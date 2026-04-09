Ban đêm cũng là lúc các rối loạn bên trong, nếu có, dễ bộc lộ hơn. Nếu khi ngủ thường xuyên xuất hiện những dấu hiệu bất thường kéo dài, không rõ nguyên nhân, bạn không nên chỉ coi đó là mệt mỏi hay mất ngủ thông thường.

Một trong những biểu hiện dễ bị bỏ qua là mất ngủ dai dẳng. Không có áp lực tâm lý, không lo âu nhưng lại khó ngủ, ngủ chập chờn, càng nằm càng tỉnh táo. Tình trạng này kéo dài có thể không đơn thuần là rối loạn thần kinh, mà đôi khi liên quan đến các chất bất thường do khối u tiết ra, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và chu kỳ giấc ngủ. Đặc biệt, nếu người trung niên hoặc lớn tuổi đột ngột bị mất ngủ kéo dài, cần thận trọng hơn.

Dấu hiệu thứ hai là đau về đêm tại một vị trí cố định. Cơn đau có thể âm ỉ, căng tức hoặc như kim châm, thậm chí đánh thức bạn giữa đêm. Khác với đau do vận động hay mệt mỏi, kiểu đau này không giảm khi nghỉ ngơi mà còn rõ rệt hơn khi cơ thể ở trạng thái tĩnh. Đây là đặc điểm khá điển hình của đau liên quan đến khối u, khi khối u chèn ép hoặc xâm lấn mô xung quanh.

Một biểu hiện khác là đổ mồ hôi đêm nghiêm trọng. Không phải do trời nóng hay đắp chăn dày, nhưng khi thức dậy, cơ thể ướt đẫm, quần áo và ga giường đều ẩm. Tình trạng này trong Đông y gọi là “đạo hãn”, thường liên quan đến rối loạn bên trong cơ thể. Trong y học hiện đại, hiện tượng này có thể gặp ở một số bệnh như u lympho, ung thư phổi, ung thư gan… do quá trình chuyển hóa của khối u tăng cao, khiến cơ thể bị tiêu hao năng lượng bất thường.

Ngoài ra, việc thường xuyên tỉnh giấc vào khung giờ 3-5 giờ sáng cũng là dấu hiệu đáng chú ý. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại, kèm theo cảm giác tức ngực, khó chịu hoặc bồn chồn, thì không chỉ là rối loạn giấc ngủ đơn thuần. Theo một số quan điểm y học, đây có thể liên quan đến chức năng phổi hoặc sự lưu thông khí huyết bị ảnh hưởng. Dù không thể khẳng định ngay là bệnh lý nghiêm trọng, nhưng cũng nên kiểm tra nếu kéo dài.

Cuối cùng là ho dai dẳng về đêm, đặc biệt khi nằm xuống thì nặng hơn, ngồi dậy lại đỡ. Cơn ho thường là ho khan hoặc ít đờm, kéo dài không khỏi dù không bị cảm cúm hay viêm họng. Đây có thể là dấu hiệu đường hô hấp bị kích thích hoặc chèn ép. Trong một số trường hợp, ho về đêm kéo dài là biểu hiện sớm của các vấn đề ở phổi, bao gồm cả ung thư phổi.

Cần nhấn mạnh rằng, những dấu hiệu trên không đồng nghĩa chắc chắn là ung thư. Tuy nhiên, nếu chúng xuất hiện kéo dài, lặp đi lặp lại và không rõ nguyên nhân, thì đó không còn là chuyện nhỏ. Giấc ngủ là “tấm gương” phản ánh tình trạng bên trong cơ thể. Khi giấc ngủ có vấn đề, rất có thể cơ thể đang phát tín hiệu cảnh báo.

Việc quan trọng không phải là lo lắng thái quá, mà là không chủ quan. Phát hiện sớm, kiểm tra sớm sẽ giúp loại trừ nguy cơ hoặc can thiệp kịp thời nếu có vấn đề. Trong nhiều trường hợp, chính những dấu hiệu âm thầm về đêm lại là “manh mối” đầu tiên giúp phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm.

