Người cha 37 tuổi đột nhiên nhận chẩn đoán u não, bàng hoàng nói: "Tôi chỉ bị đau bụng thôi mà!"

Người đàn ông này là Lewis Goodfield, 37 tuổi, sống tại Beddau, xứ Wales với vợ và hai con trai. Anh kể, khi nhận được kết quả chẩn đoán u não, trong đầu anh hiện lên ngay câu hỏi: "Tại sao u não lại bắt xuất hiện cơn đau bụng mà không phải ở đầu, phải chăng các bác sĩ đã nhầm?".

Lewis Goodfield và gia đình trước khi phát hiện u não

Mọi chuyện bắt đầu từ những cơn đau bụng mà anh từng nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa bình thường. Cơn đau không dữ dội ngay từ đầu. Nó âm ỉ, lặp lại, rồi dần trở nên thường xuyên hơn. Có những ngày Lewis vẫn đi làm, vẫn chơi với con, nhưng trong người luôn có cảm giác khó chịu kéo dài, như thể có thứ gì đó không ổn mà không thể gọi tên.

Trước lần nhập viện và phát hiện u não, anh đã nhập viện 2 lần vì cơn đau bụng quá mức chịu đựng. Các bác sĩ kiểm tra, theo dõi, rồi cho anh về, nhưng không đưa ra được nguyên nhân rõ ràng. Không có chẩn đoán cụ thể, không có lời giải thích thỏa đáng, chỉ có những cơn đau quay lại ngày một dày hơn. Là trụ cột gia đình, anh chọn cách tiếp tục chịu đựng. Với anh, miễn là còn đứng vững, mọi thứ vẫn có thể tiếp tục.

Cho đến tháng 3 năm ngoái, trong lần nhập viện thứ ba, mọi thứ đột ngột vượt khỏi tầm kiểm soát. Khi đang ở bệnh viện vì đau bụng, Lewis bất ngờ gục xuống ngay tại phòng cấp cứu. Các y tá lập tức xử lý tình huống, nghi ngờ anh bị co giật và nhanh chóng chỉ định chụp CT để kiểm tra nguyên nhân.

Kết quả trả về không giống bất kỳ điều gì họ từng nghĩ tới: Một khối u được phát hiện trong não.

"Tôi chỉ bị đau bụng thôi mà!" - Lewis bàng hoàng hét lên vì không thể tin nổi. Cả anh và gia đình đều sững sờ. Một người đàn ông suốt nhiều năm đi tìm nguyên nhân đau bụng, cuối cùng lại nhận chẩn đoán u não. Mọi thứ dường như không liên quan, nhưng lại xảy ra cùng một lúc.

Lewis sau ca phẫu thuật u não thành công

Sau đó, các bác sĩ xác nhận anh mắc u tế bào thần kinh đệm độ 2. Đây là một dạng u não phát triển chậm nhưng có nguy cơ tiến triển nặng hơn theo thời gian. Điều khiến Lewis càng khó chấp nhận là những cơn đau bụng mà anh chịu đựng suốt thời gian qua thực tế không liên quan đến khối u ở não. Nói cách khác, khối u được phát hiện hoàn toàn tình cờ, trong một lần kiểm tra vì lý do khác.

Sự thật bất ngờ khi cơn đau bụng chẳng hề liên quan tới u não

Vài tháng sau, Lewis bước vào ca phẫu thuật mở sọ để loại bỏ khối u. Đây là một ca mổ đặc biệt khi anh vẫn tỉnh táo trong suốt quá trình. Anh có thể nghe thấy tiếng khoan, tiếng dụng cụ và cả những cuộc trao đổi giữa các bác sĩ. "Thật sự rất kỳ lạ và quá nhiều thứ để tiếp nhận" - anh kể lại với đôi mắt đầy cảm xúc như thể mọi việc mới xảy ra ngày hôm qua.

