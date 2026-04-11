Kim Sa Rang U50 vẫn trẻ như đôi mươi, xứng danh "nữ thần không tuổi" Hàn Quốc: Ngày nào cũng dùng kem chống nắng kiểu này thì còn lâu mới già!

Ở tuổi 48, Kim Sa Rang vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng bởi diện mạo trẻ trung, làn da căng mịn gần như "đóng băng thời gian". Dù thuộc thế hệ diễn viên từ những năm 2000, cô không hề lộ dấu hiệu lão hóa rõ rệt. Vẻ đẹp bền bỉ ấy không đến từ may mắn. Đó là kết quả của quá trình chăm sóc bản thân một cách kỷ luật, từ bên trong lẫn bên ngoài. Trong đó, thói quen bôi kem chống nắng mỗi ngày được xem là "chìa khóa vàng", giúp cô duy trì làn da không tuổi.

Kim Sa Rang bôi kem chống nắng thế nào?

Không ít người cho rằng chỉ cần bôi kem chống nắng khi ra nắng gắt. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia da liễu, tia UV có thể xuyên qua mây, cửa kính và tác động lên da ngay cả khi trời râm hoặc khi bạn ở trong nhà. Chính vì vậy, việc sử dụng kem chống nắng mỗi ngày là nguyên tắc nền tảng trong chống lão hóa.

Kim Sa Rang từng chia sẻ, cô duy trì thói quen này một cách đều đặn, bất kể thời tiết. Điều này giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UVA và UVB - 2 yếu tố chính gây ra nám, tàn nhang, nếp nhăn và suy giảm collagen.

DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) phân tích, thói quen này giúp chống già hiệu quả. Đồng thời gợi ý thêm cho chị em chống già hiệu quả tối ưu: Bôi đủ kem chống nắng mỗi ngày. Lượng kem chống nắng chuẩn để bôi là khoảng 2mg/cm2, tương đương 1/2 muỗng cà phê (khoảng 1-2ml) cho riêng vùng mặt. Vùng cổ cũng bôi lượng tương đương như vậy. Với lượng kem này, mỗi người trưởng thành sẽ cần khoảng 25-29g kem chống nắng để che phủ toàn bộ cơ thể.

Trên thực tế, nhiều người chỉ bôi một lớp rất mỏng, khiến hiệu quả bảo vệ giảm đáng kể so với chỉ số SPF ghi trên bao bì. Theo American Academy of Dermatology, việc bôi không đủ lượng có thể khiến da chỉ nhận được một phần nhỏ khả năng chống nắng thực tế.

Ngoài ra, để tối ưu hiệu quả, chuyên gia khuyến cáo nên bôi lại kem chống nắng sau mỗi 2-3 giờ, đặc biệt khi hoạt động ngoài trời hoặc đổ mồ hôi nhiều. Đây cũng là nguyên tắc quan trọng giúp duy trì "lá chắn" bảo vệ da suốt cả ngày.

Những thói quen khác giúp Kim Sa Rang chống già

Chăm sóc da kỹ lưỡng, không bỏ qua bước làm sạch

Bên cạnh chống nắng, Kim Sa Rang đặc biệt coi trọng việc làm sạch da. Tẩy trang kỹ sau một ngày dài giúp loại bỏ hoàn toàn lớp trang điểm, bụi bẩn và bã nhờn, những yếu tố có thể gây bít tắc lỗ chân lông và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Sau bước làm sạch, cô duy trì dưỡng ẩm đầy đủ để giữ độ đàn hồi cho da. Theo nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực Dermatology, làn da đủ ẩm sẽ ít hình thành nếp nhăn hơn và có khả năng phục hồi tốt hơn trước tác động môi trường.

Ngoài ra, việc đắp mặt nạ và sử dụng các sản phẩm chống lão hóa cũng giúp bổ sung dưỡng chất, duy trì làn da căng mịn, tràn đầy sức sống.

Ăn uống lành mạnh, nuôi dưỡng làn da từ bên trong

Không chỉ chăm sóc bên ngoài, Kim Sa Rang còn chú trọng chế độ dinh dưỡng. Cô duy trì khẩu phần ăn ít tinh bột, tăng cường rau xanh, protein và chất béo lành mạnh.

Chế độ ăn này giúp kiểm soát đường huyết, giảm viêm, một trong những nguyên nhân thúc đẩy lão hóa sớm. Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, thực phẩm giàu chất chống oxy hóa từ rau củ và trái cây có thể giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào da.

Bên cạnh đó, thói quen uống nước ép trái cây và nước detox giúp hỗ trợ tiêu hóa, bổ sung vitamin và duy trì năng lượng cho cơ thể.

Vận động đều đặn để giữ dáng và làn da

Kim Sa Rang duy trì thói quen tập yoga, pilates và đi bộ nhanh mỗi ngày. Những hình thức vận động này không chỉ giúp giữ vóc dáng thon gọn mà còn cải thiện tuần hoàn máu, giúp da hồng hào, tươi tắn hơn.

Các nghiên cứu cho thấy, tập luyện thường xuyên còn giúp giảm stress oxy hóa và tăng sản sinh collagen, yếu tố quan trọng quyết định độ săn chắc của làn da.

Giữ tinh thần thư thái

Một trong những bí quyết quan trọng nhưng thường bị bỏ qua chính là kiểm soát căng thẳng. Kim Sa Rang được biết đến với lối sống nhẹ nhàng, hạn chế suy nghĩ tiêu cực.

Stress kéo dài có thể làm tăng hormone cortisol, gây phá hủy collagen và khiến da nhanh lão hóa. Vì vậy, việc giữ tinh thần thư thái không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể mà còn là "liều thuốc" tự nhiên giúp duy trì vẻ trẻ trung.

(Ảnh: Internet)