Em bé sinh ra với "đôi cánh nhỏ" trên lưng: Mẹ ơi! Con đến với mẹ rồi đây!

Rạng sáng ngày 23/3/2026, tiếng khóc chào đời của em bé này vang lên tại phòng mổ cấp cứu Bệnh viện Phụ Sản Trung ương (Hà Nội) sau một hành trình thai kỳ đầy thử thách. Trong niềm hạnh phúc vỡ òa của người nhà và ekip phẫu thuật, hình ảnh em bé chào đời với hai chiếc ống nhỏ xíu vẫn còn nằm nguyên vị trí sau lưng khiến nhiều người lặng người xúc động.

Đó là hai chiếc ống shunt (một thiết bị dẫn lưu y khoa chuyên dụng), giống như "đôi cánh" kỳ diệu đã giúp em lội ngược dòng từ cửa tử để được sà vào lòng mẹ.

Em bé ra đời sau ca mổ lấy thai nặng 3,4kg

Cuộc chiến giành giật sự sống từ trong bụng mẹ

Hành trình đến với thế giới của em bé nhà chị N.T.H (Thanh Hóa) bắt đầu đầy thử thách từ tuần thai thứ 23, khi thai nhi được phát hiện tràn dịch màng phổi hai bên. Đây là tình trạng cực kỳ nguy hiểm, dịch tràn ra chèn ép tim phổi, dẫn đến phù thai và suy tim.

Đến tuần 32, bệnh cảnh chuyển biến nặng với phù thai toàn thân và đa ối. Đứng trước ranh giới mong manh, các bác sĩ Trung tâm Y học bào thai đã quyết định thực hiện kỹ thuật: Đặt shunt dẫn lưu màng phổi ngay trong buồng tử cung.

Giải thích một cách dễ hiểu, các bác sĩ đã luồn hai chiếc ống dẫn lưu (shunt) xuyên qua thành bụng mẹ vào lồng ngực thai nhi. Nhiệm vụ của "đôi cánh" này là rút toàn bộ dịch thừa ra ngoài, giải phóng áp lực để phổi có không gian phát triển, hoàn thiện chức năng hô hấp trước khi chào đời.

Hình ảnh 2 chiếc ống shunt - một thiết bị dẫn lưu y khoa chuyên dụng giúp em bé an toàn đến với thế giới

3 giờ sáng và cuộc "tác chiến" không tiếng súng

Kịch tính lên đến đỉnh điểm vào lúc 3 giờ sáng ngày 23/3, sản phụ vỡ ối hoàn toàn ở tuần thai 36 tại nhà riêng. Trong thời điểm lo lắng tột cùng, chị H. trực tiếp liên hệ với các bác sĩ Trung tâm Y học bào thai, chính là những người đã đồng hành cùng hai mẹ con trong suốt quá trình can thiệp trước đó.

Ngay lập tức, TS.BS Đỗ Tuấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Y học bào thai và BSCKII. Phạm Minh Giang, Phó Giám đốc Trung tâm đã có mặt tại bệnh viện để chuẩn bị cho ca mổ lấy thai cấp cứu.

Mọi phương án hồi sức chuyên sâu nhất từ mask, bóng thở đến ống nội khí quản đều được chuẩn bị sẵn sàng bên bàn mổ. Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra. Khi vừa được đưa ra khỏi tử cung, em bé nặng 3.400g đã cất tiếng khóc vang rõ rệt, mạnh mẽ. Em tự thở tốt mà không cần đến bất kỳ sự hỗ trợ máy móc nào. Tất cả các phương án hồi sức đã được chuẩn bị sẵn đều không cần sử dụng đến nữa. Đây là một kết quả tích cực ngoài mong đợi từ quá trình can thiệp bào thai trước đó.

Sứ mệnh của "đôi cánh tí hon" đã hoàn thành

Trên lưng em bé này, 2 ống shunt nhỏ vẫn còn đó, giống như "đôi cánh tí hon" vừa hoàn thành sứ mệnh của mình. Đó là hành trình của tình mẫu tử không buông tay, của những người thầy thuốc không lùi bước và của một sinh linh bé nhỏ không ngừng chiến đấu. Để rồi em "bay" đến bên mẹ một cách khỏe mạnh, bình an như một lời hồi đáp dịu dàng cho tất cả những yêu thương đã giữ em ở lại.

Cả gia đình và đội ngũ y bác sĩ đều xúc động mạnh trước hình ảnh kiên cường của em bé với "đôi cánh nhỏ" trên lưng

Chia sẻ sau ca mổ lấy thai, TS.BS Đỗ Tuấn Đạt cho biết:"Với những trường hợp tràn dịch màng phổi nặng như vậy, trước đây, trẻ sinh ra thường gặp phải tình trạng suy hô hấp, phải hồi sức tích cực liên tục sau sinh, thậm chí đặt nội khí quản ngay từ những phút đầu đời. Trong trường hợp này, em bé được đặt dẫn lưu màng phổi từ trong bụng mẹ, dịch màng phổi gần như đã hết hoàn toàn, có thể tự thở, khóc to ngay sau sinh là một kết quả rất tích cực, phản ánh hiệu quả của can thiệp bào thai".

Sau sinh, em bé được chuyển tới Trung tâm Sơ sinh để tiếp tục theo dõi và chăm sóc. Hiện tại, qua các thăm dò chuyên sâu, TS.BS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh cho biết bé được chẩn đoán tràn dịch dưỡng trấp màng phổi và đang được điều trị theo đúng phác đồ.

Ca bệnh thành công này một lần nữa minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của y học hiện đại. Những kỹ thuật can thiệp bào thai không chỉ thay đổi tiên lượng bệnh mà còn hoàn thành sứ mệnh đưa những thai kỳ đầy nguy cơ đi đến một kết cục an toàn.

Tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, những nỗ lực bền bỉ của các y bác sĩ vẫn đang thắp lên hy vọng cho hàng ngàn gia đình, để mỗi người mẹ đều có cơ hội được trọn vẹn niềm hạnh phúc đón "thiên thần" của mình vào lòng.

(Theo Bệnh viện Phụ sản TW)