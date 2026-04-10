Nghiên cứu 60.000 người, phát hiện công thức trường thọ: Kết hợp đúng 3 yếu tố, có thể sống lâu thêm ít nhất 9 năm

Nghiên cứu theo dõi gần 60.000 người trong khoảng 8 năm cho thấy, những ai duy trì đồng thời 3 yếu tố ở mức tối ưu – ngủ đủ, vận động đều và ăn uống lành mạnh – có thể sống lâu hơn trung bình 9,35 năm so với nhóm còn lại. Điều đáng nói, đây không phải là những tiêu chuẩn khắt khe hay khó thực hiện.

Thậm chí, ngay cả những thay đổi rất nhỏ cũng mang lại khác biệt. Chỉ cần ngủ thêm 5 phút mỗi ngày, vận động thêm chưa đến 2 phút và ăn thêm một ít rau, tuổi thọ kỳ vọng đã có thể tăng thêm khoảng 1 năm. Điều này đánh trúng tâm lý của nhiều người: không cần “lột xác” toàn bộ lối sống, chỉ cần bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

“Công thức 3 yếu tố”: Nghe đơn giản nhưng không phải ai cũng làm đúng

Cụ thể, công thức được các nhà khoa học đưa ra gồm 3 trụ cột:

Ngủ đủ 7–8 tiếng mỗi ngày Vận động ít nhất 42 phút với cường độ trung bình Duy trì chế độ ăn lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng

Một nghiên cứu khác đăng trên European Journal of Preventive Cardiology cũng củng cố kết quả này khi cho thấy, lối sống tương tự có thể giảm tới 57% nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Nói cách khác, đây không chỉ là câu chuyện “sống lâu”, mà còn là sống khỏe, giảm bệnh tật và duy trì chất lượng cuộc sống khi về già.

Ăn uống: Không phải ăn ít, mà là ăn đúng

Chế độ ăn đóng vai trò nền tảng trong công thức trường thọ. Tuy nhiên, điểm quan trọng không nằm ở việc ăn kiêng khắt khe, mà là cách ăn hợp lý.

Các chuyên gia khuyến nghị nên dừng ăn khi đạt khoảng 70–80% cảm giác no – một nguyên tắc phổ biến trong nhiều cộng đồng sống thọ trên thế giới. Việc này giúp giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa và hạn chế nguy cơ béo phì.

Bên cạnh đó, cần tăng cường chất xơ từ rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu, với lượng khoảng 25–30g mỗi ngày. Protein từ cá, trứng, thịt nạc hay đậu cũng cần được bổ sung đầy đủ để duy trì khối cơ và hệ miễn dịch.

Một điểm ít được chú ý nhưng rất quan trọng là sự đa dạng: khoảng 12 loại thực phẩm mỗi ngày và 25 loại mỗi tuần. Ăn chậm, nhai kỹ cũng là cách đơn giản giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn mà không cần thay đổi quá nhiều thực đơn.

Giấc ngủ: “Liều thuốc miễn phí” nhưng thường bị xem nhẹ

Nhiều người sẵn sàng đầu tư vào thực phẩm chức năng, nhưng lại bỏ qua giấc ngủ – yếu tố có tác động trực tiếp đến tuổi thọ.

Các chuyên gia khuyến nghị nên đi ngủ trước 23h để tránh rối loạn đồng hồ sinh học. Một giấc ngủ chất lượng không chỉ đủ thời gian mà còn cần môi trường phù hợp: yên tĩnh, tối và mát mẻ (khoảng 20°C).

Ngủ trưa 20–30 phút có thể giúp phục hồi năng lượng, nhưng nếu kéo dài quá lâu lại gây mệt mỏi. Ngoài ra, việc hạn chế sử dụng điện thoại trước khi ngủ và thay bằng đọc sách hoặc nghe nhạc nhẹ cũng giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ đáng kể.

Vận động: Không cần quá sức, chỉ cần đều đặn

Không phải ai cũng có thời gian hoặc điều kiện tập luyện cường độ cao, nhưng nghiên cứu cho thấy điều đó không cần thiết.

Chỉ cần duy trì khoảng 150 phút vận động mỗi tuần (tương đương 30 phút/ngày), bạn đã đạt ngưỡng có lợi cho sức khỏe. Các hoạt động đơn giản như đi bộ nhanh, đạp xe hay chạy nhẹ đều có thể mang lại hiệu quả.

Ngoài ra, nên bổ sung các bài tập sức mạnh 2–3 lần mỗi tuần để duy trì khối cơ, yếu tố quan trọng giúp cơ thể chống lại quá trình lão hóa. Nguyên tắc quan trọng là tập vừa sức: cơ thể ra mồ hôi nhẹ, không kiệt sức.

Điểm đáng chú ý từ các nghiên cứu là: tuổi thọ không hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố di truyền hay những thay đổi lớn lao, mà đến từ những thói quen nhỏ lặp lại mỗi ngày.

Giữa rất nhiều lời khuyên phức tạp về sức khỏe, “công thức 3 yếu tố” lại mang đến một cách tiếp cận đơn giản hơn: ngủ đủ, ăn đúng và vận động đều.

Ranh giới giữa sống khỏe, sống lâu và bệnh tật đôi khi không nằm ở những quyết định lớn, mà ở việc hôm nay bạn ngủ sớm hơn vài phút, đi bộ thêm một đoạn đường hay ăn thêm một phần rau.