Nhưng khoảnh khắc khiến anh ám ảnh nhất là khi bác sĩ phẫu thuật đưa khối u ra và đặt vào lòng bàn tay. Nó to bằng một quả trứng. Một thứ đã tồn tại trong đầu anh suốt thời gian dài mà anh không hề hay biết. "Tôi thực sự sốc khi nhìn thấy nó" - Lewis nói.

Ca phẫu thuật may mắn thành công. Khối u tuy không phải ác tính và được phát hiện đủ sớm nhưng lại tàn phá cuộc sống của anh quá nhiều. Dù thoát khỏi u não, anh không thể lái xe, không thể làm việc bình thường. Những môi trường ồn ào hay ánh sáng mạnh cũng khiến anh khó chịu hơn. Trí nhớ bị ảnh hưởng, buộc anh phải tập luyện lại từng chút một.

Dù phẫu thuật u não thành công, Lewis đối mặt với 1 loạt di chứng và đặc biệt là cơn đau bụng vẫn tiếp diễn mà không rõ nguyên do

Điều trớ trêu hơn là những cơn đau bụng - thứ đưa anh đến bệnh viện ngay từ đầu đến cuối cùng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân hay điều trị hiệu quả. Anh phải quay lại bệnh viện nhiều lần, trải qua hàng loạt xét nghiệm từ CT, MRI đến nội soi, nhưng cho đến nay các bác sĩ vẫn chưa thể xác định nguyên nhân chính xác. "Tôi không thể sống như thế này được nữa… chắc chắn phải có câu trả lời" - anh nói.

Hiện tại, Lewis vẫn đang đi tìm câu trả lời cho cơn đau bụng của mình. Nhưng anh vẫn luôn thấy may mắn vì khối u não được "vô tình" phát hiện và xử lý sớm. Cuộc sống của anh trải qua quá nhiều thăng trầm với những biến cố sức khỏe lớn, khiến người cha 37 tuổi càng thấy biết ơn gia đình - nhất là cô vợ Keeley đã đồng hành và gánh vác mọi thứ khi anh mắc bệnh. Gia đình cũng là động lực để anh tiếp tục chiến đấu với cơn đau bụng quái ác để rồi quyết tâm chiến thắng nó bằng mọi cách.

Những dấu hiệu u tế bào thần kinh đệm cần được chú ý

Câu chuyện "dở khóc, dở cười" về cơn đau bụng và bệnh u não của của Lewis khiến nhiều người phải suy nghĩ lại. Đồng thời cảnh báo u não - nhất là u tế bào thần kinh đệm không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng. Nhiều khối u phát triển chậm có thể âm thầm tồn tại trong thời gian dài. Cần chú ý các triệu chứng của loại u não Lewis gặp phải như:

- Đau đầu dai dẳng, thường nặng hơn vào buổi sáng.

- Các cơn động kinh, có thể khác nhau về loại và mức độ nghiêm trọng.

- Buồn nôn và nôn mửa, đặc biệt là vào buổi sáng.

- Các vấn đề về thị lực, chẳng hạn như nhìn mờ hoặc nhìn đôi (song thị).

- Thay đổi về nhận thức hoặc tính cách, bao gồm các vấn đề về trí nhớ và sự nhầm lẫn.

- Yếu hoặc tê liệt một bên cơ thể.

Đừng xem nhẹ những dấu hiệu ban đầu của u não như đau đầu, suy giảm trí nhớ...

Và đôi khi, như Lewis, nó chỉ được phát hiện… khi đang đi tìm nguyên nhân cho một căn bệnh hoàn toàn khác. Điều này nhắc nhở rằng, đôi khi cơ thể không cảnh báo theo cách chúng ta mong đợi và triệu chứng cùng một bệnh ở mỗi người có thể khác nhau. Lewis lấy câu chuyện của chính mình để cảnh báo mọi người đừng bao giờ chủ quan với các bất thường của cơ thể và hãy xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ, đừng bao giờ bỏ cuộc ngay cả khi y học chưa thể trả lời ngay.

Nguồn và ảnh: Metro UK, Healthline, MSN