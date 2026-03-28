Ngày càng có nhiều người trẻ mắc ung thư đại trực tràng, các chuyên gia nói: Ăn thêm 5 thứ để "tự cứu lấy mình"

Ung thư đại trực tràng không chỉ ngày càng phổ biến mà tỷ lệ người trẻ mắc bệnh đang gia tăng với tốc độ đáng báo động trên toàn thế giới. Sự kết hợp giữa lối sống hiện đại, ít vận động và chế độ ăn uống thiếu khoa học đã vô tình biến đại tràng thành "mục tiêu" tấn công của các tế bào ác tính.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) cảnh báo tình trạng ung thư đại trực tràng ở người dưới 50 tuổi đang gia tăng tại 27/50 quốc gia trên thế giới. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) thì chỉ ra cứ 5 người được chẩn đoán ung thư đại trực tràng hiện nay thì có 1 người dưới 55 tuổi.

5 thực phẩm nên ăn nhiều hơn để phòng ung thư đại trực tràng

Chuyên gia dinh dưỡng Hoa Kỳ Lauren Manaker cho biết, chế độ ăn uống chính là "con dao hai lưỡi" với ung thư tiêu hoá nói chung, nhất là ung thư đại trực tràng. Việc tác động vào hệ vi sinh vật đường ruột và giảm viêm nhiễm chính là chìa khóa vàng để ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này. Để làm được điều đó, các chuyên gia khuyên chúng ta nên ăn nhiều hơn 5 thực phẩm sau:

1. Quả kiwi

Quả kiwi được ví như "công tắc" kích hoạt hệ tiêu hóa vận hành trơn tru. Theo chuyên gia dinh dưỡng Cassy Tigner (Hoa Kỳ), hàm lượng chất xơ dồi dào trong kiwi giúp rút ngắn thời gian vận chuyển chất thải, ngăn chặn các độc tố lưu lại quá lâu trong đại tràng. Đặc biệt, kiwi giàu prebiotic - nguồn thức ăn quý giá cho lợi khuẩn. Một hệ vi sinh vật cân bằng không chỉ giúp giảm viêm mà còn nuôi dưỡng các tế bào niêm mạc ruột luôn khỏe mạnh.

2. Bông cải xanh

Các loại rau họ cải, tiêu biểu là bông cải xanh, chứa hợp chất glucosinolate có khả năng giải độc các chất gây ung thư mạnh mẽ. Chuyên gia Johannah Katz (Hoa Kỳ) cho biết, quá trình tiêu hóa bông cải xanh giải phóng indole-3-carbinol (I3C), một hoạt chất giúp điều chỉnh tín hiệu tế bào và ngăn chặn sự phát triển bất thường của khối u. Ăn bông cải xanh thường xuyên là cách đơn giản để "làm sạch" và làm dịu các phản ứng viêm trong đường ruột.

3. Các loại đậu

Đậu đen, đậu lăng hay đậu nành là nguồn protein thực vật chứa cả chất xơ hòa tan và tinh bột kháng. Khác với tinh bột thông thường, tinh bột kháng đi thẳng xuống đại tràng để lên men, tạo ra axit béo chuỗi ngắn gọi là butyrate. Lauren Manaker nhấnm ạnh, đây chính là "nhiên liệu" trực tiếp nuôi dưỡng lớp lót đại tràng, giúp củng cố hàng rào bảo vệ thành ruột trước các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài.

4. Yến mạch

Bắt đầu ngày mới với yến mạch không chỉ cung cấp năng lượng mà còn là biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa hiệu quả. Chất xơ hòa tan trong yến mạch tạo thành một lớp gel giúp điều hòa đường huyết và giảm cholesterol. Quan trọng hơn, chuyên gia dinh dưỡng Jessica Ball (Hoa Kỳ) cho biết yến mạch chứa các polyphenol đặc hiệu giúp làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Sự kết hợp giữa việc hỗ trợ nhu động ruột vật lý và bảo vệ hóa học giúp yến mạch trở thành thực phẩm hàng đầu cho sức khỏe đại tràng.

5. Quả mâm xôi

Cassy Tigner giải thích, sắc màu đậm của quả mâm xôi là minh chứng cho sự hiện diện của ellagitannin - hợp chất hoạt tính sinh học có khả năng ức chế tế bào ung thư. Khi vào cơ thể, vi khuẩn đường ruột chuyển hóa chúng thành các chất nhỏ hơn giúp giảm căng thẳng oxy hóa. Với hàm lượng chất xơ thuộc hàng cao nhất trong các loại trái cây, mâm xôi giúp duy trì môi trường đại tràng dẻo dai và ngăn ngừa sự hình thành các polyp tiền ung thư.

4 nhóm thực phẩm cần hạn chế để giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng

Bên cạnh việc bổ sung thực phẩm tốt, việc cắt giảm 4 nhóm "hung thủ" sau đây là điều bắt buộc để bảo vệ hệ tiêu hóa:

- Thịt chế biến sẵn: Các loại thịt xông khói, xúc xích hay dăm bông chứa nhiều chất bảo quản nitrit, khi vào cơ thể dễ chuyển hóa thành chất gây ung thư trực tiếp cho niêm mạc đại tràng.

- Thịt đỏ nướng ở nhiệt độ cao: Việc tiêu thụ quá nhiều thịt bò, thịt cừu, đặc biệt là khi nướng cháy sạm, sẽ tạo ra các amin dị vòng gây đột biến gen tế bào ruột.

- Đồ uống có cồn: Rượu bia làm tổn thương lớp màng bảo vệ của ruột và cản trở quá trình hấp thụ các dưỡng chất thiết yếu, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành khối u.

- Thực phẩm nhiều đường tinh luyện: Chế độ ăn quá ngọt gây ra tình trạng viêm mãn tính và béo phì - hai yếu tố hàng đầu thúc đẩy ung thư đại trực tràng phát triển nhanh hơn ở người trẻ.

Bácv sĩ Lauren Manaker chia sẻ thêm, ung thư đại trực tràng có tỷ lệ chữa khỏi cao (tỷ lệ sống sót sau 5 năm có thể đạt hơn 90%) nếu được phát hiện sớm. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân thường phát hiện ở giai đoạn muộn. Nhất là với người trẻ vì ỷ lại mình trẻ tuổi, chủ quan với sức khỏe cộng thêm quá bận rộn. Vì vậy, phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh. Việc chủ động thay đổi thực đơn, kết hợp với tầm soát định kỳ và duy trì hoạt động thể chất chính là cách tốt nhất để bạn làm chủ sức khỏe của chính mình trước khi quá muộn.

Nguồn và ảnh: Eating Well, Express, MSN