuy nhiên, nếu nước tiểu của bạn có màu sẫm hơn như cam, nâu hoặc vàng đậm, điều đó có thể có nghĩa là bạn đang bị mất nước. Uống nhiều nước sẽ làm nhạt màu nước tiểu. Tuy nhiên, nó cũng có thể là dấu hiệu của bệnh gan, điều mà bạn cần phải báo cho bác sĩ. Một số loại thực phẩm và thuốc có thể khiến nước tiểu của bạn sẫm màu hơn, vì vậy đó cũng là một điều cần xem xét. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên đi tiểu ra nước tiểu có màu bất thường, đó là một dấu hiệu cảnh báo.

- Tiêu chảy liên tục: Tiêu chảy là một triệu chứng phổ biến của virus dạ dày, và sẽ tự khỏi theo thời gian và với thuốc điều trị. Đây cũng là hiện tượng thường gặp nếu bạn ăn phải thứ gì đó không hợp với dạ dày. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài và bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, bạn nên đi khám bác sĩ. Tiêu chảy kéo dài, cùng với đầy hơi, đau bụng, chướng bụng, hoặc thậm chí táo bón, có thể là dấu hiệu của hội chứng ruột kích thích (IBS). Đây là một tình trạng khó điều trị, nhưng có nhiều phương pháp điều trị để giảm nhẹ các triệu chứng.

- Phân có máu: Thức ăn bạn ăn có ảnh hưởng đến màu sắc phân hoặc nước tiểu. Nếu bạn ăn nhiều các loại thực phẩm như cà rốt hoặc củ cải đường, phân của bạn có thể sẽ có màu sắc đậm hơn, nhưng điều đó không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu phân của bạn có màu sẫm hoặc đỏ, đó có thể là dấu hiệu của phân có máu. Máu này có thể là dấu hiệu của chảy máu nội tạng, polyp đại tràng, nhiễm virus, hoặc thậm chí là trĩ, trong trường hợp này cần cấp cứu. Khi thấy điều này, hãy đi khám ngay lập tức.

- Khó tiểu: Những thay đổi trong thói quen đi tiểu của bạn là điều đáng lo ngại. Khó tiểu, đau khi đi tiểu và không làm trống hoàn toàn bàng quang có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng. Chúng thậm chí có thể là dấu hiệu của ung thư bàng quang, vì vậy bạn cần chú ý đến những dấu hiệu này khi đi vệ sinh. Nếu có bất cứ điều gì khiến bạn lo lắng, tốt nhất là nên đi khám bác sĩ.

- Đi tiểu liên tục: Trong khi đó, nếu bạn liên tục đi tiểu hoặc luôn cảm thấy cần đi tiểu, đó có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý. Bạn có thể bị thừa nước, lo lắng, nhiễm trùng vùng chậu hoặc bàng quang, hoặc thậm chí là tiểu đường. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy bạn có thể đang mang thai. Tuy nhiên, tiểu gấp cũng có thể là tác dụng phụ của thuốc. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu những thay đổi này khiến bạn lo lắng, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

- Táo bón: Táo bón có thể do nhiều nguyên nhân, bao gồm cả hội chứng ruột kích thích (IBS). Nguyên nhân có thể là do ăn quá nhiều chất xơ hoặc ít vận động, trong khi hoạt động thể chất giúp kích thích nhu động ruột. Táo bón cũng có thể là tác dụng phụ của thuốc. Tình trạng này thường tự khỏi, nhưng nếu kéo dài, hãy báo cho bác sĩ.

- Phân có mùi hôi kinh khủng: Phân thường có mùi khó chịu, nhưng nếu nó có mùi hôi thối kinh khủng, đó có thể là dấu hiệu cho thấy có vấn đề gì đó trong đường ruột của bạn. Có thể có sự phát triển quá mức của vi khuẩn hoặc nấm Candida, điều này có thể xảy ra sau khi dùng kháng sinh hoặc ăn thực phẩm nhiều đường. May mắn thay, bổ sung men vi sinh là một cách tuyệt vời để cân bằng lại hệ vi khuẩn đường ruột. Ăn nhiều rau và thực phẩm giàu chất xơ cũng rất hiệu quả trong việc giảm thiểu mùi hôi. Tuy nhiên, nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, hãy đến gặp bác sĩ để được kiểm tra.