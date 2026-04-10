Tiến sĩ Nhật tối nào cũng dùng 3 món "quen nhẵn mặt" với người Việt: Toàn món "trẻ hóa" mạch máu, chống già

Huyết áp cao và xơ vữa mạch máu là những "kẻ giết người thầm lặng", âm thầm hủy hoại sức khỏe mà nhiều người không hề hay biết. Để bảo vệ hệ thống tuần hoàn và tốc độ lão hoá, Tiến sĩ Naohiko Watanabe (Nhật Bản) nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm soát huyết áp thông qua chế độ ăn uống.

Ông đã tự theo dõi huyết áp của mình nhiều lần mỗi ngày trong suốt 39 năm liên tục và thử nhiều chế đội ăn uống để tìm ra lịch trình ăn trong ngày với các món tốt cho mạch máu. Trong đó, có 3 món rất quen với người Việt, chẳng hề đắt đỏ được Tiến sĩ Watanabe ăn luân phiên các tối vì có tác dụng "trẻ hoá" mạch máu, làm chậm lão hóa:

1. Ăn các loại rau lá xanh đậm để hạ natri, "trẻ hoá" tế bào

Vào khoảng 18 giờ buổi tối, Tiến sĩ Watanabe sẽ ăn tối. Ông ưu tiên các loại rau lá xanh đậm như rau bina hay rau dền. Đây không chỉ là món ăn giúp giảm natri mà còn là nguồn cung cấp kali dồi dào, giúp mạch máu thoát khỏi tình trạng căng cứng. Việc đào thải muối dư thừa giúp giảm bớt áp lực oxy hóa lên thành mạch - tác nhân chính gây ra lão hóa.

Chưa kể, khi mạch máu được thanh lọc và đàn hồi, quá trình vận chuyển dưỡng chất đến da và các cơ quan tốt hơn, từ đó giúp cơ thể duy trì vẻ ngoài tươi trẻ từ bên trong.

2. Ăn một quả táo sau bữa chính

Tiến sĩ Watanabe thường chống lão hóa mạch máu bằng một quả táo sau bữa ăn. Khoảng 18 giờ 30 tới 19 giờ, thay vì các món tráng miệng nhiều đường gây ra hiện tượng đường hóa (glycation) làm da nhăn nheo, Tiến sĩ Watanabe thường chọn một quả táo.

Các chất chống oxy hóa và ion kali trong táo không chỉ giúp giảm sưng phù mà còn bảo vệ lớp nội mạc mạch máu khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Đặc biệt, chất xơ trong táo giúp hệ tiêu hóa sạch sẽ, ngăn chặn độc tố tích tụ. Trong khi đây là một yếu tố quan trọng để giữ cho làn da và mạch máu không bị "già" đi trước tuổi. Đôi khi, ông cũng thay thế bằng cam ít ngọt hoặc kiwi.

3. Dùng giấm táo để "làm sạch" mạch máu

Tầm 20 - 21 giờ, sau khi tắm xong, Tiến sĩ Watanabe thường uống một thìa canh giấm táo pha loãng.

Ông cho biết, axit axetic trong giấm không chỉ hạ huyết áp mà còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giúp làm sạch các mảng bám mỡ máu. Một dòng máu "sạch" và không có tạp chất là điều kiện tiên quyết để mạch máu trẻ trung và linh hoạt. Thói quen này được chuyên gia đánh giá là khoản đầu tư cho sức khỏe với chi phí cực thấp nhưng mang lại hiệu quả chống già và điều hòa chức năng sinh lý bền vững.

Cần lưu ý rằng, bạn không nhất thiết phải nạp đủ cả 3 món đồ này trong một tối mà cóp thể luân phiên sử dụng hoặc kết hợp 2 món. Việc thay đổi linh hoạt các thực phẩm giàu kali và axit hữu cơ này mỗi tối sẽ giúp mạch máu được nuôi dưỡng đa dạng và làm chậm quá trình thoái hóa mạch máu một cách tối ưu.

Một số việc nên làm buổi tối để bảo vệ mạch máu

Ngoài thực đơn ăn uống, vị tiến sĩ này còn áp dụng các phương pháp hỗ trợ lưu thông máu để chống già toàn diện vào mỗi tối như:

- Vỗ nhẹ vào bắp chân lúc 19 giờ: Việc tác động vào "trái tim thứ hai" này giúp bơm máu chứa oxy và dưỡng chất ngược lên phần thân trên, giúp da dẻ hồng hào và giảm thiểu tình trạng tê cứng mạch máu ngoại vi do lão hóa.

- Duy trì nhiệt độ cơ thể khi tắm lúc 20 giờ: Tránh các cú sốc nhiệt đột ngột giúp mạch máu không bị đứt gãy hay co thắt quá mức, bảo vệ độ bền của thành mạch trước sự tàn phá của thời gian.

- Ghi nhật ký huyết áp và thư giãn lúc 21 giờ 45: Hiểu rõ "mã số" mạch máu của mình giúp bạn chủ động loại bỏ các tác nhân gây già hóa, giữ cho tâm trí và cơ thể luôn trong trạng thái cân bằng nhất trước khi đi ngủ trước 23 giờ.

Có thể thấy, bí quyết chống già và trẻ hóa mạch máu của Tiến sĩ Watanabe nằm ở chính những lựa chọn thông minh trong bữa tối. Chỉ cần kiên trì với thực đơn và thói quen này, bạn hoàn toàn có thể sở hữu một hệ thống mạch máu dẻo dai và vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi thật.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, Daily Mail